San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Todo está listo para el match day de hoy entre San Martín y Osasco, que se juegan el todo por el todo por la clasificación a la final del Sudamericano de clubes de vóley
La fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 concluyó y ya están definidos los cuatro equipos que competirán en las semifinales hoy, sábado 21 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
- San Martín vs Osasco (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
- Alianza Lima vs Sesi (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)
Por el séptimo lugar
- Olympic vs Banco República de Uruguay (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)
Hoy, sábado 21 de febrero, Alianza Lima se medirá ante Sesi Volei Bauru de Brasil en una de las semifinales más atractivas del Sudamericano de Clubes de vóley femenino 2026. El partido, que decidirá quién accede a la gran final, se disputará a partir de las 19:30 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima. Las ‘blanquiazules’ están mentalizadas en solo ganar este duelo que las puede llevar a la gloria y conseguir la clasificación al Mundial de Clubes
La Universidad San Martín y el Osasco Sao Cristovao Saude de Brasil protagonizarán hoy, sábado 21 de febrero, una de las semifinales más esperadas del Sudamericano de Clubes de vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 17:00 horas.
El duelo, que enfrenta a uno de los equipos más sólidos del torneo contra un conjunto peruano que ha demostrado carácter y resiliencia, definirá no solo al primer finalista, sino también a uno de los representantes sudamericanos en el próximo Mundial de Clubes.
El conjunto brasileño, Osasco, fue el primer equipo en asegurar su presencia en esta instancia tras una fase de grupos impecable. Sin ceder un solo set, superó con autoridad a Olympic de Cochabamba y Boston College de Chile, imponiéndose por 3-0 en ambos encuentros. Los parciales reflejan la contundencia de su juego: 25-7, 25-12 y 25-12 ante Olympic; 25-8, 25-18 y 25-18 frente a Boston College. La escuadra paulista, dirigida por Luizomar de Moura, exhibió una ofensiva eficiente y una defensa casi infranqueable, consolidándose como favorita al título sudamericano.
Por su parte, la Universidad San Martín llegó a semifinales tras una fase de grupos exigente y un cierre dramático. El equipo peruano inició su participación cayendo por 3-1 ante Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18), pero se recuperó en la última fecha con una victoria categórica de 3-0 sobre Club Banco República (25-14, 25-15, 25-13), asegurando el pase como mejor segundo. Ese triunfo demostró la solidez y el temple del conjunto dirigido por Juan Carlos Rivera, que supo sobreponerse a la presión y aprovechar sus fortalezas en ataque y bloqueo.
Durante el cotejo decisivo ante Banco República, las santas impusieron condiciones desde el inicio. Con ataques precisos y una defensa ordenada, se adelantaron en el marcador y cerraron el primer set por 25-14. La figura de Brenda Lobatón emergió como clave, al anotar el punto definitivo que marcó el rumbo del partido. En el segundo parcial, el conjunto uruguayo intentó reaccionar y llegó a acercarse a solo dos puntos, pero la respuesta de San Martín fue contundente, capitalizando errores en el saque rival y ampliando la diferencia para cerrar el set nuevamente por 25-14.
El tercer set confirmó el dominio absoluto de la Universidad San Martín, que arrancó con un parcial de 3-0 y no permitió la reacción del rival. Las peruanas aprovecharon las falencias en la recepción y el saque de Banco República, llegando a estar 20-10 y luego 23-13, antes de sellar el triunfo con un 25-13 tras un error en el servicio del equipo uruguayo. Con esta actuación, el equipo nacional ratificó su condición de aspirante al título y se instaló en semifinales del certamen continental.
La expectativa por el enfrentamiento entre San Martín y Osasco es máxima. El equipo peruano buscará capitalizar el apoyo de su público y la localía en el imponente Polideportivo Lucha Fuentes, un escenario que se ha convertido en el epicentro del vóley sudamericano durante esta semana. En tanto, el cuadro brasileño llega con el aval de su experiencia internacional y el respaldo de un plantel repleto de figuras, con el objetivo de mantener su invicto y acceder a una nueva final continental.
El duelo adquiere especial relevancia al ser uno de los dos partidos que definirán los cupos sudamericanos al próximo Mundial de Clubes, un incentivo adicional para ambos equipos. Además, marca la presencia de dos representantes peruanos y dos brasileños en las semifinales, lo que refuerza el dominio histórico de ambos países en la región.
Los aficionados podrán seguir todas las alternativas del partido a través de Latina TV, canal encargado de la transmisión oficial, y por la página de Facebook de la Federación Peruana de Vóley, que ofrecerá la cobertura de toda la jornada desde el mediodía. Infobae Perú brindará información detallada y actualizaciones en tiempo real desde el Polideportivo Lucha Fuentes, asegurando que los hinchas no se pierdan ningún detalle del certamen.
Con ambos equipos mostrando credenciales de serios aspirantes al título, la semifinal entre Universidad San Martín y Osasco promete ser un duelo de alto nivel, donde la solidez defensiva, el poderío ofensivo y la inteligencia táctica serán determinantes para alcanzar la ansiada final del Sudamericano de Clubes.