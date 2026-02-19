Perú Deportes

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Hoy

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ debutaron con triunfos contundentes. Y le tocará el turno a las ‘santas, que se enfrentarán al equipo de Facundo Morando en el duelo peruano. Revisa los marcadores de cada encuentro

La ciudad de Lima se conviertió en el epicentro del vóley continental con el inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El torneo reúne a las escuadras más destacadas del continente y no solo pone en juego el título continental, sino también el ansiado boleto al Mundial de Clubes, y hoy, jueves 19 de febrero, se jugará la segunda fecha de la competición.

Hoy

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero, por la fecha 2

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Hoy

¡Día de partido! Alianza Lima y San Martín protagonizan uno de los partidos más atractivos del Grupo A en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Se trata de un cruce determinante entre dos equipos peruanos que buscan dar un paso firme hacia las semifinales del torneo continental.

Hoy

¿Por qué este partido es clave?

Este encuentro puede empezar a definir el destino del Grupo A. En un formato donde solo los líderes y el mejor segundo avanzan a semifinales, cada set y cada punto cuentan. Para Alianza Lima, ganar significaría consolidarse en la cima y asegurar el boleto a la siguiente ronda. Para San Martín, sumar en su debut es fundamental para no quedar en desventaja temprana.

Más allá de los puntos, el partido también tiene un condimento especial: es un cruce entre clubes peruanos en un torneo continental, lo que añade rivalidad y presión competitiva.

Hoy

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima afronta este compromiso con la confianza en alto tras un debut categórico. El equipo ‘blanquiazul’ superó con claridad a Banco República de Uruguay por 3-0, mostrando superioridad en todos los fundamentos del juego que se vio reflejado en los parciales (25-11, 25-14 y 25-12).

El triunfo no solo les permitió sumar sus primeros tres puntos a las ‘blanquiazules’, sino también posicionarse como uno de los equipos más sólidos en el arranque del campeonato. Ahora, buscarán mantener el invicto y encaminar su clasificación a semifinales.

Hoy

¿Cómo llega San Martín?

San Martín aún no ha tenido actividad en el Sudamericano de Clubes 2026 y debutará nada menos que ante Alianza Lima. El cuadro ‘santo’ descansó en la primera jornada del Grupo A, por lo que este compromiso marcará su estreno oficial en el certamen continental.

Llegar sin carga física puede representar una ventaja, aunque también supone el reto de adaptarse de inmediato al ritmo de competencia. Enfrente tendrá a un rival que ya sumó y mostró solidez en su presentación, por lo que necesitará máxima concentración desde el arranque. Un resultado positivo en su debut podría reconfigurar la lucha por la clasificación en el grupo.

Hoy

Alianza Lima vs San Martín: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del clásico entre ‘íntimas’ y ‘santas’ estará a cargo de Latina, que emitirá el partido por señal abierta. Además, podrá seguirse en vivo a través de la página web y el aplicativo del canal, disponibles de manera gratuita en dispositivos móviles y computadoras.

De igual manera, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) difundirá el encuentro mediante su plataforma digital. En Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto con toda la previa, incidencias en tiempo real, tabla de posiciones y resultados actualizados de este decisivo cruce nacional.

Hoy

Alianza Lima vs San Martín: horario del partido

El duelo entre Alianza Lima y San Martín, correspondiente a la segunda fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, se jugará a partir de las 17:00 horas (hora peruana), según la programación oficial. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus para el público que desee asistir.

Hoy

Un duelo con sabor a clásico

Alianza Lima y San Martín, dos de los clubes más laureados del vóley peruano, cruzarán sus caminos en el Sudamericano de Clubes Femenino 2026, que arrancó este miércoles 18 de febrero. Ambos equipos integran el Grupo A y se enfrentarán en la segunda fecha en un duelo de alto voltaje, determinante para sus aspiraciones de avanzar en la competencia internacional.

