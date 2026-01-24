Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes chocará hoy, sábado 24 de enero, ante Universidad de Chile en el marco de la Noche Crema 2026 . Este enfrentamiento amistoso iniciará a las 20:45 horas, aunque las activaciones y presentaciones arrancarán a las 17:30 horas. Se vivirá una fiesta en el estadio Monumental de Ate.

01:04 hs

¿Cómo llega Universitario?

Universitario jugó dos partidos de preparación. El primero fue ante Sport Boys en las instalaciones de Campo Mar, donde perdió 1-0 por un penal convertido por Jostin Alarcón, tras una falta de Caín Fara sobre Percy Liza.

Posteriormente, se midió con Melgar y ganó 3-2 en el estadio Monumental, con anotaciones de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Nicolás Figueroa y Jhonny Vidales marcaron para el conjunto arequipeño en el encuentro realizado el pasado martes por la mañana.

Los vigentes tricampeones del fútbol peruano ya tienen completos a sus cinco refuerzos para la temporada 2026. El senegalés Sekou Gassama fue el último en sumarse a los argentinos Fara, Héctor Fertóli y Lisandro Alzugaray, y el brasileño Miguel Silveira.

Los únicos que podrían sumar minutos en el choque ante U. de Chile serían Caín Fara, Alzugaray y Silveira. Y es que Gassama se encuentra agarrando ritmo de competencia tras llegar tarde a la pretemporada, mientras que Fértoli se lesionó en los entrenamientos.