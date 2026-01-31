Perú Deportes

¿Se transmitirá el Melgar vs Cienciano? Club ‘rojinegro’ prohibió ingreso de cámaras de L1 Max por deuda de 1190 Sports

La empresa extranjera mantiene una deuda con el club arequipeño por los derechos de transmisión correspondientes a la temporada 2023, una suma que la institución reclama desde hace varios meses

La polémica continúa en el segundo día de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Luego de que no se permitiera el ingreso de las cámaras en el Alianza Lima vs Sport Huancayo por deudas de 1190 Sports con los clubes peruano y posteriormente se llegué a un acuerdo para que no existan obstáculos para la transmisión, otro equipo nacional tomó la firme decisión de no dejar pasar a los trabajadores de L1 Max al estadio.

Melgar optó por esta drástica medida, debido a que 1190 alcanzó un consenso por los pagos atrasados de noviembre y diciembre de 2025, más no los del 2023. Algo que viene reclamando desde hace muchos meses, sin respuesta alguna. El cuadro ‘rojinegro’ no permitió que la van de la tranmisión pasara al estadio Monumental de la UNSA.

En ese contexto, se desató la incertidumbre sobre si el partido del ‘león del sur’ contra Cienciano por la jornada inaugural iba a pasar por la señal de L1 Max. El periodista deportivo Daniel Rodríguez -que cubre el día a día de los ‘characatos’– detalló la situación en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

"Melgar ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para su partido ante Cienciano hasta que se pague la deuda del 2023 o entreguen un documento que acredite por escrito el pago del 2023 y del bono de infraestructura que no le ha sido abonado al cuadro rojinegro. Los acuerdos firmados entre 1190 Sports y la FPF solamente abarcan la deuda de noviembre y diciembre del 2025.“, informó cerca de las 13:00 horas del sábado 31 de marzo.

Acuerdo entre Melgar y 1190 Sports

Minutos después, Rodríguez entregó una actualización de la polémica, señalando que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le mandó un documento a Melgar donde acredita que 1190 Sports hará el pago de la deuda del 2023 e incluso la máxima organización del balompié nacional desembolsará el bono de infraestructura, que bordea el valor de 500 mil dólares (1 millón 683 soles).

La FPF acaba de enviar el documento que acredita el pago de la deuda del 2023 y se establecen cuotas de pago por parte de 1190 Sports. Además, se reconoce el pago del bono de infraestructura por 500 mil dólares. El documento incluye a la FPF y la Liga de Fútbol Profesional como garantía del cumplimiento del pago”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Con ello, el ‘dominó’ evaluará el documento compartido por la FPF y dará una respuesta. De acuerdo al periodista deportivo, la institución arequipeña “dará autorización para el ingreso de las cámaras de 1190 Sports” en breves. En esa línea, los hinchas podrán ver el clásico del sur ante Cienciano desde las 18:30 horas de este sábado.

Dónde ver Melgar vs Cienciano

L1 Max posee en exclusiva los derechos de transmisión de la Liga 1 2026, por lo que será el encargado de emitir este partido en su señal. El canal gestionado por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está disponible en las grillas de operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win, entre otros. A partir de ahora, también se incorpora a la oferta de Movistar TV.

L1 Max también dispone de la app Liga 1 Play. Movistar transmitirá el encuentro a través de su plataforma Movistar Play. Ambas aplicaciones están disponibles en dispositivos como tablets, teléfonos móviles, computadoras, entre otros.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura a través de su sitio web, con la previa y el seguimiento minuto a minuto, incluyendo goles, incidencias y detalles del encuentro.

