Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit chocará con la escuadra brasileña con la misión de asegurar su cupo a las semifinales. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

05:12 hsHoy

¡Partido decisivo! Regatas Lima se medirá con Sesi por la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Las chorrillanas tendrán que salir con todo para asegurar su clasificación a las semifinales de la competición rumbo al próximo Mundial.

¿Cómo se define a los clasificados a las semifinales?

El formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 contempla tres grupos compuestos por tres equipos cada uno. Durante la fase inicial, todos los conjuntos se enfrentan entre sí dentro de su serie, por lo que cada victoria adquiere un valor clave. Para avanzar a semifinales, solo los equipos que terminen como líderes de su grupo y el mejor segundo entre las tres zonas obtendrán el pase.

En la clasificación, el primer factor a considerar será la cantidad de partidos ganados. Si se produce igualdad en victorias, se evalúan los puntos acumulados: una victoria por 3-0 o 3-1 suma tres unidades, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos al vencedor y uno al perdedor. Las derrotas por 0-3 o 1-3 no suman puntos. Si persiste el empate, se recurre primero al diferencial de sets y, finalmente, al de puntos, siguiendo los criterios estándares del voleibol internacional.

Regatas Lima ganó 3-0 en
Regatas Lima ganó 3-0 en sets a Club Uviv de Ecuador por la primera fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 - Crédito: Vóley Sur.
¿Cómo llega Regatas Lima al partido?

Regatas Lima debutó en el Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con una victoria contundente de 3-0 frente al Club Uviv de Ecuador, con parciales de 25-10, 25-7 y 25-8 en el Polideportivo de Villa El Salvador. El equipo peruano mostró amplia superioridad y control durante todo el partido.

El siguiente desafío será ante Sesi de Brasil el viernes 20 de febrero a las 17:00 horas. Si las chorrillanas triunfan, asegurará el primer lugar del grupo y su pase directo a semifinales. En caso de derrota, deberá aguardar otros resultados para saber si avanza como mejor segundo.

“Siempre es lindo de jugar este tipo de torneos internacionales. No sabíamos cómo íbamos a salir porque no conocíamos a las ecuatorianas. De todas formas, se conversó que hagamos un buen trabajo desde el inicio para que todas puedan jugar”, declaró Kiara Montes tras debut de las celestes.

El conjunto peruano superó 3 sets a 0 a las ecuatorianas por el Grupo C del torneo internacional - Crédito: Latina.
Dónde ver Regatas Lima vs Sesi por la fecha 3

La cobertura del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 estará garantizada por Latina Televisión, que emitirá todos los partidos tanto por señal abierta (canal 2) como a través de su aplicación y plataforma web. Además, los aficionados podrán acceder a la transmisión en vivo mediante la página oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

Paralelamente, Infobae Perú brindará reportes detallados y actualizaciones en tiempo real desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, permitiendo a los seguidores mantenerse informados sobre cada detalle de la competencia.

Horarios de Regatas Lima vs Sesi por el Sudamericano de Clubes 2026

El duelo entre las chorrillanas y el conjunto brasileño está programado para hoy, viernes 20 de febrero, correspondiente a la tercera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 19:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
Todoso los grupos del Sudamericano
Todoso los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

