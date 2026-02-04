Perú Deportes

José Manzaneda asume el mal debut de Cusco FC en la Liga 1 y fija la mira en Universitario: “Tenemos que lavarnos la cara”

El vigente subcampeón del torneo nacional tropezó en Sullana. La segunda jornada del Torneo Apertura alista un encuentro entre los principales animadores en el plano doméstico del curso anterior

Guardar
José Manzaneda debutó en Cusco
José Manzaneda debutó en Cusco FC en la derrota por 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana. Crédito: Cusco FC.

El equipo de Miguel Rondelli no hizo pie sobre el verde del Estadio Campeones del 36. Alianza Atlético de Sullana hizo valer la localía y sumó sus tres primeros puntos luego de derrotar por la mínima a Cusco FC. El entrenador argentino dio ingreso a José Manzaneda, incorporación de los ‘dorados’ esta temporada, para cambiar el rumbo del partido en el último tramo.

“Fue un mal resultado, no fue la mejor actuación futbolística que hemos tenido pero esto es largo todavía y no podemos sacar conclusiones”, concedió el limeño de 31 años a las cámaras de ‘Entre Bolas’ en su llegada a Cusco. El ex Alianza Lima y Los Chankas remarcó que Cusco FC cuenta con las herramientas para “revertir la situación el fin de semana”.

Por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026, el elenco cusqueño recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Garcilaso de la Vega. Manzaneda rotula este cotejo como “una final más”. De momento, la derrota es inadmisible. El último antecedente entre ambos en Cusco fue favorable para los de Rondelli por 2-0 con doblete de Facundo Callejo.

Universitario enfrentó a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

“Es un lindo partido para disfrutar, para que vaya la gente al estadio. Son partidos únicos que también te ponen la valla para ver en lo que estamos, eso es muy importante para nosotros y que nos sirva para lo que viene en el campeonato”, añadió el atacante nacional, autor de ocho dianas y ocho asistencias en la última temporada con Los Chankas.

La idea es lavarnos la cara de esta derrota que cayó mal en el grupo”, admitió José Miguel, quien estuvo a punto de emparejar las acciones en Sullana, pero el poste derecho que defendía Daniel Prieto le negó el grito de gol. “Esto recién empieza, es un torneo largo todavía, no hay que bajar los brazos, estamos concentrados en lo que queremos, hay que tener paciencia que los resultados van a llegar”, sumó.

Manzaneda aseguró que se encuentra a la par de sus nuevos compañeros y está listo para aportar: “Contento por haber debutado con el equipo, triste por el resultado pero en lo personal muy bien. Me siento contento con el grupo, cada vez más adaptado y creo que va a ser un lindo año para mí”.

José Manzaneda fichó por el
José Manzaneda fichó por el conjunto 'dorado' tras destacar en Los Chankas. - Crédito: Cusco FC

Pretemporada deslucida

Cusco FC viajó a Bolivia para medir fuerzas ante equipos que disputarán torneos internacionales este 2026. El equipo de Miguel Rondelli regresó a Cusco con un saldo negativo, pues no pudo imponerse en ninguno de los encuentros que disputó.

Conviene mencionar que esta temporada, el conjunto ‘dorado’ disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y deberá llegar a punto para hacer valer la localía y robar puntos de visita.

La gira en Bolivia inició con un empate frente a San Antonio Bulo Bulo. Durante un partido muy intenso, el marcador terminó 1-1 en la primera mitad con un tanto de Juan Tévez para el equipo cusqueño, resultado que se mantuvo hasta el final.

Cusco FC igualó con San
Cusco FC igualó con San Antonio Bulo Bulo en su primer compromiso amistoso en Bolivia. Crédito: Cusco FC.

El desafío más importante tuvo lugar el 24 de enero frente a Always Ready. El vigente campeón boliviano, que se prepara para la Copa Libertadores, sirvió como un gran medidor para el nivel de Cusco FC. Los locales abrieron el marcador a los 42 minutos por intermedio de Jesús Maraude, pero el equipo peruano logró el 1-1 definitivo a los 66 minutos. Nuevamente, Tévez fue el autor del gol mediante un tiro penal.

Finalmente, la expedición terminó con una derrota abultada de 4-0 ante The Strongest en Achumani. Esta jornada consistió en dos juegos de práctica: el primero acabó 1-0 y el segundo 3-0 a favor del “Tigre”. Los goleadores del conjunto boliviano fueron Algarañaz, Melgar, Chura y Lom.

Temas Relacionados

José ManzanedaCusco FCUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El equipo ‘blanquiazul’ encarará su debut internacional con bajas sensibles, motivo por el cual el comando técnico debió realizar ajustes en la plantilla

Alianza Lima inicia su camino

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Marco Etcheverry, acaso el mejor futbolista de la historia de Bolivia, ha indicado que sigue muy de cerca el desempeño de ‘Billy’ en La Victoria y espera que deje su nombre marcado en la institución

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

El volante chileno vive un arranque cuesta arriba en la liga colombiana, con tan solo un punto sumado en cuatro fechas y una tarjeta roja en su más reciente presentación

Rodrigo Ureña la pasa mal

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

‘Pippo’ se divirtió en su primera práctica en Geißbockheim pese a las condiciones climáticas adversas por el crudo invierno. Jugó, dribleó, emocionó y anotó. Quiere debutar ante Leipzig

Felipe Chávez se pone en

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo

El Comité Ejecutivo y el Comité Organizador Local sostuvieron una reunión en la capital peruana a propósito de la visita de Neven Ilic, presidente del ente máximo del deporte en América

Panam Sports confirma cambio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza tilda de “abominable”

Delia Espinoza tilda de “abominable” injerencia de Fernando Rospigliosi en el PJ: “Cree que está en una chacra”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Va a perder por cuarta vez. Perú no quiere un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”

Ciro Castillo regresa al GORE Callao: Consejo Regional pide a la PNP y Fiscalía garantizar restitución del gobernador

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Silva, madre de Hugo

Fabiola Silva, madre de Hugo García, reacciona ante rumores de embarazo de Isabella Ladera: “Recontra feliz”

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Edson Dávila bromea a Xiomy Kanashiro tras el ‘live’ donde Jefferson Farfán vendió sus vestidos: “Lo obligaste”

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

DEPORTES

Alianza Lima inicia su camino

Alianza Lima inicia su camino en la Copa Libertadores 2026: los convocados de Pablo Guede ante 2 de Mayo

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo