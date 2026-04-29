“Mi hijo no tenía por qué morir así”: el desgarrador pedido de justicia de la madre de víctima del atroz crimen que aterrorizó Cusco

El crimen de Rudy Benavides mantiene en shock a Cusco, mientras su familia exige justicia y la madre clama por una respuesta firme de las autoridades. Fuente: ATV Noticias

El reciente crimen ocurrido en la ciudad de Cusco mantiene en shock a una población de menos de 700.000 habitantes, donde la desaparición y hallazgo del cuerpo de Rudy Benavides Charaya, de 46 años, ha implicado una presión directa de su familia a las autoridades para exigir justicia. “Mi hijo no tenía por qué morir así”, lamentó la madre.

La tarde del 27 de abril, agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público localizaron en una vivienda de la avenida Ejército los restos descuartizados y cocidos de Benavides, tras una búsqueda impulsada por alertas de los vecinos ante fuertes olores y ruidos inusuales. El caso cobró notoriedad no solo por las circunstancias del hallazgo, sino también porque los acusados habrían dado parte de los restos como alimento a perros de raza pit bull encontrados en la casa, según informó el canal de noticias ATV Noticias.

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La noticia generó escenas de pánico en la región tras el anuncio de que Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de veintiún años, fueron detenidos como principales sospechosos y sometidos a detención preliminar por siete días por orden del Ministerio Público en el marco de investigaciones por homicidio agravado según reportó el noticiero televisivo 24 Horas de Panamericana Televisión. Esta decisión se confirmó luego de que los dos fueran encontrados con pruebas contundentes: cuchillos, un martillo y otros objetos manchados con restos biológicos, según declaró el coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco.

En medio del dolor por la muerte de Rudy Benavides, su madre pidió la intervención inmediata de la PNP, el Ministerio Público y la Divincri para que el caso no quede impune y exigió cadena perpetua para los responsables del crimen.

“Era mi hijito mayor”: lamenta madre de la víctima de cruel crimen

En medio del dolor, la madre de Rudy Benavides ha solicitado públicamente la intervención inmediata y eficaz de las autoridades peruanas para garantizar que el crimen no quede impune.

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En diálogo recogido por el canal de noticias ATV Noticias, la madre manifestó entre sollozos: “Lo que yo pido es justicia a las autoridades competentes, al Ministerio Público y la División de Investigación Criminal (Divincri), que me sigan apoyando hasta llegar con el otro delincuente. Tengo que conseguir justicia, ese se merece cadena perpetua por las cosas que ha hecho”.

Hallan a hombre descuartizado en Cusco: restos eran cocinados en ollas dentro de vivienda. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Difusión)

La madre de la víctima insiste en la gravedad del crimen: “Mi hijo no tenía por qué morir así, que me lo maten. No tenía por qué, ningún derecho. Era mi hijo, era mi hijito mayor, me lo han arrancado de mis entrañas, de mi corazón”. Este testimonio se suma al plantón realizado por familiares ante la sede de la Dirección de Investigación Criminal, quienes con gritos y pancartas exigen la máxima sanción contra los implicados y demandan transparencia y celeridad en el proceso para esclarecer todos los hechos que rodearon la muerte del joven.

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El pedido de justicia es directo hacia fiscales, a la Policía Nacional y a toda autoridad competente, insistiendo en que este crimen reciba una respuesta judicial proporcional a su gravedad. Según la madre, “Es muy horroroso, terrible lo que ha pasado con mi hijo. La forma como lo han tratado, la saña”, reclamando que la investigación alcance a todos los responsables.

La investigación sobre la desaparición de Rudy Benavides en Cusco tuvo un desenlace aterrador. Sus propios amigos confesaron el crimen, llevando a la policía al lugar donde lo habían descuartizado y estaban cocinando sus restos. (Crédito: Panamericana)

Horror en Cusco: restos de joven fueron hallados dentro de ollas

El pánico y la consternación en la ciudad de Cusco estallaron tras el hallazgo de los restos mutilados de Benavides, según la reconstrucción realizada por la radio nacional Exitosa. La desaparición se denunció el 24 de abril, seis días después de la última vez que la víctima, quien trabajaba en un restaurante en la Plaza Mayor, fue vista al salir de su domicilio hacia su lugar de trabajo.

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Vecinos del sector habían alertado días antes sobre el ingreso de personas desconocidas, música a alto volumen y olores fétidos provenientes del inmueble donde se encontraron los restos. Cuando la policía irrumpió en la vivienda, localizó partes del cuerpo de Benavides en el segundo piso, algunas en ollas con cebolla y zanahorias en proceso de cocción y otras esparcidas en el piso. Además, en la escena se encontraron entre cuatro y seis perros, algunos de raza peligrosa, que habrían sido alimentados con restos de la víctima.

El operativo forense registró incidentes de violencia cuando algunos familiares y vecinos intentaron atacar al sospechoso principal durante su traslado por la policía, manifestando la indignación popular. Las autoridades incrementaron la protección en la zona para evitar mayores enfrentamientos.

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Un hombre de 46 años que se encontraba desaparecido fue encontrado sin vida y desmembrado en una vivienda en Cusco. La policía halló sus restos dentro de dos ollas, en un acto que ha horrorizado a la ciudad. (Crédito: Panamericana)

Policía detiene a implicados en atroz crimen en Cusco

La investigación se centró rápidamente en Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, quienes, de acuerdo con la reconstrucción policial, participaron en una reunión donde se consumió alcohol junto a la víctima antes del homicidio. La policía identificó y capturó a los acusados tras el cruce de información sobre el paradero final de Benavides.

En el domicilio, además de armas blancas y herramientas con manchas biológicas, se incautaron celulares, documentos y otros objetos personales que ahora forman parte de las pericias en curso, según la radio nacional Exitosa.

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La autoridad policial informó que los jóvenes presentan antecedentes policiales y judiciales, aunque no se ha establecido una relación personal o motivo previo entre víctima y victimarios. El coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco, detalló: “Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, objetos que serán evaluados en el laboratorio.

“Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, indicó la autoridad policial. // Video: 24 Horas

La detención preliminar se dictó por siete días mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas para solicitar prisión preventiva. El móvil del crimen sigue sin determinarse, lo que mantiene abierta la investigación, mientras la atención se mantiene sobre la evolución del caso, con la participación de la ciudadanía y la comunidad cusqueña, especialmente porque Benavides era un participante habitual en festividades tradicionales de la ciudad, como el Señor de los Temblores.

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