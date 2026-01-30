Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Alianza Lima ganó a Sport Huancayo de visita. Sporting Cristal hará lo propio con Deportivo Garcilaso. Mientras que Universitario recibirá a ADT. Conoce los puestos de cada equipo

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los equipos en el inicio del certamen.

La Liga 1 vuelve este viernes 30 de enero con el desarrollo de la primera fecha del Torneo Apertura. Esta nueva edición del campeonato tendrá grandes cambios, como la implementación de siete extranjeros en cancha, y promete ser mejor que la anterior. En esta nota conoce cómo se mueve la tabla de posiciones durante los primeros cotejos.

Así va la tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

La previa de la fecha 1

La jornada inaugural se abrirá con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Los dirigidos por Pablo Guede dejaron atrás su mal momento de la Serie Río de la Plata, donde hiló dos derrotas consecutivas, venciendo a Colo Colo en la última fecha. Su buen momento deportivo fue ratificado con la goleada 3-0 sobre Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul.

Los ‘íntimos’ llegan como favoritos a este cotejo, sin embargo, no se puede dejar de lado el factor de altura de la ciudad incontrastable y el estratega con el que cuenta el ‘rojo matador’: Roberto Mosquera, quien sabe lo que es ganarle al ‘equipo del pueblo’, incluso en finales.

Ese mismo día, pero un poco más tarde, UTC recibirá a Atlético Grau en Cajamarca. El ‘gavilán del norte’ buscará comenzar con el pie derecho para no complicarse con el descenso como la campaña pasada. Los ‘albos’, por su parte conservan su columna vertebral con Ángel Comizzo como técnico.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

El sábado 31 de enero seguirá el fútbol en el campeonato peruano. Sport Boys chocará con Los Chankas en el Callao; Juan Pablo II hará lo propio con FC Cajamarca de Hernán Barcos; y finalmente Melgar y Cienciano protagonizarán el clásico del sur en la altura de Arequipa.

El domingo 1 continuará la jornada con el choque entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. La escuadra de Paulo Autuori visitará al ‘pedacito de cielo’ en Cusco luego de dejar buenas sensaciones en su Tarde Celeste, en la cual superó 3-1 a Universidad Católica de Ecuador.

El cuadro de Paulo Autuori superó 3-1 a los ecuatorianos. (Video: L1MAX)

Ese mismo día, Cusco FC -uno de los animadores de la temporada pasada de la Liga 1- se medirá ante Alianza Atlético en el calor de Sullana. Los ‘aurinegros’ no se conforman con clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y querrán pelear por el campeonato este año.

Universitario de Deportes, vigente tricampeón, cerrará la jornada dominical, recibiendo a ADT en el estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ vienen de golear 3-0 a Universidad de Chile en su presentación, lo que genera expectativa en los hinchas de cara al cotejo ante el ‘vendaval celeste’.

Comerciantes Unidos y CD Moquegua, club recién ascendido a Primera División, se encargarán de cerrar la primera fecha del Torneo Apertura. Este podría ser un duelo adelantado por no bajar de categoría en el final de la temporada.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)

