Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Así llega Alianza Lima a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El camino de Alianza Lima hacia las semifinales fue sólido. El equipo peruano finalizó en el primer puesto del Grupo A tras sumar dos victorias consecutivas: primero, un contundente 3-0 frente a Banco República de Uruguay y luego un trabajado 3-1 ante San Martín, el otro club peruano en la competencia. Estos resultados le permitieron avanzar como líder de grupo, aunque la pérdida de un set ante las ‘santas’ impidió que enfrentara al mejor segundo de la fase inicial. Por esta razón, el sorteo determinó que su rival en las semifinales fuera Sesi, el equipo más fuerte del Grupo C y que llega invicto, sin ceder un solo set en lo que va del torneo.