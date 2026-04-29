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Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

El líder de Renovación Popular evitó especificar a qué instancias internacionales recurrirá, tras presentar un informe de auditoría que señala inconsistencias en más de 800 mesas y presuntas irregularidades en la digitalización de actas

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Rafael López Aliaga anunció que recurrirá a instancias internacionales para solicitar la nulidad de las elecciones del 12 de abril, argumentando graves irregularidades en el proceso
Rafael López Aliaga anunció que recurrirá a instancias internacionales para solicitar la nulidad de las elecciones del 12 de abril, argumentando graves irregularidades en el proceso

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este martes que, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales para solicitar la nulidad de las elecciones generales del 12 de abril, al reiterar que hubo un “fraude” durante el proceso, sin mostrar evidencias concretas.

En una conferencia de prensa, el candidato presentó los resultados de un informe forense digital elaborado por la consultora Secretariat, bajo la dirección de Arnold Castillo, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la firma.

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El documento identificó 805 mesas con inconsistencias transversales en las votaciones presidenciales y congresales. Según el consultor, en condiciones normales, los patrones de preferencia deberían reflejarse de manera similar entre los cargos electos, lo que no se observó en todos los casos analizados.

El informe destacó que, en las actas revisadas para Renovación Popular, la cantidad de votos presidenciales no coincide de manera lógica con los votos al Senado y, en ciertas ocasiones, se registra únicamente un voto presidencial frente a más de veinte votos para senadores del mismo partido. Secretariat señaló que este patrón no se presenta con igual frecuencia en otras agrupaciones políticas.

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Un informe de auditoría encargado por Renovación Popular identificó inconsistencias en 805 mesas electorales y discrepancias entre los votos presidenciales y congresales
Un informe de auditoría encargado por Renovación Popular identificó inconsistencias en 805 mesas electorales y discrepancias entre los votos presidenciales y congresales

Otra observación alude a inconsistencias en las firmas de los miembros de mesa entre la apertura e instalación y el cierre del acta. El equipo pericial detectó diferencias que podrían sugerir irregularidades en la validación de las actas. Asimismo, advirtió sobre la falta de trazabilidad en la digitalización de documentos, señalando diferencias de hasta 30 horas entre el registro original y la publicación oficial en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El informe también alertó sobre vulnerabilidades en los servidores de esta entidad y recomendó realizar una investigación para determinar la existencia de accesos no autorizados o eventuales manipulaciones en la información electoral.

“Realmente sorprende mucho. Es un tema gravísimo”, expresó López Aliaga, quien calificó la situación como un “atentado a la voluntad popular”, hecho que, en su opinión, constituye causal de nulidad.

“Vamos a ir a otras instancias nacionales e internacionales porque se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución, que justamente protege este derecho, que es la base de la democracia, el derecho a votar, el derecho de elegir y a ser elegido”, apuntó.

López Aliaga evitó detallar a qué instancias internacionales acudirá y anunció la convocatoria a una protesta pacífica
López Aliaga evitó detallar a qué instancias internacionales acudirá y anunció la convocatoria a una protesta pacífica

Consultado sobre las instancias internacionales a las que podría acudir, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondió de manera tajante: “En política no hay que ser ingenuo. Con todo respeto, me reservo darle a usted públicamente la estrategia legal nacional o internacional”, dijo.

Seguidamente, manifestó que el pasado viernes se presentó un primer recurso contra el “fraude” y que su equipo prepara otros cuatro, motivo por el cual contrató a la compañía auditora para profundizar en estas investigaciones.

“Están trabajando ya hace varios días y nos dan más temas que hay que verificar. Nosotros tenemos ya la prueba de parte (...) El Jurado tiene que intervenir, no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo: tiene que actuar. Hay un muerto frente a la puerta, del Jurado. No puede decir no hay nada”, anotó.

Finalmente, anunció la convocatoria a una protesta pacífica y la remisión de la documentación al Congreso y a la prensa. Semanas atrás, el exalcalde instó a sus seguidores a la insurgencia ante la posibilidad de quedar excluido de la segunda vuelta y ofreció dinero a funcionarios electorales a cambio de pruebas que pudieran sustentar su acusación, publicación que luego eliminó.

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