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Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: posibles titulares para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘merengue’ tendrá modificiones en su once inicial y apunta a conseguir su primera victoria en la competición ante el elenco chileno. Conoce las posibles formaciones de ambas escuadras

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Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026.
Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026.

Universitario de Deportes y Coquimbo Unido se enfrentarán hoy, martes 14 de abril, en el estadio Monumental por la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El duelo congrega a dos equipos que no ganaron en el arranque y apuntan a lograrlo esta jornada.

El cuadro ‘crema’ buscará aprovechar la localía y el apoyo de su hinchada para cosechar sus primeros tres puntos luego del empate sin goles con Deportes Tolima en Colombia, donde el arquero Miguel Ángel Vargas respondió oportunamente a cada llegada del rival y fue elegido el mejor jugador del compromiso.

Bajo esa premisa, el entrenador Javier Rabanal apuesta por corregir detalles en la zona ofensiva para concretar las ocasiones que genera su equipo. Esto también para darle mayores armas para que Alex Valera se recupere de la larga sequía goleadora.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Posible alineación de Universitario

El equipo dirigido por Javier Rabanal planea mantener el esquema 3-5-2, con Miguel Ángel Vargas en el arco. La línea de tres centrales estaría formada por Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, buscando solidez en el fondo y salida limpia con balón.

En el carril derecho, Andy Polo aparece como opción titular tras recuperarse de molestias físicas recientes. Las dudas sobre su presencia parecen disiparse, aunque el cuerpo técnico lo evaluará hasta último momento para evitar una recaída. Por la izquierda, José Carabalí sería el encargado de aportar profundidad y equilibrio.

En el mediocampo, la baja de Martín Pérez Guedes por lesión obliga a modificar la zona central. Miguel Silveira se perfila como su reemplazante, acompañado por Jesús Castillo y Jairo Concha, quienes aportarán tanto recuperación como distribución. Esta variante busca mantener la dinámica y el control del balón ante un rival que presiona alto.

En la ofensiva, la ausencia de Lisandro Alzugaray para evitar complicaciones físicas genera otra variante en el once. José Rivera sería el elegido para acompañar a Alex Valera en el ataque, aunque Edison Flores permanece como alternativa si el cuerpo técnico español decide apostar por su experiencia en partidos definitorios.

En tanto, Sekou Gassama, Anderson Santamaría, Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli y Bryan Reyna estarían a la expectativa de tener minutos y aportarle a la ‘U’. El ‘Picante’ ya debutó en el cotejo pasado y ahora, de local, podría tener más rodaje.

Miguel Silveira tomaría el lugar de Martín Pérez Guedes para el Universitario vs Coquimbo Unido. - créditos: Universitario
Miguel Silveira tomaría el lugar de Martín Pérez Guedes para el Universitario vs Coquimbo Unido. - créditos: Universitario

Posible alineación de Coquimbo Unido

Por otro lado, Coquimbo Unido aterrizará en Lima después de un fin de semana en el que le tocó descansar en la liga chilena, donde se ubica en el noveno lugar con 12 puntos, a seis del líder Colo Colo, aunque con un partido menos. El técnico Hernán Caputto ha insistido en la necesidad de mantener la disciplina táctica y aprovechar la velocidad de sus extremos, factores que resultaron determinantes en su último compromiso, que fue un empate de local por 1-1 con Nacional de Uruguay.

El cuadro ‘sureño’ apostaría por una formación equilibrada que prioriza el orden defensivo y la proyección por las bandas. En el arco estará Diego Sánchez, respaldado por una línea de cuatro compuesta por Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández y Juan Cornejo.

En la mita de la cancha, la dupla de Sebastián Galani y Alejandro Camargo tendrá la tarea de recuperar y ser parte de la organización de juego, acompañados por Benjamín Chandía como enlace creativo.

En el frente de ataque, los ‘piratas’ se apoyan en la movilidad de Alejandro Azocar por la banda izquierda y de Cristian Zavala por la derecha, además de la capacidad goleadora de Nicolás Johansen.

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