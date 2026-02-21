Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el equipo peruano Alianza Lima enfrenta hoy, sábado 21 de febrero, al poderoso conjunto brasileño Sesi en un duelo decisivo que definirá no solo el pase a la gran final, sino también uno de los dos boletos al próximo Mundial de Clubes. El partido se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador, que seguro contará con un gran marco de aficionadas ‘blanquiazules’.
El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sesi marca un punto de inflexión en la competencia, ya que ambos equipos llegaron a esta instancia tras superar exigentes fases de grupos. Si las dirigidas por Facundo Morando logran vencer a las brasileñas, enfrentarán en la final al ganador del cruce entre San Martín y Osasco, otro representante de Brasil. La importancia del duelo se amplifica porque los dos finalistas asegurarán su presencia en el Mundial de Clubes de Vóley, una vitrina internacional que reúne a las mejores escuadras del planeta.
El camino de Alianza Lima hacia las semifinales fue sólido. El equipo peruano finalizó en el primer puesto del Grupo A tras sumar dos victorias consecutivas: primero, un contundente 3-0 frente a Banco República de Uruguay y luego un trabajado 3-1 ante San Martín, el otro club peruano en la competencia. Estos resultados le permitieron avanzar como líder de grupo, aunque la pérdida de un set ante las ‘santas’ impidió que enfrentara al mejor segundo de la fase inicial. Por esta razón, el sorteo determinó que su rival en las semifinales fuera Sesi, el equipo más fuerte del Grupo C y que llega invicto, sin ceder un solo set en lo que va del torneo.
El técnico argentino Facundo Morando cuenta con el plantel en óptimas condiciones físicas. Las ‘blanquiazules’ llegan al duelo con todas sus titulares disponibles, ya que ninguna jugadora presenta lesiones. Además, la programación del torneo les permitió gozar de un día adicional de descanso, al quedar libres el viernes 20 de febrero. Esta pausa estratégica podría influir positivamente en el rendimiento físico y la recuperación del equipo, una ventaja frente a un adversario de la talla de Sesi.
Por su parte, Sesi ha sido el equipo más dominante en su grupo, imponiéndose con autoridad ante cada uno de sus rivales. Su condición de invicto y el hecho de no haber perdido sets refuerzan el favoritismo del club brasileño, tradicional protagonista en los torneos sudamericanos y mundialistas. El desafío para Alianza Lima será, entonces, doble: romper la sólida defensa de Sesi y mantener la concentración frente a jugadoras de amplia experiencia internacional.
El partido entre Alianza Lima y Sesi está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela y Bolivia, y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. La organización busca así facilitar el acceso al público de toda la región, consciente del interés que despierta un choque que puede definir el futuro del vóley femenino sudamericano.
Para quienes desean seguir el encuentro, la transmisión estará disponible en señal abierta a través de Latina Televisión para todo el territorio nacional. Además, la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley ofrecerán la cobertura en directo mediante sus canales oficiales de YouTube, permitiendo que los hinchas puedan ver el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet. Infobae Perú brindará un seguimiento punto a punto, con videos destacados, análisis y el resumen completo del partido en su plataforma digital.