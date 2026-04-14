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Papa León XIV cumple un año de pontificado y Chiclayo organiza actividades turísticas

Desde visitas guiadas hasta exposiciones culturales, la ciudad se prepara para honrar el primer año de pontificado con un programa variado dirigido tanto a residentes como a turistas

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La Municipalidad de Chiclayo está preparando una serie de actividades para conmemorar el primer aniversario de Robert Prevost como papa León XIV. Los eventos incluirán rutas turísticas y culturales, ferias gastronómicas y una noche cultural en el Palacio Municipal. | Exitosa Noticias

Chiclayo alista una serie de actividades turísticas, culturales y gastronómicas para conmemorar el primer año del pontificado de León XIV. El próximo 8 de mayo, la ciudad será escenario de recorridos gratuitos y eventos religiosos, según confirmó la Municipalidad Provincial.

El subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Chiclayo, David Cárdenas, detalló a Exitosa que el cronograma incluye tours gratuitos por la denominada ‘Ruta del papa’, una feria turística de temática religiosa y una noche cultural en el Palacio Municipal.

“Vamos a realizar actividades dirigidas a ciudadanos, población chiclayana, turistas nacionales e internacionales. También se organizará una feria turística y una noche cultural con homenaje artístico por la designación de León XIV, que antes fue obispo de Chiclayo”, explicó el funcionario.

Chiclayo conmemora el aniversario de León XIV con recorridos gratuitos y eventos culturales | Fotos: EFE/Infobae Perú (Clara Giraldo)
Chiclayo conmemora el aniversario de León XIV con recorridos gratuitos y eventos culturales | Fotos: EFE/Infobae Perú (Clara Giraldo)

Una ruta con paradas emblemáticas y restauración de la catedral

La ‘Ruta del papa’ comprenderá paradas en la iglesia Santa María Catedral, el Palacio Municipal, el Santuario Virgen de la Paz, la parroquia María Magdalena de Ciudad Eten y el convento San Agustín en San Lorenzo. Según Cárdenas, estas actividades cuentan con la coordinación de la diócesis de Chiclayo y el apoyo de alcaldías distritales y el Gobierno Regional de La Libertad.

Asimismo, se precisó que las inscripciones estarán habilitadas para residentes, turistas nacionales y extranjeros. Quienes deseen participar podrán registrarse mediante un código QR que se difundirá en la página oficial de la Municipalidad de Chiclayo.

Además, se reportó que el Gobierno Regional ha destinado más de dos millones de soles para la restauración de la Catedral de Chiclayo, uno de los puntos centrales de la ruta. Los trabajos de restauración, que aún continúan, tienen previsto concluir antes del 8 de mayo.

El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal antes de su primer viaje apostólico a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda mientras sube al avión papal antes de su primer viaje apostólico a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 13 de abril de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Turismo en Chiclayo crece

El funcionario destacó que la exhibición empleó recursos innovadores como visores de realidad aumentada, lo que permitió a los visitantes interactuar con los principales atractivos turísticos y religiosos de Chiclayo. Según sus declaraciones, cada presentación reunió entre 6,000 y 7,000 personas, incluyendo turistas extranjeros en ciudades con alta concurrencia internacional.

David Cárdenas también señaló que, durante la última Semana Santa, la exposición organizada en Chiclayo recibió un promedio de 200 asistentes diarios, lo que evidencia el interés creciente por este circuito religioso. Espacios emblemáticos como el parque principal, la iglesia matriz y el Palacio Municipal integran este recorrido, destinado a resaltar el valor del patrimonio espiritual y cultural de la región.

La cercanía con Perú

Robert Prevost, hoy papa León XIV, nació en Chicago en 1955 y llegó a Perú en 1985 como misionero agustino. Su primer destino fue Chulucanas, Piura, una zona afectada por la pobreza y la violencia de Sendero Luminoso. Allí, Prevost trabajó como vicario parroquial, canciller y organizador de actividades para comunidades vulnerables. Posteriormente, se trasladó a Trujillo, donde asumió responsabilidades en la formación de jóvenes agustinos, fue prior, profesor y vicario judicial, además de dedicarse a la atención pastoral en barrios periféricos.

En 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo, y un año después, obispo de la diócesis. En ese periodo, obtuvo la nacionalidad peruana y profundizó su vínculo con la región norte del país, destacando por su cercanía con las comunidades y su labor en situaciones de emergencia, como inundaciones y campañas sociales. También fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y prefecto del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano.

Prevost fue elegido papa León XIV el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer pontífice estadounidense y nacionalizado peruano.

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