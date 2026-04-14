Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

El escándalo entre Panam y Gladys Florimonte revivió tras nuevas declaraciones en LAM sobre su distanciamiento (Video: LAM, América TV)

Un viejo conflicto volvió a ocupar el centro de la escena del espectáculo nacional. Esta vez, el cruce involucra a dos figuras que supieron compartir escenario y éxito en el universo del entretenimiento infantil: Panam y Gladys Florimonte. Lo que durante años fue apenas un rumor o versiones cruzadas, en las últimas horas sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones al aire en LAM, donde se expusieron detalles que reavivaron la controversia.

Todo comenzó cuando la comediante dio su versión sobre el final de su vínculo laboral y personal con Panam y aseguró haber sido echada de la obra de teatro infantil. Sin embargo, sus palabras no tardaron en encontrar respuesta. Fue Ángel de Brito quien reveló que Laura Franco —conocida popularmente como Panam— se comunicó con él de manera directa y contundente para desmentir lo dicho por su excompañera. “Todo lo que dijo Gladys es mentira. Voy a pasar las pruebas para que me crean”, habría asegurado la conductora infantil, según contó el periodista en vivo.

La tensión escaló rápidamente en el estudio. Mientras los panelistas debatían sobre el conflicto, De Brito fue aún más allá y aseguró que la salida de Florimonte del proyecto no fue casual ni injustificada. “La tuvieron que echar”, lanzó, generando sorpresa entre sus compañeros. Ante la incredulidad generalizada, detalló el motivo que, según Laura Franco, habría sido determinante: un comportamiento inapropiado para el tipo de espectáculo que realizaban.

Gladys Florimonte aseguró que fue echada del espectáculo infantil, pero Panam desmintió su versión

Según relató el conductor, la propia animadora infantil le envió material y ejemplos que respaldarían su versión. En ese contexto, explicó que el problema central tenía que ver con la exposición corporal de Florimonte en momentos que no correspondían al perfil del show. “Estaba en un espectáculo infantil”, enfatizó, remarcando la incompatibilidad entre ese tipo de contenidos y ciertas actitudes que, de acuerdo a lo expuesto, habrían generado incomodidad.

El punto de mayor impacto llegó cuando se escuchó el audio que Panam envió al programa. Con un tono afectuoso pero firme, la artista dio su versión de los hechos y aportó contexto a lo ocurrido. “La amo a Gladys, de vez en cuando hablamos. Vivimos cinco años llenando estadios, nos fue súper bien. Pero es falso lo que dijo”, comenzó. Y luego explicó el eje del conflicto: “Empezó en un momento en Carlos Paz a mostrar las ‘tetis’ por todos lados. Estaba súper intensa con ese tema. Yo tenía sponsors, me dedicaba de lleno al infantil. Le decía ‘Dale, Gladys, ponete las pilas’”.

Panam explicó que la desvinculación de Florimonte se debió a una conducta inapropiada para un show dedicado al público infantil (Video: LAM, América TV)

En su mensaje, Panam también bajó el tono de la polémica al aclarar que se trata de una situación ocurrida hace muchos años. “Ya está, quedó en el olvido, pasó hace veinte años”, afirmó, dejando en claro que no guarda rencor, aunque sí quiso aclarar lo sucedido ante lo que consideró una versión errónea.

Mientras en el piso analizaban sus palabras, varios de los panelistas coincidieron en que el contexto era clave. Denise Dumas, por ejemplo, remarcó la importancia de cuidar la imagen dentro de un espectáculo dirigido a niños, algo que Panam siempre priorizó en su carrera. “Ella es muy cuidadosa con eso”, señaló, recordando incluso conflictos pasados cuando se mostraban imágenes de su etapa previa como vedette.

Pero la historia no terminó ahí. En un giro inesperado, el programa también consiguió la palabra de la propia Gladys Florimonte, quien, lejos de desmentir categóricamente la versión, terminó reconociendo parte de lo señalado. “Mostraba las tetas y me decían ‘dejá de mostrar las tetas’”, expresó, en un tono que mezcló ironía y sinceridad.

La reacción en el estudio fue inmediata. Entre risas y sorpresa, los panelistas dieron por cerrado el tema, interpretando esas palabras como una confirmación indirecta de lo ocurrido. “Confirmado. Caso cerrado”, sintetizó Ángel de Brito, dando por concluida la discusión en ese momento.