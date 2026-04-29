Día Mundial de las Ranas: Perú es considerado el paraíso de estos anfibios al albergar más de 620 especies

Perú celebra el Día Mundial de las Ranas con una de las mayores riquezas de anfibios del planeta. (Foto: FB/@upch.favez)

El Perú es considerado uno de los países más megadiversos del planeta y destaca especialmente por su riqueza en anfibios, en particular ranas. Según información científica, el territorio nacional alberga más de 620 especies identificadas, lo que lo convierte en un referente mundial en biodiversidad de estos animales. Este reconocimiento cobra relevancia en el marco del Día Mundial de las Ranas, fecha que busca promover la conservación de estas especies.

La mayor concentración de anfibios en el país se encuentra en la Amazonía, donde las condiciones climáticas y ecológicas favorecen su desarrollo. Entre las zonas más importantes destaca el Parque Nacional del Manu, ubicado en la región Madre de Dios, considerado uno de los principales refugios de biodiversidad del planeta.

PUBLICIDAD

Día Mundial de las Ranas: Perú destaca por su alta diversidad y endemismo de anfibios. (Foto: FB/@upch.favez)

Perú concentra una de las mayores diversidades de anfibios del mundo

El Perú registra actualmente más de 622 especies de anfibios, entre terrestres y acuáticos, distribuidos en tres órdenes, 20 familias y 80 géneros. Esta variedad refleja la complejidad ecológica del país, que combina costa, sierra y selva en un mismo territorio.

Una característica relevante es el alto nivel de endemismo. Se estima que alrededor del 80% de las especies que habitan por encima de los 1.000 metros de altitud son exclusivas del Perú, lo que significa que no existen en ninguna otra parte del mundo. Esta condición refuerza la importancia del país en la conservación global de anfibios.

PUBLICIDAD

Las regiones con mayor presencia de especies son Loreto, Cusco y Amazonas, todas ubicadas en la Amazonía o en zonas de transición hacia los Andes. En contraste, departamentos como Ica, Moquegua y Tacna presentan una menor diversidad debido a sus condiciones áridas.

Ranas en el Perú: país registra más de 620 especies y alto nivel de endemismo en anfibios. (Foto: FB/@upch.favez)

Ranas cumplen un rol clave en los ecosistemas

Además de su diversidad, las ranas cumplen funciones ecológicas fundamentales. Son consideradas indicadores naturales de la salud ambiental, ya que su presencia o ausencia permite evaluar la calidad de los ecosistemas, especialmente en cuerpos de agua.

PUBLICIDAD

En este grupo destacan las ranas del género Telmatobius, propias de zonas altoandinas, que habitan lagos y ríos de gran altitud. Entre ellas se encuentra la rana gigante del Titicaca, especie endémica del lago del mismo nombre, considerada un símbolo de la biodiversidad peruana.

Estas especies son importantes dentro de sus ecosistemas porque contribuyen al equilibrio natural, controlando poblaciones de insectos y formando parte de la cadena alimenticia. Por ello, también son conocidas como “centinelas ambientales”.

PUBLICIDAD

Más de 620 especies de ranas convierten al Perú en uno de los países más biodiversos del mundo. (Foto: Agencia Andina)

Especies emblemáticas del Perú

El país alberga diversas especies representativas, entre ellas la rana de cristal (Centrolene azulae), conocida por su vientre transparente de tonalidad azulada, y la rana venenosa del Marañón (Excidobates captivus), que habita en zonas específicas del nororiente peruano.

También destaca la rana dardo venenosa (Ameerega silverstonei), registrada en áreas del Parque Nacional Cordillera Azul, así como la rana rojinegra (Ranitomeya benedicta), que habita en regiones de Loreto y San Martín y es conocida por su difícil avistamiento en la naturaleza.

PUBLICIDAD

Estas especies, en su mayoría, tienen distribuciones geográficas muy restringidas, lo que las hace altamente vulnerables a cambios ambientales y pérdida de hábitat.

Perú alberga más de 620 especies de ranas y es considerado un paraíso mundial de anfibios. (Foto: Agencia Andina)

Amenazas y descubrimientos recientes

A pesar de su riqueza biológica, los anfibios peruanos enfrentan diversas amenazas. Una de las principales es la quitridiomicosis, una enfermedad causada por un hongo que afecta la piel de los anfibios y puede provocar su muerte. Esta enfermedad ha impactado a varias especies en diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

No obstante, en los últimos años se han registrado nuevos descubrimientos científicos en el territorio nacional. Investigaciones recientes han identificado nuevas especies de ranas en zonas como la Cordillera Azul, el páramo de Huancabamba y el Parque Nacional Alto Purús.

Perú, potencia mundial en anfibios: la Amazonía concentra la mayor diversidad de ranas. (Foto: Agencia Andina)

Estos hallazgos incluyen especies como Oreobates shunkusacha, Gastrotheca mittaliiti y Ranitomeya hwata, esta última considerada una de las más pequeñas del género, con apenas 15 milímetros de longitud. Estos descubrimientos refuerzan el valor del Perú como uno de los principales centros de biodiversidad de anfibios en el mundo.

PUBLICIDAD