Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

El inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tuvo de todo un poco. Desde problemas por la transmisión hasta polémicas arbitrales. Pero, también hubo cosas positivas como buen fútbol y golazos que cautivaron a los hinchas del balompié peruano.

Ahora, estamos a días de que inicie la jornada 2 de la primera fase del campeonato nacional y hay mucha expectativa. Los partidos que habrán durante esta fecha prometen dejar un gran espectáculo deportivo en los diferentes recintos del país.

Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

- CD Moquegua vs UTC (15:00 horas / estadio Hugo Sotil)

Sábado 7 de febrero

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Campeones del 36)

- Cusco FC vs Universitario (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de febrero

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Lunes 9 de febrero

- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 2

L1 Max cuenta con los derechos exclusivos para la transmisión de la Liga 1 2026, lo que le permite emitir todos los encuentros correspondientes a la fecha 2. El canal, administrado por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se encuentra disponible en las plataformas de operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, en Movistar TV.

El canal también dispone de la aplicación Liga 1 Play para acceder a los partidos, mientras que Movistar ofrece la transmisión mediante su plataforma Movistar Play. Ambas aplicaciones son compatibles con tablets, teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos.

Infobae Perú presentará una cobertura integral de los partidos de la fecha a través de su página web, con previas y seguimientos minuto a minuto, incluyendo goles, incidencias y todos los detalles relevantes.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

Así quedó la fecha 1

El Torneo Apertura arrancó con el Alianza Lima vs Sport Huancayo, que no pudo ser transmitido por Liga 1 Max. El club huancaíno no dejó ingresar sus cámaras, debido a la falta de pagos por parte de 1190 Sports, por lo que los hinchas que no fueron al estadio IPD tuvieron que enterarse de las incidencias mediante coberturas de digitales o radiales.

El cuadro ‘blanquiazul’ consiguió una gran victoria en la altura de la ciudad incontrastable gracias a los goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero. El argentino anotó mediante un tiro libre en la última jugada del compromiso para el triunfo de los dirigidos por Pablo Guede.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

Después, Sporting Cristal chocó con Deportivo Garcilaso y robó un punto importante en la altura de Cusco. El gol del empate fue obra del extremo argentino Santiago González, luego de que el volante Adrián Ascues aperturara el marcador para el ‘pedacito de cielo’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Finalmente, Universitario de Deportes venció 2-0 a ADT en un duelo que en el primer tiempo resultó muy luchado para los locales. El conjunto de Javier Rabanal tuvo que romper la igualdad mediante dos cabezazos, uno de Alex Valera y otro de Martín Pérez Guedes. Los tarmeños no pudieron descontar en el Monumental.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

Todos los resultados de la jornada:

- UTC 2-0 Atlético Grau

- Sport Boys 1-1 Los Chankas

- Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca

- Melgar 2-0 Cienciano

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal

- Alianza Atlético 1-0 Cusco FC

- Universitario 2-0 ADT

- Comerciantes Unidos 1-0 CD Moquegua