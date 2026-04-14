Perú compraría 24 cazas F-16 de EE.UU para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) estaría a punto de concretar la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70, fabricados por Lockheed Martin, como parte de un programa orientado a fortalecer y modernizar su flota de cazas. La operación busca reemplazar aeronaves como los MiG-29 y los Mirage 2000, actualmente con varias décadas de servicio.

Según información difundida por Infodefensa, el acuerdo implicaría una inversión inicial cercana a los 2.000 millones de dólares, financiada a través del presupuesto nacional y respaldada por instrumentos de deuda pública, de los cuales aproximadamente 1.580 millones se destinarían a la adquisición directa de 12 F-16 Block 70 —10 monoplaza (F-16C) y 2 biplaza (F-16D)—, además de un paquete de apoyo logístico y capacitación.

De acuerdo con lo reportado por el portal especializado, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) seleccionó a Lockheed Martin tras un proceso de evaluación técnica, en el que también participaron Dassault Aviation con el Rafale F4 y Saab con el Gripen E/F. El convenio marco del programa de compensaciones industriales, conocido como Offset, se firmaría el 16 de abril, seguido del contrato definitivo un día después. Este programa no solo considera la compra de los aviones, sino también el desarrollo de capacidades locales.

caza F-16 Block 70

Contrato y primer lote de aeronaves

El acuerdo con Lockheed Martin incluye, además de los aviones, la provisión de equipos de apoyo en tierra, repuestos, soporte logístico, entrenamiento de personal, documentación técnica y un simulador de vuelo de última generación. Según Infodefensa, el contrato contempla también la transferencia de un avión cisterna Boeing KC-135R Stratotanker de segunda mano, cuyo valor oscila entre 40 y 50 millones de dólares, para incrementar la autonomía de las operaciones aéreas.

El resto de los fondos, unos 420 millones de dólares, se canalizarán a través del programa estadounidense de ventas militares al extranjero (FMS) para comprar repuestos, manuales, publicaciones técnicas y un lote reducido de armamento. En una segunda etapa, prevista en el presupuesto nacional de 2026, se planea financiar la adquisición de los 12 cazas restantes con aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Según se informó, los primeros F-16C/D Block 70 se proyecta para mediados de 2029, siempre que el cronograma no experimente retrasos. El programa Offset acordado con la empresa estadounidense considera la coproducción en Perú de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de alcance medio denominado “Vulture” y la certificación de la empresa estatal SEMAN PERU SAC como centro de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO) de sistemas hidráulicos y trenes de aterrizaje, tanto para los nuevos F-16 como para las aeronaves Hércules que ya integran la flota nacional

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Renovación de la flota y selección

La adquisición de los F-16 Block 70 responde a la necesidad de reemplazar una flota compuesta por aeronaves con más de tres décadas de servicio. Los nuevos cazas sustituirán a los Mirage 2000P/DP, incorporados entre 1985 y 1987, así como a los MiG-29S/SMP Fulcrum C y los Sukhoi Su-25 Frogfoot, cuya antigüedad y limitaciones técnicas reducen la capacidad defensiva del país.

El proceso de selección, que comenzó en 2012 con el Estudio Definitivo del Comando de Operaciones (COMOP), abarcó la evaluación de ocho modelos de aviones de combate, incluyendo el Boeing F/A-18E Super Hornet, el Dassault Rafale F3, el Eurofighter Typhoon, el Lockheed Martin F-16 Block 50/52, el SAAB JAS-39 Gripen, y variantes del Sukhoi Flanker. Según Infodefensa, la lista final quedó reducida a tres candidatos: el F-16C/D Block 70 (Estados Unidos), el Gripen E/F (Suecia) y el Rafale F4 (Francia).

De acuerdo con el citado medio, factores políticos y económicos incidieron en la decisión. Lockheed Martin ajustó su oferta para proporcionar 24 unidades por 3.500 millones de dólares, luego de que su propuesta inicial –12 cazas por 3.420 millones de dólares– fuera considerada insuficiente frente a los requerimientos y presupuesto del Gobierno peruano. La reducción de precio y el alineamiento con los fondos disponibles habrían sido determinantes en la selección.

Perú compraría aviones caza F-16 Block 70-72 de Estados Unidos. (Foto: Lockheed Martin)

Negociaciones en secreto

El proceso de contratación se realizó bajo la modalidad de “secreto militar”, conforme a disposiciones del Decreto Supremo N° 052-2001-PCM y el procedimiento establecido por la Contraloría General de la República (CGR). Según Infodefensa, el expediente fue remitido a la CGR en marzo y recibió opinión favorable el 7 de abril, lo que permitió avanzar hacia la fase final de negociaciones con la empresa estadounidense.

Durante las etapas decisivas del proceso, funcionarios del Ministerio de Defensa sostuvieron reuniones principalmente con representantes de Lockheed Martin, a diferencia de lo ocurrido con Saab y Dassault Aviation, cuyos contactos fueron menos frecuentes.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)

Según informó La República, con base en los registros de visitas, entre el 23 y el 27 de marzo representantes de Lockheed Martin mantuvieron reuniones prolongadas en la sede del Ministerio de Defensa. En contraste, el 26 de marzo solo fue recibido Jonas Karlsson, representante de Saab, en un encuentro de menos de una hora, mientras que no se registraron reuniones con representantes de Dassault Aviation durante ese periodo.