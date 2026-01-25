Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

En su debut, Rebaza Acosta se enfrentó a un rocoso Alianza Lima , logrando arrebatarle un set, pero finalmente cayó por 3-1, con parciales de 25-21, 25-15, 18-25 y 25-17. Posteriormente, en su siguiente compromiso, el equipo fue derrotado sin atenuantes por Deportivo Soan por el mismo marcador de 3-1, con parciales de 16-25, 25-20, 17-25 y 18-25.

Rebaza Acosta atraviesa un clima difícil y convulso debido al preocupante arranque que ha tenido en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . Hasta el momento, el equipo no ha logrado salir airoso en ninguna de sus presentaciones.

Gracias a este resultado, Universitario no solo confirma su liderazgo, sino que refuerza su posición como uno de los principales candidatos rumbo a los ‘ play offs ’. En un torneo que muestra una competencia cada vez más pareja, el equipo reafirma su determinación.

El desenlace del encuentro entre Universitario de Deportes y Olva Latino dejó a las ‘ pumas ’ sólidas en la cima de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . El equipo suma 35 puntos y mantiene una diferencia de dos unidades sobre U . San Martín , su principal competidor en la tabla.

¡Tarde de juego! Universitario enfrenta a Rebaza Acosta por la fecha 3 de la Fase 2 dela Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El compromiso está pactado para iniciar a las 17:00 horas de Perú.

Las escuadras de Regatas Lima y Olva Latino se enfrentan en el marco de la tercera jornada de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Femenino . El partido estaba programado para las 03:15 p.m., pero el inicio se postergó una hora debido a la extensión de los encuentros previos, los cuales se definieron en el quinto set.

El partido entre Universitario de Deportes y Rebaza Acosta experimentará un retraso debido a la prolongación del encuentro previo entre Olva Latino y Regatas Lima , el cual se encuentra actualmente en disputa durante el tercer set.

Regatas Lima lidera el partido frente a Olva Latino durante el tercer set. Hasta ahora, el equipo de las ‘chorrillanas’ se quedó con los dos primeros parciales, 25-15 y 25-19.

Regatas Lima se impuso a Olva Latino con un marcador de 26 a 24 en el tercer set, cerrando el partido con un triunfo por 3 sets a 0. Con este resultado, El equipo chorrillano suma su tercer triunfo consecutivo en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Femenino .

Universitario de Deportes y Rebaza Acosta salieron a la cancha del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes , en el distrito de Villa El Salvador , para disputar su encuentro correspondiente en la Liga Peruana de Vóley Femenino .

Universitario de Deportes , actual líder del torneo, afronta una jornada decisiva en su aspiración por alzarse por primera vez con la copa de la Liga Peruana de Vóley Femenino . El equipo busca consolidar su posición en la tabla y acercarse al objetivo histórico del club.

Rebaza Acosta atraviesa una etapa complicada en la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, sin encontrar todavía una respuesta positiva en la cancha. El equipo enfrenta dificultades para consolidar su juego y revertir el ambiente adverso que marca su arranque en esta etapa del torneo.

