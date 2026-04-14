Babymetal llega a Perú: fecha, lugar, precios de entradas, preventa y más de la llegada de la banda japonesa

La banda japonesa prepara un único concierto en Lima para disfrutar con sus seguidores | Masterlive

La banda japonesa Babymetal fusiona el metal y el pop japonés en una propuesta que ha conquistado seguidores en distintas regiones. Desde su formación en 2010, el trío conformado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL destaca por su energía en escena y una identidad visual reconocible en la industria.

A lo largo de su carrera, Babymetal ha compartido escenarios con referentes internacionales y ha logrado posicionarse como uno de los nombres más influyentes del J-metal. Su repertorio combina coreografías, potencia vocal y éxitos que superan los 200 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Ahora, Babymetal suma a Perú como parte de su ambiciosa gira internacional, con un show que promete una experiencia inolvidable para sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Babymetal?

Babymetal ofrecerá un único concierto en Lima el 7 de diciembre de 2026. El evento se llevará a cabo en Costa 21, uno de los recintos más importantes de la capital para espectáculos internacionales. Esta presentación forma parte de una gira que recorrerá Latinoamérica y Norteamérica, en la que la banda compartirá escenario con agrupaciones invitadas como Halestorm y Violent Vira.

El póster oficial de Babymetal presenta a sus integrantes y detalles clave de su World Tour 2026, incluyendo la fecha del 7 de diciembre y el lugar Costa 21 en Lima, Perú, con información de preventa.

Durante el show, la agrupación interpretará sus éxitos más reconocidos, entre ellos “Gimme Chocolate!!”, “Megitsune”, “Karate”, “PA PA YA!!”, “Distortion”, “Headbangeeeeerrrrr!!!!!” y “Road of Resistance”. Además, presentarán temas recientes como “from me to u (feat. Poppy)”, que ha recibido atención de prensa internacional.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa exclusiva de entradas para el concierto de Babymetal en Lima se realizará en Teleticket el 22 y 23 de abril, a partir de las 10:00 a.m. en ambos días. Quienes cuenten con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15% sobre el precio de las entradas durante la etapa de preventa.

La banda japonesa Babymetal posa con sus distintivos trajes sobre un fondo ardiente, antes de su próximo concierto en Perú.

Precio de las entradas y zonas

El evento contará con dos zonas principales: Campo A y Campo B. Los precios establecidos para la preventa y la venta general son los siguientes:

Campo A : S/240 en preventa, S/282 precio full

Campo B: S/130 en preventa, S/153 precio full

Esta segmentación permite diferentes alternativas de ubicación y accesibilidad, adaptándose a las preferencias y presupuesto de los asistentes.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para quienes deseen asegurar su lugar en el concierto de Babymetal en Lima, el proceso de compra en Teleticket se desarrolla de la siguiente manera:

Acceder a la web oficial de Teleticket: www.teleticket.com.pe Registrar una cuenta de usuario: Completar los datos personales y proporcionar un correo electrónico válido. Verificar el registro: Revisar la bandeja de entrada y activar la cuenta mediante el enlace enviado por la plataforma. Ubicar el evento de Babymetal: Buscar el espectáculo en la sección de conciertos o utilizar el buscador. Ingresar a la fila virtual: El sistema asigna los turnos por orden de ingreso, por lo que es importante mantener la página abierta. Seleccionar la ubicación: Elegir la zona y los asientos disponibles según preferencia y precio, reservar y continuar con la compra. Ejecutar el pago: Ingresar los datos bancarios y, si corresponde, aplicar el beneficio de Interbank para acceder al descuento. Consultar los tickets: Confirmada la compra, revisar las entradas en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta en Teleticket.

La llegada de Babymetal a Perú representa una oportunidad para presenciar una de las propuestas más innovadoras y energéticas del panorama musical contemporáneo, con un espectáculo que ha dejado huella en los principales mercados internacionales y que ahora suma a la capital peruana dentro de su gira global.