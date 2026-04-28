Janet Barboza se luce con nuevo amor: el arquitecto Félix Moreno ya tiene la aprobación de su hija

Janet Barboza inicia nuevo romance con el arquitecto Félix Moreno, quien destaca como jefe de proyectos en una importante inmobiliaria. (TikTok Félix Moreno / Janet Barboza)

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, tiene nuevo amor. La popular ‘Rulitos’ ha sido captada en diversas ocasiones junto al arquitecto Félix Moreno Meza, jefe de proyectos de una conocida inmobiliaria, con quien mantendría una relación desde hace algunos meses.

Lo que comenzó como rumores y especulaciones entre sus seguidores se fue confirmando poco a poco a través de las publicaciones del propio Félix en sus redes sociales, donde aparece junto a la conductora en cenas románticas, paseos y momentos de complicidad.

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Barboza, cuyo nombre completo es Janet Amalia Barboza Avellaneda, estuvo soltera por varios años tras el fin de su relación con Miguel Bayona en 2022. Aunque en los últimos meses había dado algunas pistas sobre su vida sentimental, fue el arquitecto quien dejó en evidencia el romance al publicar fotos etiquetando a la conductora, a quien llama cariñosamente por su segundo nombre, Amalia.

Un romance que ya tiene el visto bueno de la familia

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los seguidores de la conductora fue la imagen de una cena en la que también aparece Antonella, hija de Janet Barboza y Nilver Huarac. La presencia de la joven en el encuentro fue interpretada como una señal de que el romance va en serio y que la familia ha dado su aprobación.

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Antonella, hija de Janet Barboza y Nilver Huarac, participa en cenas familiares junto al nuevo novio de su madre, recibiendo así el visto bueno de la familia. (TikTok Félix Moreno / Janet Barboza)

El propio Félix Moreno compartió el momento con el mensaje: “Divertida y exquisita cena llena de afecto, historias, bromas y buenos consejos”. Las imágenes compartidas en las redes del arquitecto muestran a la pareja disfrutando de cenas en exclusivos restaurantes, paseos en auto y momentos en lo que sería la vivienda de la conductora en La Molina.

Félix Moreno también ha acompañado sus publicaciones con canciones románticas como ‘La cosa más bella que tú’ de Eros Ramazzotti y ‘Your Love’, lo que no ha pasado desapercibido para los seguidores de la pareja.

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¿Quién es Félix Moreno, el nuevo amor de Janet Barboza?

Félix Moreno Meza es arquitecto de profesión y se desempeña como jefe de proyectos en una conocida empresa inmobiliaria. En su cuenta de TikTok se presenta como arquitecto y profesional de la construcción, con formación en la Universidad Nacional de Ingeniería.

A diferencia de otras relaciones previas de la conductora, Moreno es una figura alejada del mundo del espectáculo, lo que ha generado comentarios positivos entre los seguidores de Barboza.

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Las redes sociales de Félix Moreno muestran momentos románticos junto a Janet Barboza, confirmando la relación con imágenes y dedicatorias musicales. (TikTok Félix Moreno / Janet Barboza)

En sus redes sociales, Félix Moreno ha publicado imágenes junto a Janet con mensajes de cariño, aunque ha optado por referirse a ella como ‘Amalia’, su segundo nombre, lo que en un inicio generó confusión entre algunos usuarios. Al ser consultado, el arquitecto aclaró que sí se trata de la conductora y que ‘Amalia’ es su nombre personal.

Uno de los aspectos llamativos de esta nueva relación es la diferencia en la exposición que cada uno le da al romance. Mientras Félix Moreno ha publicado varias imágenes junto a Janet en sus redes sociales, la conductora ha sido más discreta y no ha compartido publicaciones propias sobre la relación en sus perfiles principales.

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Solo ha sido etiquetada por Félix en algunas fotos, lo que ha generado comentarios de seguidores que le sugieren al arquitecto que “si una mujer no te oficializa, no te admira y no te da el respeto que mereces”.

El programa ‘Un día en el Mall’ fue uno de los primeros en evidenciar el romance, al notar las fotos y las canciones románticas que acompañaban las publicaciones de la pareja. “¿Encontró el amor Janette Barboza? Yo creo que sí y que se lo goce y lo disfrute. Tiene todo el derecho”, comentaron las conductoras del espacio.

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La discreción de Janet Barboza contrasta con la visibilidad de Félix Moreno, quien publica fotografías y dedicatorias en sus cuentas, mientras la conductora prefiere mantener privacidad. (TikTok Félix Moreno / Janet Barboza)

Un nuevo capítulo sentimental para la conductora

Janet Barboza llegó soltera a este 2026 después de varios años sin una relación pública. Su última relación conocida fue con el empresario Miguel Bayona, con quien confirmó en junio de 2022 que su vínculo estaba en crisis debido a la distancia, ya que Bayona residía en Estados Unidos.

“Llevar una relación a distancia es complicado, si teniendo a alguien al lado es difícil, imagínate tenerlo a la distancia”, señaló la conductora en aquella oportunidad. Ahora, con Félix Moreno a su lado, la conductora parece estar viviendo una nueva etapa personal. Los comentarios de sus seguidores han sido mayoritariamente positivos.

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Un tierno video que recopila los momentos más especiales de Janet Barboza y quien sería su nueva pareja: Félix Moreno. Desde cenas románticas y paseos en auto hasta tiempo con su mascota, un vistazo a su vida juntos. Video: TikTok Félix Moreno

“Los dos son solteros y lo importante es el amor. ámense y punto”, “Janet Barboza tiene derecho a ser feliz” y “Qué lindos, si ustedes son felices y no le hacen daño a nadie, adelante, felices mil a los dos”, se leen en las publicaciones de la pareja.

Por ahora, Janet Barboza no ha hecho declaraciones oficiales sobre la relación, pero las imágenes y el entusiasmo de Félix Moreno en sus redes sociales parecen confirmar que ‘La Reina de las Movidas’ ha encontrado el amor nuevamente.

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