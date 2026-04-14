Perú

Congresistas que votaron a favor de la bicameralidad no fueron reelegidos y sus partidos no superarían la valla electoral

AL 76.732 % del conteo de la ONPE, solo siete partidos de 38 inscritos ante el JNE logran superar la valla del 5 %

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FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Un grupo de congresistas que respaldó el regreso de la bicameralidad en el Congreso no tendrá representación en el periodo legislativo 2026-2030, luego de que los partidos a los que pertenecen no alcanzaron el mínimo requerido para superar la valla electoral.

Según los resultados oficiales al 76,732 % de actas procesadas, difundidos por la ONPE, agrupaciones tradicionales como Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú quedaron fuera del próximo Parlamento.

Entre los legisladores que apoyaron la bicameralidad y no formarán parte del Congreso 2026-2030 se encuentran Lady Camones, Eduardo Salhuana, Magaly Ruíz y Rosio Torres por Alianza para el Progreso; Alex Paredes de Somos Perú; Patricia Chirinos, Alejandro Cavero, Edward Málaga, Adriana Tudela y Rosselli Amuruz por Avanza País; así como José Luna Gálvez, Digna Calle, Kira Alcarraz, Darwin Espinoza y Edgar Tello de Podemos Perú. Sus partidos no obtendrían el porcentaje o la cantidad de escaños necesarios para lograr representación legislativa una vez que termine el conteo de votos.

El congresista Alejandro Cavero fue retirado entre insultos del Museo de Arte de Lima.
El congresista Alejandro Cavero intentó acceder nuevamente al Congreso, pero el partido Avanza País no tendrá representación para el próximo periodo de gobierno.

Los partidos que superaron la valla electoral

Los partidos que sí superaron la valla electoral son Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, País para todos y Ahora nación. Fuerza Popular obtuvo el 16,875 % de los votos válidos, seguido por Renovación Popular con 12,719 %. Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú registraron porcentajes del 11,788 % y 10,296 % respectivamente.

Por otro lado, Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña, no alcanzó el umbral mínimo para conservar su inscripción y representación. Esta bancada contaba con 15 congresistas al iniciar el periodo legislativo 2021-2025.

Partidos como Avanza País, que tenía 10 legisladores, y Podemos Perú, que sumaba 5 escaños al inicio de la legislatura, se ubicaron por debajo del 5 % de votos válidos exigido para acceder al Congreso nuevamente. Somos Perú, que inició el periodo con 5 congresistas, tampoco superó ese porcentaje en esta oportunidad.

Líder de Alianza para el Progreso asegura que tiene registros de llamadas para probar contacto con De Soto. (Foto: Captura video/Canal N)
Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña, no tendrá representación en el Congreso para el periodo 2025-2030. (Foto: Captura video/Canal N)

Según la normativa vigente, solo los partidos que superen el 5 % de votos válidos o logren al menos siete escaños en más de una circunscripción pueden obtener escaños en el Parlamento. La valla electoral funciona como un mecanismo para evitar la fragmentación en el Congreso y asegurar una gobernabilidad mínima

La página web de resultados de la ONPE indica que al 76,732 % de actas procesadas, partidos como Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú no alcanzarían el mínimo requerido, lo que implica la desaparición de su representación legislativa.

Los resultados parciales indican que la composición del Congreso 2026-2031 estará conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, y Ahora nación, dejando fuera a los partidos que impulsaron la reforma de la bicameralidad. Esto modifica el escenario para futuros debates constitucionales y eventuales intentos de retomar la discusión sobre la estructura parlamentaria.

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