Cancillería de Perú exige a Rusia “conocer ubicación y estado” de peruanos en su Ejército y activa grupo por denuncias de trata y engaños

Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

La situación de ciudadanos peruanos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania generó una respuesta oficial del Estado peruano y expuso una cadena de denuncias de familiares que buscan información sobre sus seres queridos. En un comunicado difundido el 28 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú detalló las acciones adoptadas frente a este escenario.

La Cancillería informó que el director general de Europa convocó al encargado de negocios de la Embajada rusa en Lima con el objetivo de abordar la situación de los connacionales involucrados. Durante esa reunión, el Estado peruano entregó información concreta sobre ciudadanos identificados. “Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”, indica el documento.

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La Cancillería también recordó el marco legal vigente. “Asimismo, se le comunicó formalmente que, conforme a la Constitución peruana, todo peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en Fuerzas Armadas extranjeras”, se lee en el comunicado.

El comunicado también recordó que, según la Constitución peruana, cualquier ciudadano debe solicitar autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras. En paralelo, se instruyó al embajador peruano en Moscú intensificar el contacto con autoridades rusas para tratar este caso.

En el ámbito internacional, el gobierno instruyó acciones adicionales a su representación diplomática. “Se ha reiterado a nuestro embajador en Moscú redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática”, añade el texto oficial.

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Grupo de trabajo e investigación de posibles delitos

Peruanos reclutados con engaños para el ejército ruso expresan desesperación en el frente, vigilados por no poder escapar de la zona de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la convocatoria a diversas entidades del Estado para atender las denuncias. “La Cancillería convocó hoy a funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Interior, PNP, Ministerio de Defensa y Ministerio de Trabajo para tomar acciones conjuntas”, señala el documento.

Como resultado de esta coordinación, se estableció un mecanismo específico de seguimiento. “Se ha decidido crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector”, precisa el comunicado.

El mismo texto advierte sobre la naturaleza de los hechos denunciados. “Persiguiendo presuntos delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes”, indica. En paralelo, el Estado anunció medidas preventivas dirigidas a la población. “Se promoverá una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto”, agrega.

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El pronunciamiento incluyó una rectificación frente a versiones difundidas sobre ciudadanos en Rusia. “No es cierta la información sobre ciudadanos peruanos que supuestamente habrían sido retirados de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú”, señala el comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la disponibilidad permanente de atención consular. “La Cancillería y la Sección Consular de Perú en la Federación Rusa se encuentran atentas a cualquier comunicación o solicitud de nuestros connacionales. Para lo cual se pone a disposición los datos de contacto de dicha Misión: Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia: Celular de emergencia: +7 8 985 389 06 60 y Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru”, indica el texto.

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Comunicado de la Cancillería

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