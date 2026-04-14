Carlos Alcántara pasa la noche con joven en su casa y ella expone imágenes en redes

Nuevamente en el ojo de la tormenta. Las cámaras de Magaly TV siguieron a 'Cachín' y lo encontraron recibiendo una visita nocturna de una misteriosa joven. Magly TV La Firme / ATV

Carlos Alcántara volvió a ocupar titulares tras ser captado pasando la noche con una joven en su vivienda de Chorrillos. Las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” registraron el momento en que el artista de 61 años recibió la visita de María Arrieta el pasado 8 de abril, en una secuencia que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Alcántara fue visto haciendo señas a un taxi cerca de las 10:00 p. m. para que se detuviera frente a su domicilio. Minutos después, la joven descendió del vehículo e ingresó a la vivienda del actor, donde permaneció durante toda la noche. A la mañana siguiente, la mujer fue observada saliendo de la casa y realizando compras en la zona, antes de retirarse del lugar.

Lo compartió en redes

La situación llamó la atención por la actitud relajada de la visitante, quien compartió en sus historias de Instagram diversas imágenes desde la residencia del actor. Entre las publicaciones, destacó una selfie junto a Alcántara, en la que él aparece dándole un beso en la mejilla, así como fotografías disfrutando de la vista al mar desde Chorrillos. La joven también publicó un fragmento de lo que sería un guion relacionado con la serie “La gran sangre”, lo que evidenciaría un nivel de confianza y cercanía entre ambos, más allá de una simple visita casual.

Este episodio alimenta las especulaciones sobre la vida sentimental de Carlos Alcántara tras la separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de una década de matrimonio. Desde su ruptura, el actor ha protagonizado diversas apariciones públicas al lado de diferentes mujeres, lo que ha llevado a los medios a hablar de una nueva etapa en su vida personal. La figura del popular ‘Cachín’ se ha convertido en sinónimo de soltería activa y presencia constante en el circuito nocturno limeño.

Carlos Alcántara pasa la noche con joven en su casa y ella comparte imágenes en redes. Magaly TV La Firme

En local nocturno... una vez más

El comportamiento mediático de Alcántara dista del perfil reservado que mantuvo durante años. En la actualidad, el actor no parece incomodarse con la atención pública sobre su vida privada. De hecho, solo cuatro días después del encuentro en su casa, fue nuevamente captado en una discoteca de Los Olivos alrededor de la medianoche, disfrutando de la música y del ambiente festivo. La escena refuerza la imagen de Alcántara como una figura activa en la vida nocturna limeña.

No es la primera vez que el artista se ve envuelto en situaciones similares. En ocasiones anteriores, fue visto besándose cobn otras mujeres. Estas apariciones periódicas en locales nocturnos, especialmente en zonas como Barranco, han llevado a que los medios lo apoden el “galán de las salsotecas”.

Por el momento, el actor ha evitado pronunciarse directamente sobre estos episodios, manteniendo la discreción en sus declaraciones ante la prensa. Sin embargo, las publicaciones de sus acompañantes en redes sociales y la cobertura de los programas de espectáculos continúan alimentando el interés en torno a sus actividades fuera de los escenarios.

El actor Carlos Alcántara fue captado recibiendo a María Arrieta en su vivienda de Chorrillos.

La separación de Carlos Alcántara

Carlos Alcántara se separó de Jossie Lindley, con quien compartió más de 15 años de matrimonio. La conductora Andrea Arana se encargó de confirmarlo durante su programa ‘Un día en el Mall’. La presentadora señaló que el actor ya habría comunicado la noticia a su entorno más cercano y que la ruptura no fue reciente, sino producto de un proceso largo y reflexivo.

La noticia tomó fuerza luego de la entrevista de Alcántara con Shirley Arica, donde la complicidad entre ambos fue evidente para seguidores y medios de espectáculos. Arana comentó que Alcántara, a sus 60 años, vive una etapa de soltería, disfrutando de nuevas experiencias personales y profesionales.

La versión de separación se terminó de confirmar ante las constantes salidas del actor, donde se le ve con diferentes mujeres. La última dedicatoria pública de Alcántara a su esposa fue en febrero de 2025, pero desde entonces ambos han mantenido hermetismo sobre su vida privada. Ahora, cada uno transita este nuevo capítulo por separado.

Carlos Alcántara y Jossie Lindley se separaron después de más de una década de relaicón.