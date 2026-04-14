Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Alianza Lima disputará un partido difícil y exigente contra ADT, en el estadio Unión Tarma. Las acciones arrancarán a partir de las 15:15 horas.
Así llega Alianza Lima al partido correspondiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima vio frenada su carrera invicta por la cima del Apertura 2026 tras haber concedido su primera caída. Sucedió a manos de Universitario de Deportes, a domicilio, en una exhibición deslucida y parca en la que la ausencia de profundidad trastocó los planes del DT Pablo Guede.
Más allá de la amarga derrota, los ‘blanquiazules’ aún se encuentran muy bien posicionados en la clasificación. Aparecen segundos tan solo por detrás de Los Chankas, los actuales líderes; aunque un nuevo tropiezo podría ocasionar un serio problema en La Victoria.
Así llega ADT al partido correspondiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Asociación Deportiva Tarma experimenta una evidente inconsistencia en materia de resultados. Podría decirse que la andadura en el Apertura 2026 es un poco alarmante, teniendo en cuenta que entre sus filas destacan futbolistas gravitantes como Joao Rojas y Víctor Cedrón.
El conjunto tarmeño lleva dos partidos enlazados sin ganar en Liga 1 2026, una racha negativa que se explica en gran medida por los problemas en defensa y, quizás, la falta de un colmillo mayor para capitalizar oportunidades. En cualquier caso, tiene ocasión valiosa en casa para levantar cabeza lo más pronto posible.
Alianza Lima vs ADT: alineaciones probables del partido por Torneo Apertura 2026
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Paolo Guerrero.
- ADT: Carlos Solís; Luis Gómez, Jahir Soto, Luis Pérez, Ángel Ojeda; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Víctor Cedrón, Luis Benites; Jonathan Bauman.
Dónde ver Alianza Lima vs ADT por Torneo Apertura de Liga 1 2026
El duelo será transmitido a través de la señal del canal L1MAX (antes Liga 1 MAX) a través de distintas operadoras televisivas como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y ahora Movistar TV.
Horario de Alianza Lima vs ADT por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Alianza Lima visita el estadio Unión Tarma para medirse contra ADT en el partido inaugural de la décima jornada. El horario de inicio de acciones es a las 15:15 horas, de acuerdo con la programación oficial de la Liga Profesional de Fútbol.
Alianza Lima vs ADT: últimos partidos válidos por Liga 1
• Alianza Lima 3-1 ADT | Torneo Clausura 2025
• ADT 3-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025
• Alianza Lima 0-0 ADT | Torneo Clausura 2024
• ADT 2-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2024
• Alianza Lima 0-0 ADT | Torneo Clausura 2023
• ADT 2-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2023