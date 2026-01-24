Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 3 de la Fase 2 del torneo

La pelea por los primeros lugares está al rojo vivo. Revisa cómo se mueven las ubicaciones durante el desarrollo de la jornada

Continúa la acción en el
Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes con la disputa de la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 avanza con intensidad y comienza a perfilar el panorama en la lucha por los primeros lugares. Tras dos fechas disputadas, el torneo se caracteriza por una marcada paridad, con partidos extensos, definiciones ajustadas y equipos obligados a exigirse al máximo para sumar puntos en una etapa donde cada set cobra un valor especial.

Una de las principales constantes en este arranque ha sido la cantidad de encuentros resueltos en el quinto set, reflejo del alto nivel competitivo y de la presión que implica pelear por una mejor ubicación de cara a la siguiente instancia. En ese contexto, la tercera jornada aparece como una fecha clave para confirmar a los equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y para aquellos que necesitan reaccionar.

Es importante tener en cuenta que solo los ocho primeros lugares de esta fase accederán a los cuartos de final, con emparejamientos definidos según la posición en la clasificación: primero ante octavo, segundo frente a séptimo, tercero contra sexto y cuarto ante quinto. Los dos últimos quedarán fuera de la carrera por el título.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario de Deportes se mantiene como líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, respaldado por la mayor cantidad de triunfos y el mejor puntaje frente a sus principales rivales. Muy cerca aparecen San Martín y Alianza Lima, ambos al acecho y con la intención de disputar la cima en las próximas fechas, mientras que Regatas Lima se mantiene expectante desde el cuarto lugar. A continuación, la tabla de posiciones completa del torneo:

Tabla de la Liga Peruana
Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, fase 2 - Crédito: FPV.

Universitario defiende el liderato

Universitario llega a esta fecha como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Las ‘pumas’ se mantienen en lo más alto, aunque su último triunfo evidenció que no hay margen para relajarse. El reto ahora será sostener esa regularidad ante Rebaza Acosta, un rival que todavía no ha logrado sumar victorias en esta fase, pero que buscará dar el golpe para cambiar su panorama.

Alianza Lima y la presión de acercarse a la cima

Alianza Lima, vigente bicampeón, continúa en la persecución del primer lugar. Luego de un partido exigente que puso a prueba su capacidad de reacción, las ‘íntimas’ afrontarán un nuevo desafío ante Circolo Sportivo Italiano. El duelo asoma como una oportunidad para seguir escalando posiciones, mientras que Circolo intentará cortar una racha adversa y reencontrarse con su mejor versión.

San Martín y Regatas, duelo de realidades

Otro de los focos de atención estará en la respuesta de la Universidad San Martín, que busca dejar atrás una derrota ajustada y recuperar sensaciones positivas. Enfrente tendrá a un Géminis que llega con la intención de sorprender y aprovechar cualquier desconcentración. Por su parte, Regatas Lima intentará sostener su buen momento cuando choque con Olva Latino, en un partido que puede ser clave para seguir afirmándose entre los primeros puestos.

Así lo dio a conocer Gino Vegas, presidente de la FPV. (Video: Ovación)

Programación completa de la fecha 3

Sábado 24 de enero

  • Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano | 14:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.
  • San Martín vs Géminis | 16:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Domingo 25 de enero

  • Atlético Atenea vs Deportivo Soan | 12:30 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.
  • Regatas Lima vs Olva Latino | 15:15 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.
  • Universitario vs Rebaza Acosta | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Se define la permanencia

Aunque la pelea por el título concentra gran parte de la atención en la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, también hay expectativa por el duelo que definirá la permanencia en la máxima categoría. Deportivo Wanka y Kazoku No Perú se enfrentarán este domingo 25 de enero, a las 10:00 horas, en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador, luego de haber sido los equipos más destacados del cuadrangular de revalidación. El ganador asegurará su lugar en la próxima temporada del torneo.

