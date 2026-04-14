Senamhi: ¿Por qué el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur está vinculado a un posible Niño Global?

El debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur incrementa la vigilancia por un posible evento Niño Global en Perú. (Andina)

El Perú se encuentra en un escenario de observación climática intensa ante la posibilidad de que el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur dé paso a un evento de El Niño Global con impacto eventual en el país.

La vigilancia sobre este fenómeno se ha intensificado debido a su potencial para modificar de manera significativa los patrones de lluvia y temperatura en la región andina y costera.

La ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó a RPP Noticias que el evento Niño posee dos aspectos centrales para su calificación: la intensidad y la ubicación geográfica donde se manifiesta.

La Niña y El Niño forman parte de un patrón climático global que afecta tanto la temperatura superficial como la circulación atmosférica de la región tropical del Pacífico. (NOAA / NASA)

El foco habitual de monitoreo en Perú recae sobre el Niño costero, que afecta las costas del país y de Ecuador. De acuerdo con ávalos, “sobre esta zona se ha indicado que estamos en el contexto, efectivamente, de un evento el Niño, el Niño costero. Todo indica que este calentamiento va a continuar hasta diciembre de este año, por lo pronto”.

No obstante, la comunidad científica internacional utiliza el término Niño Global cuando el calentamiento anómalo del agua ocurre en el Pacífico Central, en la llamada región Niño 3.4.

Las agencias meteorológicas de Estados Unidos, Australia y Japón centran su vigilancia en esta franja ecuatorial, ya que allí el fenómeno puede alterar el clima a escala planetaria a través de teleconexiones. Según RPP Noticias, este tipo de fenómeno tiene el potencial de generar efectos indirectos en países como Perú.

Es importante destacar que el fenómeno de El Niño no solo afecta a las regiones costeras del Pacífico, sino que también tiene implicaciones globales. (Andina)

Impactos actuales y posibles desarrollos

El Senamhi ha advertido que, a nivel local, El Niño Costero ya provoca “un otoño y un invierno más cálidos de lo normal”. Este impacto directo proviene del aumento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Oriental, lo que modifica el régimen térmico habitual en la costa peruana.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha señalado recientemente que las condiciones en el Pacífico Central aún son neutras, pero existe la expectativa de que el calentamiento comience entre julio y agosto.

La ingeniera Ávalos recalcó que “a partir del siguiente semestre, inicia este calentamiento en el Pacífico Central y esperamos que la afectación para el caso de Perú sea de manera indirecta, suprimiendo de repente, dependiendo de la intensidad, las lluvias en la sierra sur del país, principalmente”.

La incertidumbre sobre la magnitud y los efectos del evento persistirá hasta que los modelos internacionales puedan afinar sus pronósticos, lo que suele ocurrir entre junio y agosto.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas advirtió que es probable que el clima alcance en los próximos cinco años niveles sin precedentes en todo el mundo. (Twitter/Abraham Levy)

El papel del Anticiclón del Pacífico Sur

Uno de los factores clave para la evolución de un Niño Global es el comportamiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Según explicó Ávalos en declaraciones recogidas por RPP Noticias, para que se desencadene un evento de gran magnitud, “el sistema de vientos alisios asociados al anticiclón del Pacífico Sur se debe debilitar de manera importante y sistemática y ese debilitamiento debe ser sostenido”. Si los vientos se invierten y soplan de oeste a este, transportan aguas cálidas hacia la costa sudamericana y generan las llamadas ondas Kelvin.

Este proceso requiere un acoplamiento entre el océano y la atmósfera, de modo que el incremento de la temperatura superficial del mar se sostenga y la atmósfera reaccione con cambios en los patrones de lluvia. La ingeniera ávalos puntualizó que “cuando esto es consistente, permanente, la atmósfera empieza a responder y es ahí cuando los patrones de lluvia empiezan también a reacomodarse de acuerdo a la intensidad, a la duración y al ámbito de la anomalía de la temperatura”.

Periodo de mayor vigilancia y toma de decisiones

El periodo comprendido entre junio y agosto se considera crucial para las previsiones. Durante estos meses, los sistemas internacionales de pronóstico climático ajustan sus modelos y reducen la incertidumbre. Según el reporte de RPP Noticias, en ese lapso se podrá conocer con mayor precisión si el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur dará paso a un Niño Global que impacte de manera indirecta al Perú en el periodo lluvioso de primavera y verano de 2027.

ávalos subrayó que “cuando ya hay un aviso, una alerta, del ENSEN, que indica que hay un Niño costero por lo menos hasta diciembre, ya las agencias más formales, oficiales de Estados Unidos, como la ONU, se pronuncian que en el siguiente semestre en el Pacífico Central podría iniciarse un calentamiento importante y devenir en un Niño”.

La vigilancia seguirá activa y se actualizará conforme los modelos internacionales y las instituciones nacionales ajusten sus estimaciones. Las autoridades meteorológicas reiteran la importancia de mantener informada a la población con base en datos oficiales y evitar la difusión de información no verificada.