Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú que tendrá todas las incidencias del cotejo entre limeños y arequipeños. Solo tienes que mantenerte en esta nota para no perderte ningún detalle.

Tal y como pasó en el encuentro ante Sport Boys en Campo Mar, el amistoso de Universitario pasará por el canal oficial de YouTube del club ‘crema’. Pero no será para todos, ya que necesitarás pagar una membresía de 15 soles para acceder a las imágenes exclusivas del choque en el Estadio Monumental.

Todo arranca a las 10:00 horas de hoy, martes 20 de enero, en Perú . El mismo horario para países como Ecuador y Colombia. Una hora más tarde en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami). Y dos horas después en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Melgar, por su lado, también tuvo su choque amistoso a puertas cerradas. Se midió con Deportivo Moquegua, al que pudo vencer 1-0 con gol de Pablo Erustes, su reciente fichaje y que viene de una gran campaña en Deportivo Garcilaso. Es una de las grandes apuestas de Juan Reynoso.

El equipo de Javier Rabanal viene de caer 1-0 ante Sport Boys en Campo Mar, donde alternaron varios jugadores en todas las posiciones. Esto con la finalidad que poder verlos e ir haciendo un equipo ideal para lo que será la presentación oficial del equipo: ante U. de Chile en la denominada ‘Noche Crema’ 2026.

Hoy, martes 20 de enero , Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental de Ate para su segundo amistoso de preparación al mando de Javier Rabanal. Si bien el choque será a puertas cerradas a pedido del DT español, sí se podrán ver las imágenes en vivo a través del canal de YouTube del conjunto ‘crema’, aunque debe haber un pago previo.

Últimas noticias

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo En Europa regresa la Champions League con grandes cotejos que no te puedes perder. Real Madrid, por ejemplo, buscará levantar cabeza a nivel internacional cuando reciba a Mónaco

Luis Ramos se marca un solo propósito en Alianza Lima en Liga 1 2026: “La idea a fin de año es terminar campeones” El ‘Tanque’ tiene en mente levantar el título nacional, dejando así de lado cualquier meta personal que involucre una estadística goleadora ideal en La Victoria. “Eso es lo que todos queremos”, mencionó

Paulo Autuori preocupado por el aumento de cupo de extranjeros en Liga 1: “¿Qué clase de recambio generacional hará Perú? Al entrenador de Sporting Cristal le desagrada totalmente la nueva medida que impulsará la organización del fútbol nacional. “Me niego”, sostuvo

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026 El ‘King’ ha sorprendido con una historia de Instagram involucrando al goleador de todos los tiempos del Perú tras el cierre de la Serie del Río de La Plata