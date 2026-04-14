Perú

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie

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La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie | YouTube / La Sustancia
La figura de reality, Onelia Molina, compartió en el programa digital ‘La Sustancia’, conducido por Maju Mantilla, cómo vivió el momento en que se difundieron imágenes que evidenciaban la infidelidad de Mario Irivarren.

La noticia, que involucraba a dos personajes conocidos del entretenimiento en Perú, se transmitió en el espacio televisivo ‘Magaly TV La Firme’ y generó un fuerte impacto mediático. Según relató Molina, el episodio la sorprendió en plena carretera, mientras conducía su vehículo.

Durante la entrevista, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que recibió los primeros mensajes y llamadas justo cuando circulaban en redes sociales los adelantos del ampay. En ese instante, Onelia Molina se encontraba sola y optó por no responder a la mayoría de los intentos de comunicación.

Imagen dividida: Onelia Molina, con cabello oscuro y top morado, habla en un micrófono a la izquierda. A la derecha, imagen borrosa de personas, con 'MARIO' señalado
Onelia Molina revela su impactante reacción al enterarse del ampay de Mario Irivarren mientras conducía, decidiendo detener su vehículo por la noticia.

“A mí me acuerdo que me cogió en la carretera todo este tema. Entonces, fue como apartado de todo el mundo, pero, eh, por el celular estaba todo el mundo ahí”, expresó la odontóloga en conversación con Maju Mantilla.

La joven reveló que solo contestó a su hermano, priorizando la tranquilidad de su familia: “Pero siento que dentro de todo Dios tiene sus angelitos. En ese momento, lo único que respondí fue a mi hermano, que me dijo: ‘Voy donde estés’”. Según su testimonio, el primer impulso fue buscar un lugar seguro para detener su auto y asimilar la situación.

“Lo único que opté en ese momento es estacionarme, porque nunca, nunca había vivido por una situación tan fuerte. O sea, vi una Onelia vulnerable, una Onelia que estaba en ese momento temblando, llorando, sin saber qué hacer. Y ni siquiera le respondí a mis papis, le respondí solo a mi hermano para que esté como tranquilo de que estoy viva, estoy viva, no va a pasar nada”, sentenció Onelia Molina.
Dos mujeres en un estudio de podcast, divididas por un marco. Una sonríe, vestida de morado; la otra habla, vestida de amarillo. Hay micrófonos
Onelia Molina, durante una entrevista, compartió su impactante reacción al descubrir el ampay de Mario Irivarren mientras conducía, viéndose obligada a estacionarse para procesar la noticia.

Sus compañeros de Esto es Guerra llegaron a auxiliarla

Mientras procesaba la noticia en un grifo de la Panamericana Sur, tres compañeros de ‘Esto es Guerra’ se acercaron para acompañarla. De acuerdo con el relato de Onelia Molina, la coincidencia fue inesperada, ya que el lugar donde se estacionó no era una parada habitual para el grupo.

“Pero justo llegaron dos compañeros en un auto y se estacionaron a mi costado. O sea, yo me estacioné en un grifo, un grifo que ni siquiera nunca nos solemos estacionar, pero bueno, fue mi primera salida y justo dos amigos que están en el programa, que considero y quiero muchísimo, justo llegaron, se estacionaron a mi lado y me dijeron: ‘Oye, negrita, ¿qué haces aquí?’”, narró la modelo.

Entre los colegas que acudieron al lugar se encontraban Gabriel, Kevin y Leandro. Ellos, al notar el estado emocional de Onelia Molina, decidieron llevarla a las instalaciones del programa para evitar que permaneciera sola.

Onelia Molina, una mujer con cabello oscuro y un top morado, habla frente a un micrófono negro en un estudio con paredes marrones
Onelia Molina concede una entrevista a Maju Mantilla para hablar sobre la reciente infidelidad de Mario Irivarren.
“Estaba Gabriel, Kevin y Leandro, me parece. Estaban los tres y bueno, ya se habían enterado, ya me vieron acá y me dijeron: ‘¿Sabes qué, negrita? Vete pa’trás’. Y uno se, se pasó a mi carro y me llevaron al trabajo y bueno, los otros siguieron en el otro carro”, agregó la exintegrante del reality.

El episodio marcó un antes y un después en la vida pública de Onelia Molina, quien enfrentó la ruptura y la exposición mediática tras la difusión del ampay. La entrevista con Maju Mantilla permitió conocer cómo transitó esos primeros momentos y cómo el apoyo de sus compañeros resultó determinante.

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