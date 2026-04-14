Perú

Hermano de Alejandra Baigorria la defiende de críticas por perdonar a Said Palao

Sergio Baigorria usó sus redes sociales para responder a los comentarios contra la rubia por sus recientes imágenes con su aún esposo

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Tras el polémico video de Said Palao de fiesta en un yate en Argentina, Alejandra Baigorria parece haberlo perdonado, premiándolo con un viaje a España. El programa muestra imágenes de ambos en el aeropuerto de Madrid. ATV/ Magaly TV La Firme.
El viaje de Alejandra Baigorria a España para recibir un reconocimiento internacional por su trabajo como emprendedora cobró notoriedad al confirmarse la presencia de Said Palao, su aún esposo, durante la ceremonia.

La empresaria, conocida en el ámbito televisivo y empresarial, se mostró acompañada por su familia y su equipo, aunque lo que generó mayor interés fue la reaparición pública de la pareja, luego de semanas de especulación sobre su situación sentimental tras el ampay que involucró al deportista en Argentina.

La asistencia de Palao al evento en Madrid coincidió con publicaciones suyas en redes sociales, donde compartió imágenes y mensajes de apoyo hacia Baigorria durante la entrega del reconocimiento.

Alejandra Baigorria y su hermano en dos escenas; en la izquierda, selfie sonriendo; en la derecha, junto a dos adultos mayores en un evento, todos sonrientes
El hermano de Alejandra Baigorria la defiende públicamente de las críticas por perdonar a Said Palao, mostrando su apoyo incondicional en medio de la controversia familiar.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, compartió una fotografía junto a sus padres y su hermana durante la estadía en España. Ese gesto familiar generó una ola de críticas de usuarios que cuestionaron la decisión de la familia de respaldar a Palao tras lo ocurrido en Argentina.

Uno de los comentarios señalaba: “La familia al final la va a respaldar (ella es la fuente de dinero) En Fin. La hipocresía”. Sergio Baigorria respondió: “Consulta, tú no apoyarías a tu familia ante cualquier cosa? Si no es así que lástima porque cada ser humano es independiente, mejor ni te digo nada porque tu comentario habla más de ti”.

Otra usuaria puso en duda los intereses de Said Palao, insinuando que la reconciliación podría estar motivada por razones económicas. “No me gustaría tener dinero, prácticamente ser como Alejandra y no saber si me quieren por mi dinero o me quieren a mí”, expresó. Ante este tipo de cuestionamientos, Sergio Baigorria defendió a su hermana y contestó: “A mí no me gustaría tener una hermana como tú”.

Captura de pantalla de dos conversaciones de redes sociales con comentarios sobre Alejandra Baigorria y su hermano defendiéndola
El hermano de Alejandra Baigorria, baigorria33, responde a los comentarios negativos en redes sociales defendiendo la decisión de su hermana de perdonar a Said Palao.

Alejandra Baigorria le dedicó mensaje a Said Palao durante su premiación internacional

Durante la ceremonia de premiación en La Quinta de Jarama, Alejandra Baigorria ofreció un mensaje dirigido a su entorno más cercano. “Si me quieran destruir, yo siempre voy a estar para ustedes, porque a veces yo ni siquiera quería que viniera al viaje porque no me sentía bien, pero nunca los iba a defraudar”, dijo la empresaria, recibiendo muestras de apoyo de sus seguidoras.

Las imágenes difundidas mostraron a Baigorria y Palao compartiendo espacios públicos en Madrid, incluso en el transporte subterráneo, donde se observó al deportista cediendo el asiento a la empresaria, lo que evidenció cercanía entre ambos, a pesar de que en redes sociales evitaron mostrarse juntos.

El momento más comentado de la jornada ocurrió durante el discurso de Baigorria, cuando reconoció públicamente el apoyo de Palao en su carrera. “Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar’”, afirmó ante los asistentes, lo que fue interpretado como una señal de que la pareja continúa unida.
“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.
“Haz lo que tengas que hacer”: el mensaje de Said Palao que Alejandra Baigorria reveló. Captura: Magaly TV La Firme.

El evento y las declaraciones de la empresaria reavivaron las especulaciones sobre el estado de la relación, planteando interrogantes sobre si se trata de una reconciliación definitiva, el inicio de una nueva etapa o la confirmación de que nunca llegaron a separarse. Las respuestas de la familia y las muestras públicas de apoyo entre ambos mantienen la atención sobre la pareja, que sigue siendo objeto de debate en el ámbito del espectáculo y las redes sociales.

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