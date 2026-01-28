Perú Deportes

Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

La jornada arrancará con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce todos los detalles de la transmisión del regreso del campeonato peruano

La Liga 1 vuelve este fin de semana con grandes partidos.

Este viernes 30 de enero vuelve la Liga 1 con el desarrollo de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Esta nueva edición del campeonato peruano trae novedades, por ejemplo, se volverá a transmitir mediante solo una señal después de la desaparición de GOLPERU.

L1 Max será el único canal con los derechos de transmisión del certamen doméstico. Eso sí, los hinchas podrán buscarlo en su teleoperador favorito. Ahora, con la inclusión de este canal en la parrilla Movistar TV, creció el abanico de opciones.

En ese contexto, se pudo conocer la programación televisiva de los 9 partidos de la jornada inaugural del Torneo Apertura. Así como el equipo de narradores y comentaristas de L1 Max que estarán presentes en cada uno de los cotejos.

El canal de la FPF y 1190 Sports tiene los derechos de todos los equipos del campeonato peruano.

Programación televisiva de la fecha 1 de Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / IPD Huancayo / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Pato Quinteros (comentarista), Diego Rebagliati (comentarista), Julio Vílchez (reportero) y Kevin Pacheco (reportero).

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / Héroes de San Ramón / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Talía Azcárate (comentarista) y Rodrigo Arosemena (reportero).

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / Miguel Grau / L1MAX)

Equipo: Peter Arévalo (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Eduardo Combe (reportero) y Ana Lucía Rodríguez (reportera).

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / CD Juan Pablo II / L1MAX)

Equipo: Mario Escobar (narrador), Ricardo Montoya (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / UNSA / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), Rodrigo Morales (comentarista) y Rudy Estremadoyro (reportero).

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Juan Luis Morales (comentarista), Erick Delgado (comentarista), Jaime Piñe (reportero) y Percy Ramos (reportero).

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1MAX)

Equipo: Rosa María Múñoz (narradora), Rodrigo Morales (comentarista) y Juana Acevedo (reportera).

- Universitario vs ADT (18:00 horas / Monumental / L1MAX)

Equipo: Daniel Kanashiro (narrador), José Carvallo (comentarista), Ricardo Montoya (comentarista), Gustavo Peralta (reportero) y Eduardo Combe (reportero).

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Equipo: Harold García (narrador), Diego Rebagliati (comentarista) y Sebastián Meléndez (reportero).

Programación televisiva de la fecha
Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max.

L1 Max estrenará programa con Diego Rebagliati

Con la totalidad de los derechos de transmisión de la Liga 1 en su poder, la L1 Max buscará ampliar su parrilla implementando nuevos programas. Por ese motivo, fichó a personajes de la escena deportiva con gran trayectoria, como es el caso del exfutbolista Diego Rebagliati, quien liderará AL L1MITE.

‘Reba’, quien se desempeña como panelista y comentarista, estará acompañado de otros colegas y exjugadores como Henry ‘Pato’ Quinteros, Erick Delgado y José Carvallo. Cada uno identificado con uno los clubes más grandes del Perú. Este nuevo espacio se desarrollará todos los domingos de 21:00 horas a 22:30 horas.

"La propuesta de programación en vivo de L1MAX, se robustece con estrenos, y es así que al término de este encuentro por L1MAX llegará AL L1MITE; el nuevo programa conducido por Diego Rebagliati, acompañado por talentos del canal como Talía Azcárate, Gustavo Peralta, José Carvallo, Erick Delgado, Kevin Pacheco y Henry ‘El Pato’ Quinteros. De 9:00 p. m. a 10:30 p. m. todos los domingos AL L1MITE ofrecerá análisis y debate sobre la actualidad del fútbol nacional, ampliando la experiencia del hincha más allá de cada jornada“, informó.

Diego Rebagliati estrenará su nuevo
Diego Rebagliati estrenará su nuevo programa AL L1MITE en L1 Max.

