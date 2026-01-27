Perú Deportes

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

El equipo dirigido por Miguel Rondelli disputó tres encuentros sobre el Altiplano y no logró imponer condiciones. Los cusqueños se alistan para su estreno en el torneo nacional luego del subcampeonato en el curso pasado

Guardar
Cusco FC y un saldo
Cusco FC y un saldo adverso en su paso por Bolivia. Crédito: Cusco FC.

Cusco FC completó su preparación internacional con el objetivo de adquirir ritmo competitivo antes del inicio de la Liga 1. Esta gira por Bolivia resultó fundamental para el plantel, ya que la exigencia del calendario local y continental será máxima. Cabe recordar que el equipo llega tras un desempeño histórico el año pasado, cuando obtuvo el subcampeonato y aseguró su primera clasificación a la Copa Libertadores.

El periplo por tierras bolivianas comenzó con un enfrentamiento ante San Antonio Bulo Bulo. El rival, que finalizó en la cuarta posición de la última liga boliviana, representó una prueba de nivel al ser un equipo clasificado a la fase previa de la Copa Sudamericana.

El compromiso tuvo dos etapas marcadas por la intensidad. En la primera mitad, el conjunto cochabambino y el cuadro cusqueño empataron a uno. El delantero Juan Tévez movió las redes a favor de los ‘dorados’.

Cusco FC igualó con San
Cusco FC igualó con San Antonio Bulo Bulo en su primer compromiso amistoso en Bolivia. Crédito: Cusco FC.

Posteriormente, el duelo con mayor relevancia ocurrió el 24 de enero durante la presentación oficial de Always Ready. El equipo local, vigente campeón del fútbol boliviano, supuso un parámetro ideal, pues también participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este encuentro, Always Ready tomó la ventaja a los 42 minutos gracias a una definición de Jesús Maraude. Sin embargo, Cusco FC rescató la igualdad a los 66 minutos a través de un tiro penal ejecutado nuevamente por Tévez, quien se consolidó como el hombre más peligroso del ataque visitante.

La gira concluyó en el Complejo Achumani con una dura caída ante The Strongest. El marcador global fue de 4-0 en contra para los cusqueños. La jornada se dividió en dos partidos de práctica: el primero terminó con una derrota mínima de 1-0, mientras que en el segundo el equipo boliviano se impuso por 3-0. Los goles del ‘Tigre’ fueron obra de Carmelo Algarañaz, Víctor Melgar, Jeyson Chura y Darwin Lom.

The Strongest goleó 4-0 (global)
The Strongest goleó 4-0 (global) a Cusco FC en dos encuentros amistosos. Crédito: The Strongest.

Refuerzos para competir en los dos frentes

Cusco FC se prepara para un año histórico y lleno de desafíos. Tras su brillante desempeño en la campaña anterior, el club asume la responsabilidad de competir en dos frentes simultáneos: el torneo local y su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La doble competencia exige un plantel amplio, capaz de soportar el desgaste físico de los viajes internacionales y la intensidad de la Liga 1.

Para cumplir con estos objetivos, el comando técnico de Miguel Rondelli sumó refuerzos estratégicos a su esquema. Las incorporaciones de Julinho Astudillo, Alessandro Cavagna, José Dilan Ali Gutiérrez, Joel Herrera y José Miguel Manzaneda buscan dar profundidad al equipo. Con estos nombres, la escuadra ‘imperial’ intenta mantener el protagonismo en la tabla y realizar un papel digno frente a los mejores clubes del continente. La meta es clara: consolidar la franquicia en el mapa internacional.

José Manzaneda fichó por el
José Manzaneda fichó por el conjunto 'dorado' tras destacar en Los Chankas. - Crédito: Cusco FC

Debut de Cusco FC en la Liga 1

Cusco FC empezará el camino en la temporada 2026 con una visita a la tórrida Piura para medirse ante Alianza Atlético de Sullana. El duelo está pactado para el domingo 1 de febrero y las acciones comenzarán a las 15:15 horas en todo el territorio peruano. De momento, se desconoce el recinto deportivo que acogerá el cotejo.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en vivo a través de L1 Max, señal oficial de la Liga 1, y también mediante la plataforma de streaming L1 Play. El canal está disponible en diferentes operadores de televisión por cable como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Temas Relacionados

Cusco FCLiga 1Alianza Atléticoperu-deportes

Más Noticias

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

El mediocentro, de 35 años, pertenece a Colo Colo, del que es capitán y referente. En principio está apalabrado con Alianza Lima, pero hace falta conocer si las negociaciones entre clubes avanzarán

¿Quién es Esteban Pavez, el

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

El responsable técnico de la ‘U’ confirma que la única manera para que acuda nuevamente al mercado es que aparezca un puntual interesante y de precio módico en la zona del mediocampo

Javier Rabanal aclara que “si

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

André Prada, productor de Sound Music Entertainment, confirmó que ya existen negociaciones con el equipo del astro portugués para disputar un partido de exhibición en Lima

Cristiano Ronaldo podría jugar en

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

El joven mediocentro peruano está viviendo una temporada de ensueño en el bloque de reservas, donde se ha erigido como el distinto y un goleador en ciernes. Crecimiento a raudales

Bassco Soyer suma y sigue

Piero Alva cuestionó la ampliación de los cupos de extranjeros en la Liga 1: “Cada vez hay menos espacio para nuestra gente”

El exfutbolista y actual director técnico exhibió su descontento por la regla que permite siete deportistas foráneos en el torneo doméstico. “Me parece una mala decisión”, sostuvo

Piero Alva cuestionó la ampliación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez critica a

Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara sorprende en redes

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

DEPORTES

Javier Rabanal aclara que “si

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

Piero Alva cuestionó la ampliación de los cupos de extranjeros en la Liga 1: “Cada vez hay menos espacio para nuestra gente”

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”