Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Después de la primera etapa, los 10 primeros seguirán su camino hacia el título, mientras que los dos últimos jugarán el cuadrangular de revalidación

Liga Peruana de vóley 2025/2026:
Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato.

La primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llegará a su final este domingo 4 de enero con el desarrollo de la fecha 11. Así, se dividirá el torneo con los 10 primeros afrontando la segunda fase, mientras que los 2 últimos disputarán el cuadrangular de revalidación con los líderes de la Liga Intermedia.

El fin de semana estuvo cargado de emociones. Deportivo Wanka, Deportivo Soan y Kazoku No Perú salieron al campo del Polideportivo Lucha Fuentes con el objetivo de ganar sus respectivos compromisos para salir de la tan peligrosa zona de revalidación, donde pelearán por mantenerse en la máxima categoría.

Por otro lado, Universitario de Deportes, Universidad San Martín y Alianza Lima jugaron con la posibilidad de quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones. El primer equipo en mención tenía la ventaja luego de la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV), la cual le dio los tres puntos del último clásico.

Así lo dio a conocer su delegado. (Video: Latina)

Asimismo, los demás clubes salieron en búsqueda de un resultado positivo para cerrar esta instancia del torneo doméstico. Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea y Regatas Lima tendrán una nueva oportunidad para ingresar a la zona de las primeras colocaciones.

Y es que en la segunda ronda, los 10 primeros de la tabla se volverán a enfrentar entre sí para definir las llaves de cuartos de final por las ubicaciones. Por ejemplo, el primero chocará con el octavo, mientras que el segundo con el séptimo, y así sucesivamente hasta completar los cruces.

Cabe señalar que en la fase 2 del certamen no habrá puntos de bonificación para el primero y segundo de la tabla. No obstante, los elencos pasarán con su misma puntuación y posición, lo que les da una ventaja al momento de la conformación de los enfrentamientos para cuartos.

Así quedó la tabla de
Así quedó la tabla de posiciones tras resolución a favor de Universitario. (Puro Vóley)

Fecha de inicio de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

La segunda fase de la presente temporada de la Liga Peruana de vóley comenzará automáticamente después del final de la primera etapa, es decir, el próximo sábado 10 de enero. Por el momento, no se conoce el fixture confirmado de esta jornada inaugural.

Esta instancia del campeonato de voleibol nacional se desarrollará completamente en el Polideportivo Lucha Fuentes -situado en el distrito de Villa El Salvador- a diferencia de la anterior ronda, la cual tuvo como primer escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Liga Peruana de Vóley 2025/2026:
Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo

Programación y resultados de la última fecha de la primera fase

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV)

La programación de la fecha
La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

Dónde ver la segunda ronda de la Liga Peruana de vóley

Latina TV es el dueño de los derechos de transmisión de la Liga Peruana de vóley

