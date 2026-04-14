Maju Mantilla y María Pía Vallejos, cara a cara por Gustavo Salcedo: el triángulo que remece el espectáculo

La presentadora Maju Mantilla rompe su silencio y habla sobre su relación con Gustavo Salcedo, desmintiendo rumores y aclarando la situación. Mientras tanto, María Pía Vallejos también respondió. Video: América TV / América Hoy

La disputa sentimental entre Maju Mantilla y la veterinaria María Pía Vallejos por el amor de Gustavo Salcedo sigue sumando capítulos públicos, con mensajes directos, declaraciones cruzadas y una exposición mediática que no cede. Ambas figuras salieron al frente este lunes en ‘América Hoy’ para fijar su posición sobre el vínculo que mantienen, o no, con el empresario, en medio de rumores, imágenes juntos y una inusual seguidilla de aclaraciones.

El episodio más reciente surgió tras la difusión de imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo acudiendo juntos a votar. Esta aparición reavivó especulaciones sobre una posible reconciliación, sobre todo porque fue Maju quien, consultada por la producción del matutino, insistió en que la relación con su aún esposo sigue siendo cercana y cargada de sentimientos.

“Solo te puedo decir que me quedo con lo que conversamos nosotros todos los días, con lo que sentimos y con lo nuestro. Eso es real y nadie lo va a cambiar, ni siquiera quienes creen tener la razón. Para eso no hay que dar más explicaciones”, afirmó la ex Miss Mundo, evitando referirse directamente a la veterinaria y defendiendo la privacidad de su vínculo con Salcedo.

Maju Mantilla: “Nadie va a cambiar lo que sentimos”

La postura de Maju Mantilla ha sido consistente: desde hace semanas sostiene que, pese a la separación y los rumores, entre ella y Gustavo Salcedo existe un lazo emocional que considera “real” y que nadie podrá modificar.

Maju Mantilla reafirma su lazo emocional con Gustavo Salcedo y defiende la privacidad de su relación frente a la prensa.

“Para mí es una persona sumamente importante. No saben lo que hablamos todos los días. Nos amamos, sí. Creo que todo a su tiempo. Siempre hemos expresado nuestro deseo de estar juntos”, aseguró la exreina de belleza en declaraciones para ‘Amor y Fuego’ el fin de semana, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

Incluso ante la presión de la prensa, Maju subraya que se queda con lo que comparten en la intimidad y que no siente la necesidad de dar explicaciones públicas.

La exposición mediática, sin embargo, la afecta: “Hay cosas que se dicen en casa, muy personales, y no tengo por qué exponerlas. Yo soy respetuosa con ustedes, pero no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida. ¿Creen que no afecta todas estas cosas?”, expresó con la voz entrecortada, antes de retirarse de su lugar de votación el pasado domingo, donde fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

María Pía Vallejos: “Mi vínculo es con Gustavo”

Por su parte, María Pía Vallejos no tardó en responder con claridad y distancia. También en conversación con ‘América Hoy’, la veterinaria restó importancia a las afirmaciones de Maju Mantilla y defendió el vínculo sentimental que mantiene con Salcedo.

María Pía Vallejos destaca la transparencia de su relación con Gustavo Salcedo y asegura no temer a los rumores ni especulaciones.

“Él mismo dijo en sus declaraciones que ya no viven en la misma casa. Pero, como te digo, sobre lo que ella diga, no tengo nada que opinar. Gustavo tiene claro lo que quiere y por eso fue que salió a hablar”, señaló, remarcando que su relación con el empresario es transparente y sin secretos.

Vallejos insistió en que su enfoque está en disfrutar su presente con Salcedo, sin prestar atención a la controversia: “Solo que por el momento queremos disfrutar esta bonita etapa y estartranquilos. Nadie está haciendo nada malo ni tampoco se está escondiendo”, afirmó.

Sobre las especulaciones generadas por las imágenes del empresario junto a Maju en actividades familiares, la veterinaria fue tajante: “Claro, siempre van a especular y tratar de encontrar el fallo. Me parece que él dejó en claro la situación y no hay más vuelta que darle”.

La joven profesional también aclaró que confía en su relación, pese a la cercanía que Salcedo mantiene con su exesposa: “Mi vínculo es con Gustavo y estoy segura de mis sentimientos, pero al final cada uno sacará sus propias conclusiones”, sostuvo. “Gustavo es una buena persona. Compartimos muchas cosas en común y disfrutamos el tiempo juntos. Creo que eso es lo importante. De igual manera, se lleva un día a la vez porque nadie sabe lo que puede pasar mañana”, afirmó.

En exclusiva, 'Amor y Fuego' revela los mensajes de María Pía, la nueva pareja de Gustavo Salcedo, dirigidos a Maju Mantilla. "Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas", se lee en el chat. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Un triángulo sentimental bajo la lupa pública

La historia entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos lleva meses en el centro de la atención mediática. Tras una separación marcada por versiones cruzadas, Salcedo admitió hace unos días, en ‘Amor y Fuego’, que mantiene un vínculo con la veterinaria, aunque también ha sido visto compartiendo viajes y actividades familiares con Maju. Esto ha dado pie a rumores de reconciliación, desmentidos y aclaraciones.

María Pía, por su parte, ha dejado claro que no le incomoda la relación de Salcedo con la madre de sus hijos, pero advierte que no aceptaría una doble vida: “Si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas a futuro, créeme que seré la primera en terminarlo”, lanzó como mensaje final.