Perú

Leslie Shaw muestra su lado conciliador hacia Marisol: “Si me la encuentro, trataría de conversar con ella”

En una reciente entrevista, la cantante sorprendió al expresar que no guarda rencor con la 'Faraona de la Cumbia' y que estaría dispuesta a limar asperezas si se encuentran

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La cantante Leslie Shaw fue consultada sobre el reciente trabajo musical de Marisol y no dudó en dar su opinión. Aunque aseguró que ya no quiere más peleas, criticó la estética del videoclip, mencionando que le pareció 'muy dark'. Video: Willax TV / Un día en el Mall

Leslie Shaw sorprendió al mostrar una actitud conciliadora hacia Marisol durante su reciente aparición en ‘América Hoy’, dejando atrás el tono confrontacional que ha marcado la relación entre ambas artistas en los últimos años. La cantante, conocida como la ‘Barbie de la Cumbia’, aseguró que no guarda rencor hacia la ‘Faraona’ y no descartó la posibilidad de buscar una conversación si se la encuentra.

“Si me la encuentro y la tengo en la cara, trataría de conversar con ella y explicarle, tal vez fue un malentendido, un teléfono malogrado. No tengo idea, pero yo no tengo ningún sentimiento feo hacia nadie”, declaró Shaw, con un tono muy distinto al que ha mostrado en episodios anteriores de la disputa.

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La cantante también fue consultada sobre la incursión de Marisol en el género urbano, que ha generado comentarios y comparaciones en redes sociales.

Lejos de criticarla, Leslie respondió con entusiasmo: “¡Regio! ¡Está bien! Me encanta”, y salió en defensa de la ‘Faraona’ cuando se mencionaron ataques hacia su físico. “Así somos las chicas. Hay épocas que estamos flaquitas, y hay épocas que... Las hormonas también. Ella es súper joven, yo creo que ella puede hacer lo que quiera. Yo creo que los prejuicios, ya no”, señaló.

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Leslie Shaw y Marisol
Leslie Shaw adopta una postura conciliadora y expresa su deseo de conversar con Marisol si se la encuentra. (Instagram Leslie Shaw / Marisol)

Una rivalidad que marcó la farándula musical peruana

La disputa entre Leslie Shaw y Marisol tuvo su punto más álgido cuando la ‘Barbie de la Cumbia’ tildó a la cantante norteña de “traicionera” en una entrevista radial, relacionándola con la presencia de Pamela López en un videoclip mientras supuestamente coqueteaba con Christian Cueva. Marisol respondió con dureza, anunció posibles acciones legales y defendió su integridad personal y profesional.

El conflicto también incluyó críticas cruzadas sobre la calidad musical de ambas. Leslie cuestionó los videoclips de Marisol, calificando uno de ellos como “de cinco soles”, a lo que la ‘Faraona’ respondió acusando a Shaw de “engañar al público con playback” y recomendándole tomar clases de canto.

Ambas negaron haber tenido una amistad real, aunque los intercambios públicos dejaron en evidencia la tensión que existía entre ellas. En los últimos meses, sin embargo, el tono de Leslie Shaw ha cambiado notablemente. La cantante ha evitado los ataques directos y, en esta reciente aparición, mostró una postura más empática y abierta al diálogo.

Marisol responde con distancia

Por su parte, Marisol no ha respondido directamente a las palabras conciliadoras de Leslie Shaw, pero sí se pronunció sobre el comentario que la ‘Barbie de la Cumbia’ hizo semanas atrás, cuando sugirió que la cantante podría realizarse una liposucción ante las críticas por su físico.

La cantante defendió el derecho de todas las mujeres a usar la ropa que deseen, sin importar su talla. TikTok: Amor y Fuego

La ‘Faraona’ fue clara en su respuesta: “Claro que sí, pero yo sigo haciendo deporte y yo no me preocupo por eso. Al menos en mi caso, yo vendo mi voz. Lo mío es arte y la gente va a mis conciertos a escucharme cantar”.

En declaraciones anteriores, Marisol también señaló que Leslie habla sin conocer bien el mercado de la cumbia peruana. “Ella, tal vez, por ignorancia, habla como habla y no, ella no conoce la cumbia, ella no conoce el mercado de la cumbia y ella cree que tal vez como está actuando es como se hacen las cosas, y no es así”, afirmó la cantante norteña.

Cuando se le preguntó a Leslie Shaw sobre la posibilidad de una colaboración musical con Marisol, la respuesta fue directa y sin ambigüedades: “No, ya no. Mucho ya. Que hagan su cola”. Sin embargo, la apertura que mostró para una conversación personal deja abierta la puerta a una eventual reconciliación, aunque en el plano artístico el camino parece más difícil.

Por ahora, ambas artistas continúan sus carreras de manera independiente. Marisol está explorando el género urbano con nuevas producciones, mientras que Leslie Shaw sigue apostando por su propuesta musical y sus colaboraciones con otras agrupaciones.

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