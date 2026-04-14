Everardo Zapata, autor del libro ‘Coquito’, acudió a votar a los 99 años y conmueve en Arequipa

El ciudadano Everardo Zapata Santillana, una figura senior, ejerce su derecho al voto depositando su papeleta en la urna durante las Elecciones 2026. (Arequipa)

El pasado 12 de abril, en el marco de las elecciones generales celebradas en todo el Perú, una imagen capturó la atención y el respeto de miles de ciudadanos: Everardo Zapata Santillana, creador del libro Coquito, acudió a las urnas y ejerció su derecho al voto a los 99 años.

Aunque el voto es facultativo para los mayores de 70 años, Everardo Zapata decidió participar en el proceso electoral, trasladándose en silla de ruedas hasta su centro de votación en Arequipa. El maestro, reconocido por ser el autor de Coquito, obra que ha marcado la educación inicial de generaciones de peruanos, fue recibido con aplausos y muestras de admiración por parte de los presentes.

La presencia de Zapata Santillana en el local electoral se convirtió en un ejemplo de civismo en una jornada caracterizada por la dispersión del voto y la alta participación ciudadana. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar en estos comicios, marcando el retorno del sistema bicameral y la elección de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿Cómo se llevó a cabo las Elecciones 2026 en Perú?

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El 12 de abril de 2026, los peruanos fueron convocados a las urnas para elegir presidente, dos vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos, en un proceso que marcó el retorno del sistema bicameral al Congreso. La ONPE informó que la jornada se inició a las 7:00 y concluyó a las 18:00, cuando se cerraron las mesas de sufragio en todo el país.

Según datos oficiales, la participación fue alta, pese a la fragmentación política derivada de la eliminación de las elecciones primarias obligatorias y el incremento de partidos en competencia.

En algunos distritos de Lima Metropolitana, donde se presentaron incidencias, como la falta de material electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una jornada extraordinaria de votación al día siguiente en varios centros de Lima y en dos ciudades de Estados Unidos.

En Arequipa, la jornada electoral transcurrió en un clima ordenado y con una participación significativa. Con 3.993 actas escrutadas, los resultados oficiales de la ONPE ubicaron a Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, en primer lugar con 38,2 % de los votos válidos, seguido de cerca por Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 37,8 %.

El porcentaje de votos en blanco alcanzó el 7,46 % y los votos viciados sumaron 3,87 %. Las autoridades destacaron la labor de los miembros de mesa y la adecuada implementación de las medidas de accesibilidad, lo que permitió la participación de adultos mayores y personas con movilidad reducida, como el caso de Everardo Zapata Santillana.

No se registraron incidentes graves, y la ONPE reportó la instalación de prácticamente la totalidad de las mesas programadas en la región.

Conteo oficial de la ONPE

Keiko Fujimori lidera los conteos parciales de ONPE. La siguen Rafael López Aliaga y Jorge Nieto Montesinos. Composición Infobae

Según los datos oficiales de la ONPE al cierre del martes posterior a la elección, con más del 77 % de actas procesadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se mantenía en primer lugar con aproximadamente 16,8 % de los votos válidos. En la disputa por el segundo puesto, la diferencia era muy ajustada entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), quienes registraban alrededor del 12.6 % y 11.7 % respectivamente. Muy cerca de Nieto, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) sigue subiendo.

La definición del acompañante de Fujimori en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, depende ahora del voto rural y del extranjero, sectores que históricamente pueden modificar el orden final en contiendas cerradas. La ONPE informó que continuará actualizando los resultados en tiempo real hasta completar el escrutinio de todas las actas del territorio nacional y del exterior.