Suboficial herido al frustrar asalto en Ate sería sometido a una tercera intervención quirúrgica en su proceso de recuperación

Suboficial PNP fue herido de bala al frustrar un asalto en Huaycán (Ate) estando fuera de servicio. Gob

La recuperación del suboficial de la Policía Nacional del Perú herido en un enfrentamiento armado en el distrito de Ate avanza bajo supervisión médica especializada. El caso se remonta a un episodio ocurrido en marzo, cuando el agente intervino para frustrar un asalto en la zona de Huaycán, hecho que derivó en un intercambio de disparos y en una lesión de gravedad.

Desde entonces, el proceso clínico del suboficial se desarrolla en paralelo a una serie de gestiones administrativas y médicas que buscan asegurar su tratamiento continuo. El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) participa en la coordinación de exámenes, traslados y atenciones, mientras el efectivo permanece internado en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz.

El seguimiento del caso incluye evaluaciones recientes que podrían definir nuevas decisiones médicas. Entre ellas, la posibilidad de una tercera intervención quirúrgica, condicionada a los resultados de los estudios realizados en los últimos días.

Evaluación médica y posible nueva cirugía

El suboficial brigadier PNP Edgar Guillermo Galván Bastidas fue sometido a una tomografía computarizada de abdomen pélvico con contraste en una clínica local, como parte de una evaluación urgente. Este examen se realizó tras la gestión de una carta de garantía emitida por Saludpol, que permitió agilizar la atención.

Según la información difundida por la entidad, los resultados del estudio serán determinantes para que el equipo médico tratante evalúe la necesidad de una tercera intervención quirúrgica. Mientras tanto, el agente continúa bajo observación en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde recibe atención especializada.

La coordinación incluyó también el traslado del paciente en ambulancia, con el objetivo de mantener la continuidad del tratamiento en condiciones adecuadas. Estas acciones forman parte del acompañamiento institucional durante el proceso de recuperación.

Intervención policial que derivó en el enfrentamiento

Permanece internado en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz bajo atención especializada.

El incidente que originó la hospitalización del suboficial ocurrió en la zona R de Huaycán, en Ate. De acuerdo con información policial, el agente se encontraba fuera de servicio y vestido de civil cuando detectó un asalto en la vía pública.

En ese contexto, decidió intervenir para impedir el robo contra dos personas. Durante la acción se produjo un intercambio de disparos entre el suboficial y los delincuentes, lo que derivó en una herida de bala en el abdomen del efectivo.

Los atacantes aprovecharon la situación para escapar del lugar. En la escena, peritos de Criminalística hallaron al menos diez casquillos de bala, lo que evidenció la magnitud del enfrentamiento armado registrado en la zona.

Atención de emergencia y traslado del suboficial

Tras el incidente, el suboficial recibió auxilio inmediato y fue trasladado de urgencia para su atención médica. En un primer momento, fue llevado a un recinto deportivo del distrito, punto que facilitó su evacuación aérea.

Desde allí, se efectuó su traslado en helicóptero hacia el Hospital de la Policía, donde quedó bajo cuidado del personal médico. Este procedimiento se realizó en el marco de los protocolos de emergencia activados tras el reporte del enfrentamiento.

Las dos personas que eran víctimas del asalto también resultaron heridas durante la balacera. Ambas fueron derivadas al Hospital de Emergencias de Ate para recibir tratamiento por impactos de bala.

Seguimiento institucional y declaraciones oficiales

Una tomografía reciente definirá si necesita una tercera intervención quirúrgica.

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú mantiene el seguimiento del caso, con acciones orientadas a garantizar la atención del suboficial. Estas incluyen la programación de citas médicas, la cobertura de exámenes y la coordinación de traslados.

El gerente general de Saludpol, Héctor Berastain Merino, señaló: “Desde Seguro Saludpol estamos en el acompañamiento constante con el beneficiario, con sus familiares, para poder coadyuvar a que la atención sea adecuada y pertinente”.

El suboficial expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante su tratamiento, según la información proporcionada por la institución. Este acompañamiento se extiende también a sus familiares, en el marco del proceso de recuperación que continúa bajo evaluación médica.

Tras el enfrentamiento, la Policía Nacional inició un operativo para ubicar a los responsables del asalto. Las diligencias incluyen la recopilación de evidencias en la escena y el análisis de la información disponible para identificar a los implicados.