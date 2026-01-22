Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron acusados por joven argentina. (Doble Punta)

El jueves 22 de enero salió a la luz una grave denuncia de una joven argentina por agresión sexual contra tres jugadores de Alianza Lima durante la pretemporada en Uruguay. Los señalados en la acusación son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

En su denuncia, la mujer de 22 años manifiesta que fue invitada al hotel de concentración del equipo ‘blanquiazul’ en la ciudad de Montevideo y sufrió el abuso sexual con “acceso carnal“.

En ese contexto, el periodista deportivo Pedro García fue contundente en su programa de Youtube llamado ‘Doble Punta’. El peruano señaló que tiene la certeza que Alianza Lima separará de su plantilla a los tres futbolistas involucrados.

"Alianza Lima va a despedir a los tres jugadores. 200% seguro. 300% seguro. 400% seguro“, fue lo que manifestó en primera instancia. Después, el comunicador explicó su posición sobre echar a los deportistas denunciados.

“Te lo digo porque Alianza Lima tiene una situación que defender, que es su escudo. No puede permitir, como no puede permitir ningún equipo y menos Alianza en este caso, donde busca volver a ser campeón, que su escudo quede manchado por una denuncia de agresión sexual. ¿Crees que Alianza va a permitir que su escudo quede manchado por la viralización que habrá al mantener en el club a tres futbolistas denunciados por agresión sexual?“, se explayó.

Consecuencias para Alianza Lima

García, además, señaló las consecuencias que podría padecer Alianza Lima en caso no despide a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. “¿Qué va a pasar si Alianza Lima mañana tiene que jugar la Copa Libertadores y tiene que viajar a Argentina? ¿Van a permitir en migraciones el ingreso de tres denunciados por agresión sexual? No sé qué va a pasar. Alianza Lima no puede mantener en el equipo a tres denunciados. Me parece una situación inmanejable, donde no hay margen".

La medida de Alianza Lima tras denuncia contra 3 futbolistas

En el mismo programa, el periodista deportivo Horacio Zimmermann adelantó que Alianza Lima sacará un comunicado mediante sus redes sociales, informando la medida que tomará con los tres futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras ser denunciados por abuso sexual.

Instantes después, Zimmermann reveló la medida que el club ‘blanquiazul’ decidió tomar. En primera instancia, retrasó el entrenamiento de este jueves 22 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. Luego, le comunicó a los jugadores implicados que serán separados de manera indefinida, mientras que se hacen las investigaciones.

Esto implica que Zambrano, Trauco y Peña no participarán de los siguientes entrenamientos bajo las indicaciones de Pablo Guede y mucho menos serán presentados en la Noche Blanquiazul el próximo sábado 24 de enero en Matute. Tampoco estarán en los partidos por Liga 1, hasta que se aclaren los hechos.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

La denuncia contra los Zambrano, Trauco y Peña

Según la información incluida en la causa, el hecho denunciado habría ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo. La joven argentina ya conocía a Carlos Zambrano y, después de cenar, fue invitada al lugar donde se hospedaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga.

De acuerdo con la denuncia, en ese contexto se presentaron los otros dos futbolistas y se produjo un abuso sexual con acceso carnal. La joven, en estado de shock y con miedo, optó por no denunciar lo sucedido en Uruguay y regresó rápidamente a Argentina.