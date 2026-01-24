Perú Deportes

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal se presentarán y luego se enfrentarán a uno de lo clubes más grandes de Chile en el estadio Monumental de Ate. Sigue todas las incidencias del evento

01:06 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes chocará hoy, sábado 24 de enero, ante Universidad de Chile en el marco de la Noche Crema 2026. Este enfrentamiento amistoso iniciará a las 20:45 horas, aunque las activaciones y presentaciones arrancarán a las 17:30 horas. Se vivirá una fiesta en el estadio Monumental de Ate.

01:04 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario jugó dos partidos de preparación. El primero fue ante Sport Boys en las instalaciones de Campo Mar, donde perdió 1-0 por un penal convertido por Jostin Alarcón, tras una falta de Caín Fara sobre Percy Liza.

Posteriormente, se midió con Melgar y ganó 3-2 en el estadio Monumental, con anotaciones de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Nicolás Figueroa y Jhonny Vidales marcaron para el conjunto arequipeño en el encuentro realizado el pasado martes por la mañana.

Los vigentes tricampeones del fútbol peruano ya tienen completos a sus cinco refuerzos para la temporada 2026. El senegalés Sekou Gassama fue el último en sumarse a los argentinos Fara, Héctor Fertóli y Lisandro Alzugaray, y el brasileño Miguel Silveira.

Los únicos que podrían sumar minutos en el choque ante U. de Chile serían Caín Fara, Alzugaray y Silveira. Y es que Gassama se encuentra agarrando ritmo de competencia tras llegar tarde a la pretemporada, mientras que Fértoli se lesionó en los entrenamientos.

El delantero le pegó fuerte y puso el 3-0 frente a los arequipeños. (Video: Universitario)
00:59 hsHoy

¿Cómo llega Universidad de Chile?

La U. de Chile, por su parte, solo sostuvo un amistoso a puertas cerradas luego de que se suspenda su choque ante Racing de Argentina por incendios forestales en la ciudad donde se jugaría el encuentro. Su único compromiso previo a la Noche Crema fue ante Santiago Wanderers, que terminó con una victoria suya (3-1) gracias a un doblete de su flamante refuerzo Octavio Rivero.

00:57 hsHoy

Cronograma de la Noche Crema 2026

  • 5:00 PM - Apertura de puertas / Activaciones y patio de comidas
  • 5:30 PM - DJ y Activaciones con las tribunas
  • 6:00 PM - Presentación de disciplinas polideportivas
  • 7:00 PM - Show de drones y luces
  • 7:20 PM - Show central: LOS CALIGARIS
  • 7:40 PM - Presentación del plantel 2026
  • 8:45 PM - Inicio de partido
  • 9:30 PM - Show de medio tiempo: LOS CALIGARIS
  • 11:00 PM - Fin del evento

La presentación del plantel de la ‘U’ se llevará a cabo a las 19:40 horas de Perú, Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia. Para otros países, iniciará así: a las 20:40 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:40 horas de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Mientras que el partido amistoso con la Universidad de Chile se realizará a las 20:45 horas de Perú, Estados Unidos (Miami), Ecuador y Colombia. Con respecto a otros países arrancará de la siguiente manera: a las 21:45 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 22:45 horas de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Cronograma de la Noche Crema
Cronograma de la Noche Crema 2026 de Universitario.
00:52 hsHoy

Dónde ver la Noche Crema 2026: amistoso Universitario vs U. de Chile

Universitario alcanzó un acuerdo con TV Perú para que su Noche Crema 2026 pase por señal abierta y llegue a todos los rincones del país por primera vez. El canal 7, además, lo transmitirá por su canal de Youtube de forma gratuita.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este evento deportivo, la presentación y el partido amistoso. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en su página web. No te lo puedes perder.

Universitario se enfrentará a U. de Chile en su presentación.
00:42 hsHoy

Posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Aldo Corzo, Anderson Santamaría; Hugo Ancajima, José Carabalí; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha; Alex Valera y Edison Flores. DT: Javier Rabanal.

- Universidad de Chile: Cristopher Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero y Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Javier Altamirano; Octavio Rivero. DT: Francisco Meneghini.

