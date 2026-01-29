Movistar anunció que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales en su parrilla, sin costo adicional.

Perú Deportes

Se hizo oficial. Después de varios días de incertidumbre, Movistar TV lanzó un video el miércoles 28 de enero, anunciando que la L1 Max -canal de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF)- estará en su parrilla, por lo que sus usuarios podrán ver todos los partidos de la Liga 1 2026 luego de la desaparición de GOLPERU.

La teleoperadora no tuvo mejor idea que juntar a tres entrenadores peruanos para dar la noticia en una pieza audiovisual. El primero en aparecer fue Roberto Mosquera tocando el tiembre de una casa junto a los técnicos de la empresa española. “Venimos por la instalación”, expresó el ahora estratega de Sport Huancayo.

Después, Pablo Bengoechea apareció en escena mencionando los beneficios de Movistar: “Tres servicios diferentes, maestro. Por Movistar tienes el plantel completito”, añadió el uruguayo haciendo referencia a todos los servicios que tendrán los usuarios, por ejemplo, L1 Max y Disney Plus de manera gratuita.

Finalmente, Óscar Ibáñez hizo su intervención y respondió la consulta de un hincha sobre si podrá ver todos los partidos del campeonato peruano. “Toda la Liga 1 y las mejores ligas del mundo por Movistar TV. Todo el fútbol vuelve a estar en casa, vuelve a estar en Movistar”.

Los principales beneficios de Movistar TV para este 2026 serán la L1 Max con todos los compromisos del Torneo Apertura, Torneo Clausura y probablemente playoffs de la Liga 1. Al igual que una suscripción a la plataforma de streaming llamada Disney Plus. Ambos será sin costo adicional.

Los canales de L1 Max en Movistar TV

Se pensaba que L1 Max solo reemplazaría a GOLPERU, canal que transmitía los partidos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys durante el 2025, sin embargo, el canal de 1190 Sports y la FPF tendrá dos señales en la parrilla de Movistar TV.

Además, los fanáticos del balompié nacional podrán vivir toda la fiesta del certamen doméstico mediante su aplicación llamada Movistar Play, la cual se puede reproducir en diferentes aparatos tecnológicos como televisión, tablets, celulares, computadoras, laptops y entre otros más.

"El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional, por Movistar TV. El 100% de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV en las frecuencias 11 y 14 (SD), 711 y 714 (HD) y en Movistar TV App. Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando", publicó la teleoperadora en sus redes sociales oficiales.

Su transmisión comienza en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Los usuarios de Movistar TV podrán ver los partidos de la Liga 1 2026 a partir de la fecha 1 del Torneo Apertura, que está programada para arrancar este viernes 30 de enero con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce la programación de la jornada inaugural:

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / IPD Huancayo / L1MAX)

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

