Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

MIN 14: Castro cayó en el área de U. Católica de Ecuador y pidió penal. Pero el árbitro, que estaba cerca, hizo caso omiso. Seguimos 0-0 en el Gallardo.
MIN 11: Rose pudo marcar el primero de U. Católica de Ecuador. Sin embargo, Lutiger estuvo bien parado y pudo bloquear el remate.
MIN 06: Todavía hay mucha imprecisión en el campo de juego, sobre todo en las conexiones de Sporting Cristal. Se espera más llegaba por las bandas.
MIN 02: Távara cobró un gran tiro libre con Sporting Cristal. Pero el portero Romo estuvo muy atento y pudo despejar la pelota.
¡Arrancó el partido! Sporting Cristal se mide con Universidad Católica de Ecuador en la denominada ‘Tarde Celeste’. Hay mucha expectativa por conocer el nivel de los rimenses.
Alineaciones confirmadas:
Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Wisdom, Yotún, Santana; Castro, Ávila.
U. Católica: Romo; Cangá, Medina, Anagonó, Mejía; Clavijo, Cacciabue, Rodríguez, Londoño; Rose, Fajardo.
Los jugadores de Sporting Cristal ya se encuentran en el campo de juego para el calentamiento previo al choque con U. Católica de Ecuador. El inicio del partido está pactado para las 16:00 horas de Perú. Todo por la transmisión de L1MAX.
¡Tarde Celeste! El estadio Alberto Gallardo fue una fiesta con la presentación del plantel 2026. Cuerpo técnico y jugadores posaron para la foto oficial de la temporada. Hay mucha expectativa por conocer el juego del equipo, pero sobre todo, de los refuerzos.
¡Domingo cervecero! Sporting Cristal se enfrentará a U. Católica de Ecuador a partir de las 16:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. El equipo de Paulo Autuori tendrá su último amistoso previo a su debut en la Liga 1 2026.
Sporting Cristal está preparando muchas sorpresas en su Tarde Celeste 2026, habrán shows musicales con ‘Chechito’ y Combinación de la Habana. Conoce todos los detalles del evento más esperado por los hinchas rimenses.