La ruta alternativa en Europa que podría reordenar el tráfico marítimo ante la inestabilidad del estrecho de Ormuz

Vista aérea del proyecto del Canal de Estambul, una infraestructura artificial que discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, conectando el mar Negro con el mar de Mármara a través de la parte europea de la ciudad (The Canal Istanbul / PR Newswire / Europa Press)

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, con el tránsito marítimo reducido a mínimos históricos y sometido a control selectivo por parte de Irán, ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.

En las últimas semanas, el paso de buques —que en condiciones normales supera el centenar diario— se ha desplomado hasta cifras residuales, en algunos momentos limitadas a apenas una decena de embarcaciones autorizadas, en un contexto de militarización, ataques y despliegue de minas navales.

La crisis, enmarcada en la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha transformado uno de los principales cuellos de botella del comercio mundial en un punto de fricción geopolítica de primer orden. A la práctica paralización del tráfico se suma la pretensión iraní de imponer tarifas al tránsito de buques, una iniciativa que choca con el derecho internacional, pero que evidencia hasta qué punto el control físico del paso puede traducirse en capacidad de presión económica. El resultado inmediato ha sido un encarecimiento del transporte marítimo, el desvío de rutas y la incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos energéticos hacia Europa y Asia. En el caso europeo, esta situación ya se traduce en mayores costes energéticos, presión sobre la inflación y una creciente preocupación por la seguridad del abastecimiento.

La inquietud en torno a Ormuz está revalorizando otros puntos clave del mapa marítimo y, especialmente, aquellas infraestructuras que permiten no solo canalizar el tráfico, sino también regularlo y monetizarlo. Entre ellas destaca el Canal de Estambul, el ambicioso proyecto impulsado por Turquía que vuelve a cobrar relevancia en un momento en el que la seguridad de las rutas tradicionales se percibe cada vez menos garantizada. Para Europa, la existencia de una infraestructura de este tipo en su entorno geográfico ofrecería una vía adicional para gestionar flujos marítimos en un momento de inestabilidad global.

Una infraestructura paralela al Bósforo

El denominado Canal de Estambul es una vía artificial proyectada en la parte europea de la ciudad, concebida para conectar el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros. Su trazado discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, uno de los pasos naturales más transitados del mundo, por el que cruzan cada año decenas de miles de buques, incluidos petroleros y grandes cargueros.

El proyecto, promovido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, fue presentado en 2021 como una iniciativa transformadora para la economía turca. Ankara sostiene que el canal permitiría reducir la congestión en el Bósforo, minimizar los riesgos de accidentes en una ciudad densamente poblada y reforzar la seguridad del tráfico marítimo en una de las zonas más sensibles del planeta desde el punto de vista logístico.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pronunciando un discurso (REUTERS/Umit Bektas)

Las estimaciones sitúan su coste en torno a los 23.400 millones de euros, de los cuales aproximadamente 14.000 millones corresponderían a la construcción del canal en sí y unos 9.400 millones al desarrollo urbanístico previsto en sus márgenes. Además de la excavación de la vía navegable, el plan contempla la creación de nuevas áreas residenciales, infraestructuras de transporte y zonas logísticas, lo que convertiría el proyecto en una operación de gran escala con implicaciones económicas y territoriales.

En términos operativos, el canal se plantea como una ruta capaz de absorber una parte significativa del tráfico actual del Bósforo, con capacidad para el paso de decenas de buques diarios, incluidos petroleros. Su diseño responde a la necesidad de ofrecer una alternativa más previsible y gestionable frente a un estrecho natural sometido a fuertes limitaciones operativas y regulatorias.

El límite de los estrechos naturales

El elemento diferencial del Canal de Estambul no reside únicamente en su función logística, sino en su naturaleza jurídica. El Bósforo, al igual que el estrecho de Ormuz, está sujeto a normas internacionales que garantizan el derecho de paso en tránsito. En el caso turco, la Convención de Montreux de 1936 establece la libre navegación para buques civiles, lo que impide a Ankara imponer peajes más allá de ciertos costes asociados a servicios.

Esta limitación es precisamente la que el nuevo canal permitiría sortear. Al tratarse de una infraestructura artificial, Turquía podría establecer un sistema de tarifas para el tránsito, replicando el modelo de grandes arterias comerciales como el Canal de Suez o el Canal de Panamá, ambos convertidos en fuentes clave de ingresos para Egipto y Panamá, respectivamente.

La diferencia entre estrechos naturales y canales artificiales se ha convertido en un punto central del debate internacional, especialmente a raíz de las tensiones en Ormuz. La posibilidad de que Irán trate de imponer tarifas —con cifras que, según diversas informaciones, podrían alcanzar hasta dos millones de dólares por buque— ha generado preocupación entre organismos internacionales, que advierten de que una medida de ese tipo vulneraría el marco jurídico vigente y sentaría un precedente de amplio alcance.

Ormuz como catalizador estratégico

Aunque el Canal de Estambul no constituye una alternativa geográfica al paso por Ormuz, ya que este último es imprescindible para la salida de hidrocarburos del Golfo Pérsico, la relación entre ambos escenarios se sitúa en el plano estratégico. La inestabilidad en uno de los principales nodos críticos del comercio energético mundial está impulsando una reconsideración global de cómo se gestionan las rutas marítimas y qué margen tienen los Estados para ejercer control sobre ellas.

Dos petroleros vinculados a Irán cruzaron el estrecho de Ormuz horas antes del bloqueo naval decretado por EEUU

En ese sentido, el interés por infraestructuras como el canal turco responde a una lógica compartida: la búsqueda de corredores que no solo faciliten el tránsito, sino que permitan intervenir en él desde el punto de vista económico. Mientras los estrechos naturales limitan esa capacidad, los canales artificiales la amplían.

Para Europa, altamente dependiente de las rutas que conectan Asia y Oriente Medio con el Mediterráneo, este cambio de enfoque tiene implicaciones directas. La volatilidad en Ormuz, junto con las disrupciones en otras vías estratégicas, está obligando a reconsiderar tanto la seguridad del suministro como la arquitectura del tráfico marítimo. En este contexto, el Canal de Estambul podría ofrecer a Europa una herramienta indirecta para ordenar mejor los flujos en su entorno próximo, reducir la congestión en el acceso al mar Negro y ganar margen de maniobra en la gestión de rutas comerciales clave. En ese marco, el Canal de Estambul aparece como una infraestructura que, sin sustituir rutas críticas, podría desempeñar un papel relevante en la regulación del tráfico en el acceso al continente y en la configuración de nuevas dinámicas logísticas.