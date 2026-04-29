Emergencia ambiental en la costa norte del Perú: estudio expone grave abandono de ecosistemas clave en La Libertad

Composición: Infobae Perú

A pesar de que el desierto de la costa norte peruana suele asociarse con áridos arenales y proyectos de irrigación, ocultos entre la neblina invernal sobreviven verdaderos oasis de vida que hoy enfrentan una amenaza silenciosa. Las lomas de La Libertad, ecosistemas únicos que emergen en medio de la aridez, se encuentran en una situación crítica debido a un histórico abandono científico y una gestión estatal que parece mirar hacia otro lado.

Investigaciones recientes publicadas en 2025 por el biólogo trujillano Norton Cuba-Melly han encendido las alarmas al documentar la riqueza florística de las lomas de Cerro Ochiputur y Queneto. Estos estudios no solo actualizan un catálogo botánico que no se tocaba seriamente desde hace décadas, sino que denuncian una gobernanza ambiental débil que permite la degradación de estos espacios.

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Según un informe de la agencia medioambiental Inforegión, el Estado peruano ha operado bajo un desconocimiento profundo de su propio patrimonio, registrando oficialmente apenas una fracción de las especies que realmente habitan estas zonas, lo que deja a estos ecosistemas frágiles sin herramientas legales efectivas para su defensa ante el avance de la ciudad y la industria.

El tesoro botánico oculto en el desierto: Ochiputur y Queneto bajo la lupa científica

Fotografía: Difusión

Los hallazgos en el Cerro Ochiputur, ubicado en las cercanías de Trujillo, han dejado perpleja a la comunidad científica. Mientras que los registros del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) señalaban la existencia de solo 12 especies de plantas vasculares al momento de declararlo Ecosistema Frágil en 2018, el nuevo inventario documenta 134 especies. Esta brecha abismal demuestra que el área ha sido gestionada a ciegas durante casi una década. Por otro lado, las Lomas de Queneto, situadas en la provincia de Virú, han emergido como el posible punto de mayor diversidad biológica de la región con 156 especies, superando incluso al emblemático Cerro Campana.

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La importancia de estas zonas no radica solo en la cantidad, sino en la exclusividad de su flora silvestre. En Queneto se han identificado 51 especies endémicas, mientras que en Ochiputur la cifra alcanza las 42. Destaca el hallazgo de la Peperomia asperula, registrada por primera vez en un ambiente de lomas, y la reclasificación de la Echeandia, una hierba perenne que había sido erróneamente catalogada por más de 40 años.

Estos datos sugieren que las lomas funcionan como un corredor ecológico vital que conecta la costa con el matorral andino, especialmente durante eventos como El Niño, permitiendo que la vida se desplace y sobreviva a las condiciones climáticas extremas del norte peruano.

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Gobernanza débil y expansión agrícola: El incierto futuro de las lomas liberteñas

Fotografía: Inforegión

La supervivencia de las lomas de La Libertad se enfrenta a una pinza de presión conformada por la expansión urbana y el crecimiento agroindustrial. En las Lomas de Queneto, el impacto de la segunda etapa del Proyecto Especial Chavimochic es evidente. La transformación de desiertos en campos de cultivo de exportación para espárragos y arándanos ha modificado el uso de suelo, eliminando hábitats de especies de distribución restringida como la Palaua malvifolia. Este avance, aunque genera réditos económicos, se realiza sobre ecosistemas cuya importancia biológica ha sido sistemáticamente ignorada en los planes de ordenamiento territorial.

En el Cerro Ochiputur, la amenaza proviene directamente de la expansión de la ciudad de Trujillo y actividades recreativas no reguladas. La urbanización Sol de Trujillo ha desplazado poblaciones de cactus y tillandsias, mientras que el uso de cuatrimotos destruye la estructura del suelo, impidiendo la germinación de semillas que esperan la humedad estacional. A pesar de su estatus legal, el área carece de un plan de manejo, señalización o un sistema de monitoreo real.

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Inforegión resalta que el marco normativo actual es inoperante, en gran parte porque la lista de especies amenazadas de flora en el Perú no se actualiza desde el año 2006. Esto significa que, legalmente, muchas de las especies descubiertas o reclasificadas recientemente “no existen” para los mecanismos de protección del Estado, dejando el camino libre para la degradación de estos recursos naturales.

La falta de saneamiento físico-legal y la ausencia de ordenanzas por parte de los gobiernos regionales y locales agravan la situación. Los vacíos de información han permitido que décadas de conocimiento botánico queden archivadas en herbarios sin llegar a los tomadores de decisiones.

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Con la publicación de estos nuevos estudios, se espera que la gestión ambiental en La Libertad tome un rumbo distinto, priorizando la conservación de estas islas de vegetación antes de que el crecimiento desmedido borre del mapa especies que el mundo apenas está comenzando a conocer. La ciencia ha cumplido con documentar el valor de las lomas; ahora, la responsabilidad recae sobre las instituciones que deben garantizar que este patrimonio no desaparezca bajo el cemento o los surcos de la agroexportación.