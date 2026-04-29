Cusco FC ya está en Colombia para enfrentar a Independiente Medellín: busca de su primera victoria en la Copa Libertadores 2026

El cuadro peruano visita el estadio Atanasio Girardot buscando sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores 2026, urgido de una victoria ante un Deportivo Independiente Medellín que también pelea por la clasificación a los octavos de final (Facebook / Cusco FC)

El equipo dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila se encuentra en una situación comprometida en el Grupo A, tras caer en sus dos primeros partidos del certamen continental. Cusco FC viajó este martes, tras una escala en Lima, hacia Medellín, donde el jueves 30 de abril enfrentará al DIM en el estadio Atanasio Girardot a las 21:00 horas, con el objetivo de sumar sus primeros puntos e intentar revertir su posición en la tabla.

La delegación cusqueña emprendió su trayecto motivada por su reciente triunfo ante Sport Huancayo en la Liga 1 peruana, resultado que permitió al conjunto dorado llegar con confianza a su compromiso internacional.

PUBLICIDAD

El entrenador Orfila enfatizó la necesidad de elevar el rendimiento colectivo frente a un rival que también se juega la permanencia en la competencia, ya que Independiente Medellín, dirigido por Juan Botero, suma apenas un punto tras empatar con Estudiantes de La Plata y caer frente a Flamengo.

Ambos equipos llegan urgidos de victorias para mantenerse con opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, en un grupo que lidera Flamengo con puntaje perfecto.

PUBLICIDAD

Cusco FC y DIM necesitan sumar para seguir con vida en el certamen

Cusco FC y Deportivo Independiente Medellín llegan al duelo con la urgencia de sumar, en un partido que puede redefinir su continuidad en la fase de grupos. (Facebook / Cusco FC)

El partido entre Cusco FC y Deportivo Independiente Medellín marca un punto de inflexión para ambos conjuntos, que hasta el momento no han conseguido victorias en la fase de grupos. El DIM ocupa el tercer lugar con un solo punto, producto de un empate 1-1 ante Estudiantes y una derrota 1-4 frente a Flamengo, mientras que el cuadro peruano permanece sin unidades tras perder 0-2 con Flamengo y 1-2 ante Estudiantes de La Plata.

La urgencia se refleja en la tabla de posiciones: Deportivo Independiente Medellín buscará aprovechar su localía en el Atanasio Girardot para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Cusco FC intentará sumar fuera de casa y así mantenerse en competencia. De acuerdo con el calendario, un triunfo permitiría a cualquiera de los dos escalar posiciones y reavivar sus opciones, mientras que un empate complicaría seriamente sus posibilidades de superar la etapa de grupos.

PUBLICIDAD

En la previa al viaje, el entrenador Alejandro Orfila subrayó: “No podemos permitirnos errores, el grupo está mentalizado en conseguir los primeros puntos y recuperar terreno en la tabla”, remarcando la importancia del encuentro para las aspiraciones cusqueñas en el torneo. Por su parte, desde Medellín, el técnico Juan Botero manifestó: “Este partido es clave para nosotros. Necesitamos ganar y demostrar que el equipo puede competir a este nivel”.

El contexto: resultados recientes y antecedentes previos al choque

El partido reúne a dos equipos con presentes distintos, pero sin antecedentes entre sí, lo que añade incertidumbre a un duelo inédito en torneos continentales. (Facebook / Cusco FC)

Ambos equipos llegan con realidades distintas en sus ligas locales. Independiente Medellín ha mostrado solidez en el torneo colombiano, con victorias ante Fortaleza (1-0), Boyacá Chicó (2-0) y Alianza (1-0), aunque sufrió un traspié ante Atlético Nacional (2-3), sumado al revés ante Flamengo en la Libertadores. En contraste, Cusco FC llega tras superar a Sport Huancayo (2-1) y FC Cajamarca (1-0), recuperándose de una dura caída frente a Alianza Lima (0-8) en la Liga 1 peruana.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que este será el primer enfrentamiento oficial entre Deportivo Independiente Medellín y Cusco FC, sin antecedentes previos en torneos internacionales ni amistosos registrados hasta la fecha. El duelo en el Atanasio Girardot representa una oportunidad inédita para ambos clubes de medirse en el contexto sudamericano.

El conjunto colombiano buscará hacer valer su fortaleza como local, mientras que los peruanos intentarán sorprender y revertir el historial negativo de equipos nacionales en Colombia por torneos continentales.

PUBLICIDAD

El Grupo A: panorama, posiciones y lo que está en juego en Medellín

Con Flamengo como líder, el Grupo A deja poco margen: el duelo entre Cusco FC y DIM puede marcar el destino de ambos en la Libertadores. (Facebook / Cusco FC)

El Grupo A de la Copa Libertadores 2026 tiene como líder a Flamengo, que suma seis puntos tras dos victorias, seguido por Estudiantes de La Plata con cuatro unidades, Independiente Medellín con uno y Cusco FC sin puntos. El duelo entre colombianos y peruanos será determinante para definir quién sigue en carrera por un boleto a los octavos de final.

El encuentro está programado para el jueves 30 de abril a las 21:00 (hora local) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, escenario habitual de los partidos internacionales del DIM. El árbitro designado para el compromiso es el boliviano Gery Vargas.

PUBLICIDAD

La expectativa en ambos planteles es alta, con la mirada puesta en lograr un resultado que permita revertir el flojo inicio de campaña. Una derrota dejaría a Cusco FC al borde de la eliminación, mientras que Independiente Medellín podría complicar su aspiración de avanzar si no logra sumar de a tres en casa.