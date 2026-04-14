Renovación Popular denunciará fraude si Rafael López Aliaga pierde, afirma Roxana Rocha

López Aliaga convoca protestas mientras su partido habla de fraude electoral

La candidata de Renovación Popular, Roxana Rocha, aseguró que su partido alegará fraude electoral si Rafael López Aliaga no pasa a la segunda vuelta. Su declaración se dio en medio del conteo de votos, cuando aún no había resultados definitivos y la polémica por los problemas con la entrega de material de la ONPE.

“Vamos a alegar fraude”, adviritó. Luego añadió que, según su percepción, existen “muchos actos que prueban el camino al fraude”. Sin embargo, también expresó confianza en que el candidato de su partido sí logrará avanzar a la siguiente etapa electoral.

Rocha sostuvo que, con cerca del 75 % de actas procesadas, López Aliaga llevaba ventaja sobre otros contendores, lo que —según dijo— respaldaba su expectativa de clasificar. Aun así, dejó abierta la posibilidad de cuestionar el proceso.

Ante la repregunta sobre si habría fraude en caso de que el candidato pase a segunda vuelta, respondió que los indicios existen independientemente del resultado. “No es que no haya fraude. De hecho, han hecho actos, indicios para cometer y consumar el fraude”, señaló.

Convocatoria de López Aliaga

En paralelo, Rafael López Aliaga convocó a sus seguidores a movilizarse frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A través de sus redes sociales, llamó a protestar bajo el argumento de un presunto fraude electoral.

“No permitas que nos roben el futuro. Salgamos a las calles hoy martes, 6 p.m.”, publicó el candidato, en un mensaje que cuestiona directamente la transparencia del proceso.

Este llamado se produjo luego de los problemas registrados el 12 de abril, cuando fallas en la distribución del material electoral impidieron la instalación de 211 mesas de votación a nivel nacional. Esta situación obligó a extender la jornada electoral al día siguiente en los locales afectados.

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude electoral y llama a protesta frente al JNE

El propio López Aliaga responsabilizó tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE por no haber suspendido la difusión de resultados a boca de urna, pese a las irregularidades reportadas.

Además, sostuvo —sin presentar pruebas— que estos problemas habrían perjudicado a su partido, afectando el porcentaje de votos obtenidos.

Por qué es improbable un fraude electoral

Pese a las denuncias, especialistas coinciden en que un fraude electoral en el Perú es altamente improbable en las condiciones actuales. El sistema electoral está compuesto por varias instituciones autónomas que cumplen funciones diferenciadas, lo que dificulta una manipulación generalizada.

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, ha señalado que para que exista un fraude no basta con errores o irregularidades aisladas. Se requeriría el control de todas las entidades involucradas en el proceso, incluyendo organismos electorales y otras instancias del Estado.

En esa línea, advirtió que cuestionar resultados sin pruebas sólidas no contribuye al fortalecimiento democrático. Por el contrario, puede debilitar la confianza en las instituciones.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

También remarcó que en la historia reciente del Perú solo se ha registrado un fraude electoral comprobado: el ocurrido en el año 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

A diferencia de ese escenario, el contexto actual presenta mecanismos de control, observación y fiscalización que reducen significativamente la posibilidad de una manipulación sistemática de los resultados.

El antecedente del discurso del fraude electoral

El discurso sobre un supuesto fraude electoral no es nuevo en la política peruana. En distintos procesos, varios actores han recurrido a esta narrativa, especialmente en contextos de resultados ajustados.

En esta campaña, no solo Renovación Popular ha planteado dudas. Figuras de otras agrupaciones también han expresado sospechas sin presentar pruebas concluyentes. Entre ellas, Martha Chávez, quien volvió a cuestionar procesos anteriores, y Guido Bellido, que denunció un supuesto intento de manipulación electoral.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de discurso puede tener consecuencias. Repetir acusaciones sin sustento puede erosionar la legitimidad del proceso electoral y preparar el terreno para desconocer los resultados.

Además, ya existen antecedentes institucionales relacionados con estas denuncias. En el caso de las elecciones de 2021, el Tribunal Constitucional anuló una comisión del Congreso que buscaba investigar un supuesto fraude, al detectar irregularidades en su creación.