Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Tarde de fiesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses tendrán su primera prueba ante su gente. Y para ello se medirán con el conjunto ecuatoriano, que seguro complicará a los de Paulo Autuori. Sigue las incidencias

21:21 hsHoy

MIN 14: Castro cayó en el área de U. Católica de Ecuador y pidió penal. Pero el árbitro, que estaba cerca, hizo caso omiso. Seguimos 0-0 en el Gallardo.

21:18 hsHoy

MIN 11: Rose pudo marcar el primero de U. Católica de Ecuador. Sin embargo, Lutiger estuvo bien parado y pudo bloquear el remate.

21:14 hsHoy

MIN 06: Todavía hay mucha imprecisión en el campo de juego, sobre todo en las conexiones de Sporting Cristal. Se espera más llegaba por las bandas.

21:10 hsHoy

MIN 02: Távara cobró un gran tiro libre con Sporting Cristal. Pero el portero Romo estuvo muy atento y pudo despejar la pelota.

21:07 hsHoy

¡Arrancó el partido! Sporting Cristal se mide con Universidad Católica de Ecuador en la denominada ‘Tarde Celeste’. Hay mucha expectativa por conocer el nivel de los rimenses.

20:53 hsHoy

Alineaciones confirmadas:

Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Wisdom, Yotún, Santana; Castro, Ávila.

U. Católica: Romo; Cangá, Medina, Anagonó, Mejía; Clavijo, Cacciabue, Rodríguez, Londoño; Rose, Fajardo.

Once de Sporting Cristal para
Once de Sporting Cristal para el choque con U. Católica de Ecuador.
Once de U. Católica de
Once de U. Católica de Ecuador para el choque con Sporting Cristal.
20:31 hsHoy

Los jugadores de Sporting Cristal ya se encuentran en el campo de juego para el calentamiento previo al choque con U. Católica de Ecuador. El inicio del partido está pactado para las 16:00 horas de Perú. Todo por la transmisión de L1MAX.

20:19 hsHoy

¡Tarde Celeste! El estadio Alberto Gallardo fue una fiesta con la presentación del plantel 2026. Cuerpo técnico y jugadores posaron para la foto oficial de la temporada. Hay mucha expectativa por conocer el juego del equipo, pero sobre todo, de los refuerzos.

Tarde de fiesta para la familia 'celeste'. (Video: L1MAX)
06:45 hsHoy

¡Domingo cervecero! Sporting Cristal se enfrentará a U. Católica de Ecuador a partir de las 16:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. El equipo de Paulo Autuori tendrá su último amistoso previo a su debut en la Liga 1 2026.

06:45 hsHoy

Así se vivirá la Tarde Celeste

Sporting Cristal está preparando muchas sorpresas en su Tarde Celeste 2026, habrán shows musicales con ‘Chechito’ y Combinación de la Habana. Conoce todos los detalles del evento más esperado por los hinchas rimenses.

Cronograma de la Tarde Celeste
Cronograma de la Tarde Celeste 2026

