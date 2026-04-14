Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visita el estadio Unión Tarma para medirse contra ADT en el partido inaugural de la décima jornada. El horario de inicio de acciones es a las 15:15 horas , de acuerdo con la programación oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

El duelo será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas operadoras televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.

El conjunto tarmeño lleva dos partidos enlazados sin ganar en Liga 1 2026 , una racha negativa que se explica en gran medida por los problemas en defensa y, quizás, la falta de un colmillo mayor para capitalizar oportunidades. En cualquier caso, tiene ocasión valiosa en casa para levantar cabeza lo más pronto posible.

Asociación Deportiva Tarma experimenta una evidente inconsistencia en materia de resultados. Podría decirse que la andadura en el Apertura 2026 es un poco alarmante, teniendo en cuenta que entre sus filas destacan futbolistas gravitantes como Joao Rojas y Víctor Cedrón .

Más allá de la amarga derrota, los ‘ blanquiazules ’ aún se encuentran muy bien posicionados en la clasificación. Aparecen segundos tan solo por detrás de Los Chankas , los actuales líderes; aunque un nuevo tropiezo podría ocasionar un serio problema en La Victoria.

Alianza Lima vio frenada su carrera invicta por la cima del Apertura 2026 tras haber concedido su primera caída. Sucedió a manos de Universitario de Deportes , a domicilio, en una exhibición deslucida y parca en la que la ausencia de profundidad trastocó los planes del DT Pablo Guede .

¡ Tarde de partido ! Alianza Lima disputará un partido difícil y exigente contra ADT, en el estadio Unión Tarma. Las acciones arrancarán a partir de las 15:15 horas.

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