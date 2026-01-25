Perú Deportes

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

22:44 hsHoy

Rebaza Acosta atraviesa una etapa complicada en la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, sin encontrar todavía una respuesta positiva en la cancha. El equipo enfrenta dificultades para consolidar su juego y revertir el ambiente adverso que marca su arranque en esta etapa del torneo.

22:42 hsHoy

Universitario de Deportes, actual líder del torneo, afronta una jornada decisiva en su aspiración por alzarse por primera vez con la copa de la Liga Peruana de Vóley Femenino. El equipo busca consolidar su posición en la tabla y acercarse al objetivo histórico del club.

22:38 hsHoy

Universitario de Deportes y Rebaza Acosta salieron a la cancha del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador, para disputar su encuentro correspondiente en la Liga Peruana de Vóley Femenino.

22:34 hsHoy

En breve empezará el partido entre Uniersitario y Rebza Acosta

22:30 hsHoy

¡Regatas Lima gana el partido!

Regatas Lima se impuso a Olva Latino con un marcador de 26 a 24 en el tercer set, cerrando el partido con un triunfo por 3 sets a 0. Con este resultado, El equipo chorrillano suma su tercer triunfo consecutivo en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Femenino.

El equipo de las ‘chorrillanas’ venció 3-0 a Olva Latino con parciales de 25-15, 25-19 y 26-24 en la Liga Peruana de Vóley Femenino. | Latina TV
22:11 hsHoy

Regatas Lima lidera el partido frente a Olva Latino durante el tercer set. Hasta ahora, el equipo de las ‘chorrillanas’ se quedó con los dos primeros parciales, 25-15 y 25-19.

22:06 hsHoy

Retraso en el partido Universitario vs. Rebaza Acosta

El partido entre Universitario de Deportes y Rebaza Acosta experimentará un retraso debido a la prolongación del encuentro previo entre Olva Latino y Regatas Lima, el cual se encuentra actualmente en disputa durante el tercer set.

Las escuadras de Regatas Lima y Olva Latino se enfrentan en el marco de la tercera jornada de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Femenino. El partido estaba programado para las 03:15 p.m., pero el inicio se postergó una hora debido a la extensión de los encuentros previos, los cuales se definieron en el quinto set.

06:28 hsHoy

¡Tarde de juego! Universitario enfrenta a Rebaza Acosta por la fecha 3 de la Fase 2 dela Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El compromiso está pactado para iniciar a las 17:00 horas de Perú.

06:28 hsHoy

Así llega Universitario

El desenlace del encuentro entre Universitario de Deportes y Olva Latino dejó a las pumassólidas en la cima de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo suma 35 puntos y mantiene una diferencia de dos unidades sobre U. San Martín, su principal competidor en la tabla.

Gracias a este resultado, Universitario no solo confirma su liderazgo, sino que refuerza su posición como uno de los principales candidatos rumbo a los ‘play offs’. En un torneo que muestra una competencia cada vez más pareja, el equipo reafirma su determinación.

06:28 hsHoy

Así llega Rebaza Acosta

Rebaza Acosta atraviesa un clima difícil y convulso debido al preocupante arranque que ha tenido en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Hasta el momento, el equipo no ha logrado salir airoso en ninguna de sus presentaciones.

En su debut, Rebaza Acosta se enfrentó a un rocoso Alianza Lima, logrando arrebatarle un set, pero finalmente cayó por 3-1, con parciales de 25-21, 25-15, 18-25 y 25-17. Posteriormente, en su siguiente compromiso, el equipo fue derrotado sin atenuantes por Deportivo Soan por el mismo marcador de 3-1, con parciales de 16-25, 25-20, 17-25 y 18-25.

