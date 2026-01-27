Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026

Cusco FC y un saldo adverso en su paso por Bolivia. Crédito: Cusco FC.

Cusco FC completó su preparación internacional con el objetivo de adquirir ritmo competitivo antes del inicio de la Liga 1. Esta gira por Bolivia resultó fundamental para el plantel, ya que la exigencia del calendario local y continental será máxima. Cabe recordar que el equipo llega tras un desempeño histórico el año pasado, cuando obtuvo el subcampeonato y aseguró su primera clasificación a la Copa Libertadores.

El periplo por tierras bolivianas comenzó con un enfrentamiento ante San Antonio Bulo Bulo. El rival, que finalizó en la cuarta posición de la última liga boliviana, representó una prueba de nivel al ser un equipo clasificado a la fase previa de la Copa Sudamericana.

El compromiso tuvo dos etapas marcadas por la intensidad. En la primera mitad, el conjunto cochabambino y el cuadro cusqueño empataron a uno. El delantero Juan Tévez movió las redes a favor de los ‘dorados’.

Cusco FC igualó con San Antonio Bulo Bulo en su primer compromiso amistoso en Bolivia. Crédito: Cusco FC.

Posteriormente, el duelo con mayor relevancia ocurrió el 24 de enero durante la presentación oficial de Always Ready. El equipo local, vigente campeón del fútbol boliviano, supuso un parámetro ideal, pues también participará en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En este encuentro, Always Ready tomó la ventaja a los 42 minutos gracias a una definición de Jesús Maraude. Sin embargo, Cusco FC rescató la igualdad a los 66 minutos a través de un tiro penal ejecutado nuevamente por Tévez, quien se consolidó como el hombre más peligroso del ataque visitante.

La gira concluyó en el Complejo Achumani con una dura caída ante The Strongest. El marcador global fue de 4-0 en contra para los cusqueños. La jornada se dividió en dos partidos de práctica: el primero terminó con una derrota mínima de 1-0, mientras que en el segundo el equipo boliviano se impuso por 3-0. Los goles del ‘Tigre’ fueron obra de Carmelo Algarañaz, Víctor Melgar, Jeyson Chura y Darwin Lom.

The Strongest goleó 4-0 (global) a Cusco FC en dos encuentros amistosos. Crédito: The Strongest.

Refuerzos para competir en los dos frentes

Cusco FC se prepara para un año histórico y lleno de desafíos. Tras su brillante desempeño en la campaña anterior, el club asume la responsabilidad de competir en dos frentes simultáneos: el torneo local y su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La doble competencia exige un plantel amplio, capaz de soportar el desgaste físico de los viajes internacionales y la intensidad de la Liga 1.

Para cumplir con estos objetivos, el comando técnico de Miguel Rondelli sumó refuerzos estratégicos a su esquema. Las incorporaciones de Julinho Astudillo, Alessandro Cavagna, José Dilan Ali Gutiérrez, Joel Herrera y José Miguel Manzaneda buscan dar profundidad al equipo. Con estos nombres, la escuadra ‘imperial’ intenta mantener el protagonismo en la tabla y realizar un papel digno frente a los mejores clubes del continente. La meta es clara: consolidar la franquicia en el mapa internacional.

José Manzaneda fichó por el conjunto 'dorado' tras destacar en Los Chankas. - Crédito: Cusco FC

Debut de Cusco FC en la Liga 1

Cusco FC empezará el camino en la temporada 2026 con una visita a la tórrida Piura para medirse ante Alianza Atlético de Sullana. El duelo está pactado para el domingo 1 de febrero y las acciones comenzarán a las 15:15 horas en todo el territorio peruano. De momento, se desconoce el recinto deportivo que acogerá el cotejo.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en vivo a través de L1 Max, señal oficial de la Liga 1, y también mediante la plataforma de streaming L1 Play. El canal está disponible en diferentes operadores de televisión por cable como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.