Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima Las ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ debutaron con triunfos contundentes. Y le tocará el turno a las ‘santas, que se enfrentarán al equipo de Facundo Morando en el duelo peruano. Revisa los marcadores de cada encuentro

La ciudad de Lima se conviertió en el epicentro del vóley continental con el inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El torneo reúne a las escuadras más destacadas del continente y no solo pone en juego el título continental, sino también el ansiado boleto al Mundial de Clubes, y hoy, jueves 19 de febrero, se jugará la segunda fecha de la competición.