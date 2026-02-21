Perú Deportes

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ enfrentarán al invicto equipo brasileño Saude de Brasil en una semifinal decisiva del Sudamericano de Clubes de vóley, donde ambos equipos buscarán el pase a la final y uno de los cupos al próximo Mundial de Clubes

20:46 hsHoy

Todo está listo para el match day de hoy entre San Martín y Osasco, que se juegan el todo por el todo por la clasificación a la final del Sudamericano de clubes de vóley

Póster oficial del enfrentamiento entre
Póster oficial del enfrentamiento entre San Martín y Osasco por las semifinales del Sudamericano de Clubes Femenino. (@USMPVoleibol)
18:12 hsHoy

Resultados de Alianza Lima y San Martín en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos

Las ‘blanquiazules’, ‘santas’, Osasco y Sesi lucharán para llegar a la gran final y así obtener el cupo al próximo Mundial. Conoce los detalles de las llaves definidas del certamen

Resultados de las semifinales del
Resultados de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 concluyó y ya están definidos los cuatro equipos que competirán en las semifinales hoy, sábado 21 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

18:11 hsHoy

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero, por las semifinales

- San Martín vs Osasco (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Sesi (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Por el séptimo lugar

- Olympic vs Banco República de Uruguay (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Programación de las semifinales del
Programación de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
03:21 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ lucharán contra el cuadro brasileño por su pase a la gran final, el cual asegurará su boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

Alianza Lima y Sesi se
Alianza Lima y Sesi se veran las caras en la cancha por las semifinales del Sudamericano de Clubes 2026. (Composición Infobae Perú)

Hoy, sábado 21 de febrero, Alianza Lima se medirá ante Sesi Volei Bauru de Brasil en una de las semifinales más atractivas del Sudamericano de Clubes de vóley femenino 2026. El partido, que decidirá quién accede a la gran final, se disputará a partir de las 19:30 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima. Las ‘blanquiazules’ están mentalizadas en solo ganar este duelo que las puede llevar a la gloria y conseguir la clasificación al Mundial de Clubes

03:08 hsHoy

La Universidad San Martín y el Osasco Sao Cristovao Saude de Brasil protagonizarán hoy, sábado 21 de febrero, una de las semifinales más esperadas del Sudamericano de Clubes de vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 17:00 horas.

El duelo, que enfrenta a uno de los equipos más sólidos del torneo contra un conjunto peruano que ha demostrado carácter y resiliencia, definirá no solo al primer finalista, sino también a uno de los representantes sudamericanos en el próximo Mundial de Clubes.

03:07 hsHoy

Osasco, el favorito a llevarse el campeonato

El conjunto brasileño, Osasco, fue el primer equipo en asegurar su presencia en esta instancia tras una fase de grupos impecable. Sin ceder un solo set, superó con autoridad a Olympic de Cochabamba y Boston College de Chile, imponiéndose por 3-0 en ambos encuentros. Los parciales reflejan la contundencia de su juego: 25-7, 25-12 y 25-12 ante Olympic; 25-8, 25-18 y 25-18 frente a Boston College. La escuadra paulista, dirigida por Luizomar de Moura, exhibió una ofensiva eficiente y una defensa casi infranqueable, consolidándose como favorita al título sudamericano.

El equipo de voleibol de
El equipo de voleibol de Osasco celebra en la cancha durante su partido previo a semifinales contra Universidad San Martín en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (FPV - Federación Peruana de Vóley)
03:06 hsHoy

Así llegó San Martín a semifinales del Sudamericano de Clubes

Por su parte, la Universidad San Martín llegó a semifinales tras una fase de grupos exigente y un cierre dramático. El equipo peruano inició su participación cayendo por 3-1 ante Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18), pero se recuperó en la última fecha con una victoria categórica de 3-0 sobre Club Banco República (25-14, 25-15, 25-13), asegurando el pase como mejor segundo. Ese triunfo demostró la solidez y el temple del conjunto dirigido por Juan Carlos Rivera, que supo sobreponerse a la presión y aprovechar sus fortalezas en ataque y bloqueo.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Durante el cotejo decisivo ante Banco República, las santas impusieron condiciones desde el inicio. Con ataques precisos y una defensa ordenada, se adelantaron en el marcador y cerraron el primer set por 25-14. La figura de Brenda Lobatón emergió como clave, al anotar el punto definitivo que marcó el rumbo del partido. En el segundo parcial, el conjunto uruguayo intentó reaccionar y llegó a acercarse a solo dos puntos, pero la respuesta de San Martín fue contundente, capitalizando errores en el saque rival y ampliando la diferencia para cerrar el set nuevamente por 25-14.

El tercer set confirmó el dominio absoluto de la Universidad San Martín, que arrancó con un parcial de 3-0 y no permitió la reacción del rival. Las peruanas aprovecharon las falencias en la recepción y el saque de Banco República, llegando a estar 20-10 y luego 23-13, antes de sellar el triunfo con un 25-13 tras un error en el servicio del equipo uruguayo. Con esta actuación, el equipo nacional ratificó su condición de aspirante al título y se instaló en semifinales del certamen continental.

El equipo de la USMP celebra con euforia tras ganar el último punto del partido. Con este triunfo, las 'santas' avanzan a la siguiente ronda del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino.
03:05 hsHoy

¿Dónde se juega la semifinal entre San Martín y Osasco?

La expectativa por el enfrentamiento entre San Martín y Osasco es máxima. El equipo peruano buscará capitalizar el apoyo de su público y la localía en el imponente Polideportivo Lucha Fuentes, un escenario que se ha convertido en el epicentro del vóley sudamericano durante esta semana. En tanto, el cuadro brasileño llega con el aval de su experiencia internacional y el respaldo de un plantel repleto de figuras, con el objetivo de mantener su invicto y acceder a una nueva final continental.

'Tomé' de San Martín celebra
'Tomé' de San Martín celebra efusivamente tras clasificar a las semifinales del Sudamericano de Clubes. (FPV - Federación Peruana de Voleibol)
03:04 hsHoy

Duelo que podría definir al campeón y clasificación al Mundial de Clubes

El duelo adquiere especial relevancia al ser uno de los dos partidos que definirán los cupos sudamericanos al próximo Mundial de Clubes, un incentivo adicional para ambos equipos. Además, marca la presencia de dos representantes peruanos y dos brasileños en las semifinales, lo que refuerza el dominio histórico de ambos países en la región.

Jugadoras de Universidad San Martín
Jugadoras de Universidad San Martín y Osasco muestran su pasión en la cancha durante las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, con ambas atletas celebrando puntos decisivos. (FPV - Federación Peruana de Vóley)
03:01 hsHoy

Canal TV para ver la semifinal entre San Martín vs Osasco

Los aficionados podrán seguir todas las alternativas del partido a través de Latina TV, canal encargado de la transmisión oficial, y por la página de Facebook de la Federación Peruana de Vóley, que ofrecerá la cobertura de toda la jornada desde el mediodía. Infobae Perú brindará información detallada y actualizaciones en tiempo real desde el Polideportivo Lucha Fuentes, asegurando que los hinchas no se pierdan ningún detalle del certamen.

Con ambos equipos mostrando credenciales de serios aspirantes al título, la semifinal entre Universidad San Martín y Osasco promete ser un duelo de alto nivel, donde la solidez defensiva, el poderío ofensivo y la inteligencia táctica serán determinantes para alcanzar la ansiada final del Sudamericano de Clubes.

Esta imagen detalla la programación
Esta imagen detalla la programación de los partidos de semifinales y por el séptimo lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 para el sábado 21 de febrero. (FPV - Federación Peruana de Vóley)

