A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Melgar vs Cienciano por Liga 1 2026: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura.

La jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 continuará el sábado 31 de enero con el enfrentamiento entre Melgar y Cienciano. Dos equipos que buscarán ser protagonistas esta temporada luego de ser irregularidades durante el año pasado. El clásico del sur promete mucho.

Este encuentro histórico se llevará a cabo a las 18:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de la UNSA, situado en la ciudad de Arequipa y a más de 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar. Se espera un marco espectacular en este recinto deportivo.

¿Cómo llegan los equipos?

Melgar disputó un amistoso a puertas cerradas con Universitario durante la pretemporada. Este encuentro terminó con derrota para los ‘rojinegros’ por un marcador 3-2 en el estadio Monumental de Ate. Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores marcaron para la ‘U’, mientras que Jhonny Vidales y Nicolás Figueroa descontaron para la visita.

Después, el cuadro de Juan Reynoso celebró su Tarde Rojinegra y se midió con Macará de Ecuador. El ‘león del sur’ salió airoso en este compromiso gracias a los tantos del canterano Matías Zegarra y el defensor Alec Deneumostier.

Melgar superó 2-1 a Macará en la Tarde Rojinegra 2026.

Por su parte, Cienciano jugó ante Bolívar en la Tarde del Rojo Imperial. El cuadro cusqueño igualó 1-1 con los bolivianos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El único tanto fue obra del delantero peruano Alejandro Hohberg.

Un día después, se volvieron a enfrentar a puertas cerradas. En esta ocasión, el ‘papá’ goleó 4-1 a su rival de turno con goles de Maximiliano Amondarain, Marco Huamán -quien tuvo que regresar a Alianza Lima de urgencia a pesar de su préstamo- y un doblete de Álvaro Rojas.

Cienciano cerró su pretemporada con un triunfo 4-1 ante Bolívar.

Horarios del Melgar vs Cienciano

Este duelo está pactado para iniciarse a las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia; a las 19:30 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Problemas para transmitir el Melgar vs Cienciano

La transmisión de este partido no está confirmada hasta el momento luego de que Sport Huancayo no dejara pasar las cámaras de L1 Max en la previa del duelo con Alianza Lima producto del incumplimiento de pagos por parte de 1190 Sports.

Ese compromiso no fue televisado y aumentó la incertidumbre de los siguientes encuentros. Si bien el UTC vs Atlético Grau logró transmitirse, Melgar es uno de los principales opositores de 1190, ya que le deben desde el 2023 y no le han dado respuesta alguna

Para aumentar el desconcierto, el club ‘characato’ compartió un inesperado post en sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de que no permitan el acceso al canal del fútbol peruano. “No te quedes con las ganas, míralo en vivo desde la tribuna”, se pudo leer en su gráfica.

La publicación de Melgar sobre la transmisión de su partido con Cienciano.

Dónde ver Melgar vs Cienciano: canal TV del partido por Torneo Apertura 2026

En caso que Melgar llegué a un acuerdo con la empresa extranjera, L1 Max es el único canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1 2026, por lo que se encargará de pasar este choque por su señal.

El canal de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras, como por ejemplo Claro, Best Cable, DirecTV, Win y entre otras más. Ahora, también estará en Movistar TV.

El clásico del sur se jugará en el estadio Monumental de la UNSA.

L1 Max, además, cuenta con su aplicación llamada Liga 1 Play. Por su parte, Movistar emitirá el cotejo por su app, Movistar Play. Ambas se pueden reproducir en distintos aparatos tecnológicos como tablets, celulares, computadoras y más.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este enfrentamiento por la fecha 1 del Torneo Apertura mediante su web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.