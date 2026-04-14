Perú

Subgerente de la ONPE, clave en el reparto del material, enfrenta pedido de 10 años de prisión por integrar presunta red de José Luna

Para la Fiscalía, Juan Phang Sánchez integró la presunta organización criminal que habría facilitado la inscripción irregular de Podemos Perú. Por este caso también están procesados los exconsejeros del CNM

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Juan Phang Sánchez siguió trabajando en la ONPE pese a estar involucrado en un caso de presunta organización criminal. Foto: captura
Juan Phang Sánchez siguió trabajando en la ONPE pese a estar involucrado en un caso de presunta organización criminal. Foto: captura

Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es Juan Phang Sánchez”, declaró José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, ante los efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) que lo detuvieron en supuesta flagrancia.

Juan Antonio Phang Sánchez es Subgerente de Producción Electoral, una subgerencia que depende de la gerencia que Samamé Blas despachaba hasta el lunes 13 de abril cuando renunció tras la caótica jornada en la que más de 50 mil electores no pudieron votar por falta de material electoral.

Phang Sánchez no es un nombre desconocido para el Ministerio Público, sobre todo para la fiscal provincial Sara Francia Cabrera, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Y es que la referida fiscal acusó al hoy subgerente de Producción Electoral de la ONPE por presuntamente integrar la organización criminal que lideraría el candidato presidencial de Podemos Perú, el congresista José Luna Gálvez.

Presunta organización criminal liderada por José Luna Gálvez
Presunta organización criminal liderada por José Luna Gálvez

Juan Phang y la presunta red de José Luna

El caso en el que Phang Sánchez está involucrado es al que se le conocía como Los Gánsters de la Política, la presunta organización criminal que se habría infiltrado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la ONPE.

Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría captado a los exconsejeros Guido Águila, Iván Noguera, Julio Gutiérez, Orlando Velásquez y Herbert Marcelo. Esto con el objetivo de que nombraran como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo Meza. Este último sería quien facilitaría la inscripción ilegal del partido de Luna Gálvez, Podemos Perú.

Juan Antonio Phang Sánchez, según la acusación de la Fiscalía, habría intervenido en la “fase 3″ del plan criminal: la inscripción ilegal de Podemos Perú.

Imputación contra Juan Phang Sánchez
Imputación contra Juan Phang Sánchez

De acuerdo con la acusación, Phang habría “utilizado y aprovechado” su entonces condición de encargado de verificación de firmas de afiliados para validar los planillones de Podemos Perú “pese a advertirse de deficiencias técnicas”.

La investigación fiscal sostiene que, el 6 de diciembre de 2017, Phang se habría contactado telefónicamente con el jefe del área de tramite documentario, Yorlank Arenas, para “exigir que le deriven el expediente de dicho partido político, aduciendo que trabajaría hasta el sábado en el proceso de verificación de firmas”, incluso ofreciendo a personal a su cargo para acelerar la derivación del expediente.

Un día después, sin haber recibido el expediente, Phang habría emitido un informe donde daba cuenta que iniciaría la verificación, al operador Fernando Obregón Mansilla, acusado por presionar a otros funcionarios de la ONPE a favor de los intereses de Podemos Perú.

Piden prisión

Por su presunta participación en la supuesta organización criminal de José Luna Gálvez, la Fiscalía solicita una pena de 10 años y 4 meses de prisión contra Juan Antonio Phang Sánchez.

Piden prisión contra Juan Phang Sánchez.
Piden prisión contra Juan Phang Sánchez.

El Ministerio Público también requiere que se le imponga inhabilitación por 3 años y 8 meses al Subgerente de Producción Electoral de la ONPE, y 200 días multa, equivalente a 3.100 soles. Este monto es independiente a la reparación civil que solicitar la Procuraduría.

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