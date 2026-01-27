Alianza Lima forzó el retorno de jugador prestado a Cienciano para reemplazar a Miguel Trauco: “Va a tener que pagar para recuperarlo”

Los 'blanquiazules' buscan cubrir el puesto de Miguel Trauco. (L1 Max)

La denuncia contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña por abuso sexual trajo muchas consecuencias negativas para Alianza Lima. La imagen del club se vio dañada por el accionar de sus tres futbolistas, quienes fueron separados de forma indefinida hasta que se aclaren los hechos.

El ‘equipo del pueblo’ también sufrió un impacto en lo deportivo. Pablo Guede tuvo que forzar el regreso de un futbolista, que había sido prestado y presentado en Cienciano recientemente, para cubrir el puesto de Trauco, uno de los acusados por la joven argentina.

La periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez reveló el nombre del deportista que deberá retonar a Matute antes del arranque de la Liga 1 2026: "Voy a dar una información que probablemente se confirme el miércoles. Marco Huamán regresará a Alianza Lima“, exclamó en la última edición del programa L1 Radio.

Rodríguez, además, señaló que el exSport Huancayo no será utilizado en su posición habitual -como lateral derecho- sino lo hará por la otra banda, como reemplazante de Trauco. “Era utilizado como lateral derecho; ahora está (Luis) Advíncula, estuvo (Josué) Estrada en su momento, también (D’Alessandro) Montenegro. Marco Huamán va a ser utilizado como lateral izquierdo”

Eso sí, el club ‘íntimo’ tendrá que desembolsar un monto económico para sellar el regreso de Marco Huamán a La Victoria, pese a que es dueño del pase del futbolista. Y es que Cienciano -con quien había acordado su cesión- se vería afectado deportivamente con la partida del defensor peruano.

“Alianza ya lo pidió, ha jugado en esa posición. Alianza ya habló con la gente de Cienciano. Alianza va a tener que pagar, porque hay un monto que debe abonar para volver a recuperarlo, aunque sea el dueño del pase. Pero Huamán va a volver a Alianza. Volverá el miércoles o jueves”, cerró la popular ‘Analú’.

Debut de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Mientras tanto, Alianza Lima afina los últimos detalles para su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro de Pablo Guede comenzará el certamen visitando a Sport Huancayo el viernes 30 de enero a las 12:00 horas en el estadio IPD de la ciudad incontrastable.

Este compromiso será transmitido por la señal de L1 Max, el cual se puede encontrar en la parrilla de Claro, Best Cable, DirecTV, Win y otras teleoperadoras más. La novedad será que el canal de la FPF y L1 Max también tendrá espacio en Movistar TV.

Por otro lado, el partido de Alianza contra Huancayo se podrá ver por la aplicación Liga 1 Play.