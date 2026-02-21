San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Todo está listo para el match day de hoy entre San Martín y Osasco, que se juegan el todo por el todo por la clasificación a la final del Sudamericano de clubes de vóley

La fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 concluyó y ya están definidos los cuatro equipos que competirán en las semifinales hoy, sábado 21 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador .

Hoy, sábado 21 de febrero, Alianza Lima se medirá ante Sesi Volei Bauru de Brasil en una de las semifinales más atractivas del Sudamericano de Clubes de vóley femenino 2026 . El partido, que decidirá quién accede a la gran final, se disputará a partir de las 19:30 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima. Las ‘blanquiazules’ están mentalizadas en solo ganar este duelo que las puede llevar a la gloria y conseguir la clasificación al Mundial de Clubes

El duelo, que enfrenta a uno de los equipos más sólidos del torneo contra un conjunto peruano que ha demostrado carácter y resiliencia, definirá no solo al primer finalista, sino también a uno de los representantes sudamericanos en el próximo Mundial de Clubes.

La Universidad San Martín y el Osasco Sao Cristovao Saude de Brasil protagonizarán hoy, sábado 21 de febrero, una de las semifinales más esperadas del Sudamericano de Clubes de vóley , en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 17:00 horas.

El conjunto brasileño, Osasco , fue el primer equipo en asegurar su presencia en esta instancia tras una fase de grupos impecable. Sin ceder un solo set, superó con autoridad a Olympic de Cochabamba y Boston College de Chile, imponiéndose por 3-0 en ambos encuentros. Los parciales reflejan la contundencia de su juego: 25-7, 25-12 y 25-12 ante Olympic; 25-8, 25-18 y 25-18 frente a Boston College. La escuadra paulista, dirigida por Luizomar de Moura, exhibió una ofensiva eficiente y una defensa casi infranqueable, consolidándose como favorita al título sudamericano.

Así llegó San Martín a semifinales del Sudamericano de Clubes

Por su parte, la Universidad San Martín llegó a semifinales tras una fase de grupos exigente y un cierre dramático. El equipo peruano inició su participación cayendo por 3-1 ante Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18), pero se recuperó en la última fecha con una victoria categórica de 3-0 sobre Club Banco República (25-14, 25-15, 25-13), asegurando el pase como mejor segundo. Ese triunfo demostró la solidez y el temple del conjunto dirigido por Juan Carlos Rivera, que supo sobreponerse a la presión y aprovechar sus fortalezas en ataque y bloqueo.

Las 'blanquiazules' remontaron 3-2 y ahora esperan a rival en la siguiente instancia del certamen internacional - Crédito: Latina.

Durante el cotejo decisivo ante Banco República, las santas impusieron condiciones desde el inicio. Con ataques precisos y una defensa ordenada, se adelantaron en el marcador y cerraron el primer set por 25-14. La figura de Brenda Lobatón emergió como clave, al anotar el punto definitivo que marcó el rumbo del partido. En el segundo parcial, el conjunto uruguayo intentó reaccionar y llegó a acercarse a solo dos puntos, pero la respuesta de San Martín fue contundente, capitalizando errores en el saque rival y ampliando la diferencia para cerrar el set nuevamente por 25-14.

El tercer set confirmó el dominio absoluto de la Universidad San Martín, que arrancó con un parcial de 3-0 y no permitió la reacción del rival. Las peruanas aprovecharon las falencias en la recepción y el saque de Banco República, llegando a estar 20-10 y luego 23-13, antes de sellar el triunfo con un 25-13 tras un error en el servicio del equipo uruguayo. Con esta actuación, el equipo nacional ratificó su condición de aspirante al título y se instaló en semifinales del certamen continental.