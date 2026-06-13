A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo: partido en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Alianza Lima se mide ante la Universidad César por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Paolo Vallejo / UCV

El enfoque de Alianza Lima es la Liga 1. No existe otro escenario que capte la atención. Lo que importa es mantener el impecable paso del Apertura 2026 en el Torneo Clausura. De ahí que el entrenador Pablo Guede decidiera encarar la Copa de la Liga con una configuración alterna, carente de futbolistas reconocidos.

De acuerdo con la programación de la Copa Caliente, el enfrentamiento está fijado para este domingo 14 de junio a las 15:30 horas locales bajo la señal de transmisión de La Bicolor+, plataforma especial de la Federación Peruana de Fútbol ubicada en YouTube.

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Alianza Lima vs César Vallejo: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Copa de la Liga 2026.

Tal vez este espacio, que tendrá su primera edición con la implicancia de clubes de Primera y Segunda División, sea empleado por los ‘blanquiazules’ para echar al ruedo a aquellos futbolistas residuales de la campaña. De hecho, el CT de Guede ha dado señales claras al permitir que Ángel De La Cruz, Jiuseppi García, Piero Cari y Geray Motta refuercen al conjunto en la cita paralela.

Así pues, no debe sorprender la aparición de un experimento en el equipo ‘íntimo’. Sea cual sea el resultado, lo importante será que los jugadores ganen regularidad y ofrezcan un rendimiento óptimo que no solo convenza para una posible promoción en el último semestre de la Liga 1, también que encaje con el ideario del entrenador argentino.

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No lo ve de la misma manera la Universidad César Vallejo, que sí saldrá con sus mejores puntuales en el estadio César Acuña Peralta. La oportunidad de estrenarse con éxito en la Copa Caliente y contra Alianza Lima, así este aparezca con una oncena alternativa, no será desaprovechada por José Guillermo del Solar.

Que no resulte extraño que ‘Chemo’ utilice sus mejores cartas después de un turbulento arranque en la Liga 2. Entre sus elementos destacados aparecen Jeferson Nolasco, Fernando Da Rosa, Carlos Beltrán, Johan Madrid, Frank Ysique, Raziel García y Miguel Cornejo. Eso sí, los ‘poetas’ no podrán contar con dos bajas dolorosas por lesiones crónicas: Brian Arias y Osnar Noronha.

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La Copa Caliente exigirá respuestas inmediatas de Alianza Lima. Tras el estreno frente a César Vallejo, los íntimos ya conocen parte de su hoja de ruta en el torneo. (Copa Caliente de la Liga)

A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga 2026

El choque comenzará a las 15:30 horas en Perú, un horario que también rige para los aficionados en Colombia y Ecuador. Quienes sigan el encuentro desde Bolivia y Venezuela podrán hacerlo a partir de las 16:30 horas. En tanto, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión iniciará a las 17:30 horas, ofreciendo así una referencia clara para toda la región respecto al debut de Alianza Lima en la Copa Caliente.

Canal TV de Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga peruana 2026 será transmitida exclusivamente por Bicolor +, plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Los aficionados podrán ver los partidos desde celulares, computadoras o smart TV, sin depender de la televisión tradicional.

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Además, Infobae Perú cubrirá el torneo con información en tiempo real: previas, minuto a minuto, videos y resultados actualizados. De este modo, la combinación de transmisión digital y cobertura periodística permitirá a los hinchas seguir cada detalle y análisis del campeonato, brindando una experiencia accesible y dinámica en todo el país.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga 2026

- Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi Garcia, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta; Marcio Mathey.

- César Vallejo: Jeferson Nolasco; Johan Madrid, Carlos Beltrán, Fernando Da Rosa, Joel Quispe; Frank Ysique, Paulo Mesías, Guillermo Grandez; Junior Catashunga, Italo Regalado, Alejandro Ramírez.

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