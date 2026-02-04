José Manzaneda asume el mal debut de Cusco FC en la Liga 1 y fija la mira en Universitario: “Tenemos que lavarnos la cara”

José Manzaneda debutó en Cusco FC en la derrota por 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana. Crédito: Cusco FC.

El equipo de Miguel Rondelli no hizo pie sobre el verde del Estadio Campeones del 36. Alianza Atlético de Sullana hizo valer la localía y sumó sus tres primeros puntos luego de derrotar por la mínima a Cusco FC. El entrenador argentino dio ingreso a José Manzaneda, incorporación de los ‘dorados’ esta temporada, para cambiar el rumbo del partido en el último tramo.

“Fue un mal resultado, no fue la mejor actuación futbolística que hemos tenido pero esto es largo todavía y no podemos sacar conclusiones”, concedió el limeño de 31 años a las cámaras de ‘Entre Bolas’ en su llegada a Cusco. El ex Alianza Lima y Los Chankas remarcó que Cusco FC cuenta con las herramientas para “revertir la situación el fin de semana”.

Por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026, el elenco cusqueño recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Garcilaso de la Vega. Manzaneda rotula este cotejo como “una final más”. De momento, la derrota es inadmisible. El último antecedente entre ambos en Cusco fue favorable para los de Rondelli por 2-0 con doblete de Facundo Callejo.

Universitario enfrentó a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

“Es un lindo partido para disfrutar, para que vaya la gente al estadio. Son partidos únicos que también te ponen la valla para ver en lo que estamos, eso es muy importante para nosotros y que nos sirva para lo que viene en el campeonato”, añadió el atacante nacional, autor de ocho dianas y ocho asistencias en la última temporada con Los Chankas.

“La idea es lavarnos la cara de esta derrota que cayó mal en el grupo”, admitió José Miguel, quien estuvo a punto de emparejar las acciones en Sullana, pero el poste derecho que defendía Daniel Prieto le negó el grito de gol. “Esto recién empieza, es un torneo largo todavía, no hay que bajar los brazos, estamos concentrados en lo que queremos, hay que tener paciencia que los resultados van a llegar”, sumó.

Manzaneda aseguró que se encuentra a la par de sus nuevos compañeros y está listo para aportar: “Contento por haber debutado con el equipo, triste por el resultado pero en lo personal muy bien. Me siento contento con el grupo, cada vez más adaptado y creo que va a ser un lindo año para mí”.

José Manzaneda fichó por el conjunto 'dorado' tras destacar en Los Chankas. - Crédito: Cusco FC

Pretemporada deslucida

Cusco FC viajó a Bolivia para medir fuerzas ante equipos que disputarán torneos internacionales este 2026. El equipo de Miguel Rondelli regresó a Cusco con un saldo negativo, pues no pudo imponerse en ninguno de los encuentros que disputó.

Conviene mencionar que esta temporada, el conjunto ‘dorado’ disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores y deberá llegar a punto para hacer valer la localía y robar puntos de visita.

La gira en Bolivia inició con un empate frente a San Antonio Bulo Bulo. Durante un partido muy intenso, el marcador terminó 1-1 en la primera mitad con un tanto de Juan Tévez para el equipo cusqueño, resultado que se mantuvo hasta el final.

Cusco FC igualó con San Antonio Bulo Bulo en su primer compromiso amistoso en Bolivia. Crédito: Cusco FC.

El desafío más importante tuvo lugar el 24 de enero frente a Always Ready. El vigente campeón boliviano, que se prepara para la Copa Libertadores, sirvió como un gran medidor para el nivel de Cusco FC. Los locales abrieron el marcador a los 42 minutos por intermedio de Jesús Maraude, pero el equipo peruano logró el 1-1 definitivo a los 66 minutos. Nuevamente, Tévez fue el autor del gol mediante un tiro penal.

Finalmente, la expedición terminó con una derrota abultada de 4-0 ante The Strongest en Achumani. Esta jornada consistió en dos juegos de práctica: el primero acabó 1-0 y el segundo 3-0 a favor del “Tigre”. Los goleadores del conjunto boliviano fueron Algarañaz, Melgar, Chura y Lom.