Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami HOY: posibles titulares en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Los hinchas de Alianza Lima intentarán dejar todos los problemas extradeportivos a un lado para concentrarse en el evento más esperado de la temporada: la ‘Noche Blanquiazul 2026′. El equipo de Pablo Guede tendrá su primer acercamiento con toda la fanaticada en su presentación oficial hoy, sábado 24 de enero, a partir de las 17:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

Los ‘íntimos’ están listos para vivir una jornada inolvidable frente Inter Miami de Lionel Messi. Como se sabe, la productora responsable comunicó al público que el partido de exhibición no se jugará en el horario originalmente previsto. El motivo, según el comunicado, está ligado a ajustes técnicos en la planificación general de la jornada.

Será el cuarto amistoso del cuadro de la victoria en la pretemporada: disputó encuentros con Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo en su participación de la Serie Río de la Plata 2026. El choque con el equipo de la ‘Pulga’ será el mejor termómetro de car a su debut en la Liga 1 y Copa Libertadores.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Posible alineación de Alianza Lima

Pese a que los entrenamiento tuvo una forzada interrupción por todo el tema de la denuncia por agresión sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; el técnico pudo definir al once que pondrá frente Inter Miami.

Pablo Guede no podrá contar con los tres jugadores implicados en la acusación, ya que fueron separados de manera indefinida del club victoriano, eso obligó a que el DT reformule su plantel con esas ausencias.

Los ‘blanquiazules’ alinearán con Guillermo Viscarra como dueño del arco; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán serán los cuatro del fondo. En el mediocampo estarán Jesús Castillo, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. Alan Cantero y Eryc Castillo estarán por las bandas y Paolo Guerrero será el ‘9′.

Alianza Lima quedó listo para enfrentar a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Probable formación de Inter Miami, con Lionel Messi

El regreso de Inter Miami al campo de juego marca el inicio de su 2026 con una gira de amistosos por Sudamérica, y el primer desafío será ante Alianza Lima en territorio peruano. El equipo estadounidense vuelve a la actividad tras un receso de mes y medio, con varias novedades en su plantel.

La ausencia de los recién retirados Sergio Busquets y Jordi Alba ha obligado a la plantilla a renovarse. Además, jugadores como Tadeo Allende aún no se reincorporan, y la continuidad de Baltasar Rodríguez y Rocco Ríos Novo sigue sin definirse oficialmente, lo que anticipa una alineación con rostros nuevos.

Uno de los atractivos será el debut del joven arquero ecuatoriano Matías Marín, mientras que se espera el estreno de Facundo Mura, Sergio Reguilón y David Ayala en el equipo titular. La probable formación que enfrentará a Alianza Lima incluiría a: Matías Marín bajo los tres palos; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen y Sergio Reguilón en defensa; Rodrigo de Paul, Yannick Bright y David Ayala en el mediocampo; y en la ofensiva, Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

Sep 24, 2025; New York, NY, New York, NY, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) celebrates his goal with forward Tadeo Allende (21) and forward Luis Suarez (9) during the second half against New York City at Citi Field. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images

Cómo seguir Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

La Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima amplía su alcance televisivo y digital con un anuncio inesperado de L1 Max. Pocos días antes del evento en Matute, el canal oficial de la Liga 1 confirmó que ofrecerá la transmisión en directo, sumándose a la señal abierta de Latina Televisión.

La cobertura de L1 Max estará disponible a través de los principales operadores de cable, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV y Zapping TV. De este modo, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir la presentación del plantel 2026 a través de diversas plataformas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.