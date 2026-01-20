Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Hoy, martes 20 de enero, Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental de Ate para su segundo amistoso de preparación al mando de Javier Rabanal. Si bien el choque será a puertas cerradas a pedido del DT español, sí se podrán ver las imágenes en vivo a través del canal de YouTube del conjunto ‘crema’, aunque debe haber un pago previo.
El equipo de Javier Rabanal viene de caer 1-0 ante Sport Boys en Campo Mar, donde alternaron varios jugadores en todas las posiciones. Esto con la finalidad que poder verlos e ir haciendo un equipo ideal para lo que será la presentación oficial del equipo: ante U. de Chile en la denominada ‘Noche Crema’ 2026.
Melgar, por su lado, también tuvo su choque amistoso a puertas cerradas. Se midió con Deportivo Moquegua, al que pudo vencer 1-0 con gol de Pablo Erustes, su reciente fichaje y que viene de una gran campaña en Deportivo Garcilaso. Es una de las grandes apuestas de Juan Reynoso.
Todo arranca a las 10:00 horas de hoy, martes 20 de enero, en Perú. El mismo horario para países como Ecuador y Colombia. Una hora más tarde en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami). Y dos horas después en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Tal y como pasó en el encuentro ante Sport Boys en Campo Mar, el amistoso de Universitario pasará por el canal oficial de YouTube del club ‘crema’. Pero no será para todos, ya que necesitarás pagar una membresía de 15 soles para acceder a las imágenes exclusivas del choque en el Estadio Monumental.
Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú que tendrá todas las incidencias del cotejo entre limeños y arequipeños. Solo tienes que mantenerte en esta nota para no perderte ningún detalle.
Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, José Carabalí; Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Alex Valera.
Melgar: Carlos Cáceda; Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Gian Carlo García, Ángel Obando; Nicolás Figueroa, Bernardo Cuesta, Pablo Erustes.