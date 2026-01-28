Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados: “Enfoque profesional que evita errores”

El 'Pirata' aceptó la propuesta del club cajamarquino por el proyecto deportivo. (Hablemos de Max)

Hernán Barcos reapareció frente a cámaras en medio de una situación complicada para su exequipo, Alianza Lima, que afronta denuncias por abuso sexual contra tres de sus jugadores. El ‘Pirata’ no solo le mandó un mensaje a la hinchada ‘blanquiazul’, sino también se refirió el presente en su nuevo club, FC Cajamarca.

En diálogo con el programa de Youtube llamado Hablemos de Max, el delantero de 42 años explicó por qué aceptó la oferta del conjunto recién ascendido. Según sus palabras, lo motivó el proyecto que le presentó el presidente de la institución de provincia, por encima de otras ofertas del medio local y extranjero.

“Recibí varias llamadas y propuestas. Me contactaron siete clubes de Perú, además de equipos de Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil. Estuve evaluando todas las opciones, pero mi intención era seguir en Perú. Cuando me llamó el presidente de FC Cajamarca, hice la misma pregunta que a todos: cuál era el proyecto deportivo, en qué consistía y cuál sería mi rol. Buscaba un proyecto en el que pudiera aportar, no solo dentro de la cancha, sino también ayudando al club a crecer y generar algo distinto”, inició.

Uno de los factores que lo llevó a Barcos a estampara su rúbrica fue su doble función en FC Cajamarca. “Me ofreció esa posibilidad, tanto como jugador como en una función similar a la de gerente deportivo, colaborando en el crecimiento institucional y en la profesionalización del club. Es un club nuevo, al que todavía le faltan algunos aspectos, pero tiene muchas ganas de crecer y convertirse en una institución grande. Para lograrlo, es fundamental profesionalizar ciertas áreas”.

En ese contexto, ‘HB9′ reconoció que armó el plantel del su nuevo equipo de la mano del estratega Carlos Silvestri. “Con el entrenador hemos armado prácticamente el equipo”. Aunque, puso una condición: “Les dejé claro desde el día uno, yo lo ayudo, yo llevo, yo traigo todo lo que quieran, pero el equipo, yo no me meto en el armado del equipo, porque todavía soy jugador. Las decisiones deportivas las toma el entrenador”.

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados.

Los jugadores que convenció

Minutos más tarde, Barcos dio a conocer a los futbolistas que convenció para que ficharán por FC Cajamarca. Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Tomás Andrade, Arley Rodríguez y Pablo Míguez son algunos de los que llegaron influenciados por el delantero.

“No fue solo cuestión de convencerlos, sino que fueron seleccionados específicamente según las necesidades del club. Definimos qué jugador hacía falta para cada función y también buscamos jóvenes con potencial para el futuro. Existe una proyección en la conformación del plantel: hay futbolistas que aportan jerarquía, aunque probablemente no se puedan vender más adelante, y otros a los que hay que potenciar para que, en el futuro, representen un valor para el club”, añadió.

La plantilla de FC Cajamarca fue conformada por Hernán Barcos y Carlos Silvestri.

Solo futbolistas disciplinados

En ese mismo sentido, Hernán Barcos señaló el factor importante para la selección de un futbolista en FC Cajamarca. "Lo primero que buscamos fue eso, que no haya inconvenientes en el grupo por temas de profesionalismo. Sabemos que en el club pueden surgir muchas diferencias o situaciones complicadas, pero contamos con un grupo de cinco o seis líderes que compartimos la misma visión. Una sola línea de comunicación y un enfoque profesional, lo que evita errores“.

Finalmente, ‘HB9′ declaró que el “jugador que llegue lo haga con compromiso y sentido de pertenencia, que asuma su rol desde el lugar que le corresponda. Nadie viene con el puesto asegurado, todos llegan para aportar”, debido a que es clave para FC Cajamarca que cada futbolista sume para alcanzar el objetivo de clasificar a un certamen internacional.

El 'Pirata' explicó su método para el armado del plantel. (Hablemos de Max)