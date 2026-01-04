Perú Deportes

Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

La Primera Fase del campeonato nacional está a pocos encuentros de finalizar, aunque nada modificará el liderato incontestable de Universitario de Deportes

Guardar
Universitario acabó en el primer
Universitario acabó en el primer lugar de la Primera Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha entrado a su desenlace. Aunque faltan unos pocos encuentros para cerrar la Primera Etapa, se ha conocido que Universitario de Deportes acabó en el primer lugar de la clasificación. El triunfo aplastante reciente contra Deportivo Wanka ubico a la ‘U’ en lo más alto, dejando relegado por poco a la U. San Martín.

Lo que sigue ahora para el sexteto encabezado por Francisco Hervás, así como los nueve equipos restantes mejor clasificados en la campaña regular, es afrontar con responsabilidad y esfuerzo la Fase 2 de la LPV. Por su actual posición, las ‘pumas’ corren ventaja en cuanto a puntuación, lo que las ubica como favoritas nada más empezando la siguiente recta.

A pesar de que aún no se ha relevado el calendario como tal de los 45 partidos próximos a desarrollarse en nueve fechas, sí se conoce la estructura del cronograma. De acuerdo con el decálogo oficial, la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 cuenta con una fecha tentativa de inicio del 10 de enero del presente año y se prevé que la conclusión llegue el 8 de marzo.

Es preciso señalar que el sistema establece una dinámica de todos contra todos en solo una vuelta con la presencia de 10 participantes, que de momento son los siguientes, a excepción de uno en disputa: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Universidad San Martín, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Olva Latino y Circolo Sportivo Italiano.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV

Lo que vendrá después es la Tercera Etapa de la LPV, que representa el cruce de las cuatro llaves de cuartos de final. El emparejamiento en esta etapa será de la siguiente manera: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.

De ahí se allana el camino para la Cuarta Etapa que comprende tanto las semifinales del campeonato nacional como las definiciones del quinto al octavo lugar. Finalmente llega la final y la determinación del podio con el 3er lugar. Todo ese circuito, en teoría, está consignado entre el 14 de marzo al 3 de mayo del 2026.

Así puedes seguir la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La difusión de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 permite a los seguidores acceder a los vibrantes partidos a través de múltiples plataformas. Latina es responsable de emitir la totalidad de los encuentros, tanto en su portal digital y aplicación como en televisión, utilizando los canales 2 y 702.

Por su parte, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) facilita la visualización de los compromisos desde su página web oficial y mediante el perfil de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, ampliando así las posibilidades de acceso a la competencia.

Infobae Perú, además de las transmisiones en vivo, ofrece un seguimiento detallado de los partidos más relevantes, proporcionando información previa, actualizaciones en tiempo real y otros datos significativos, lo que permite a los aficionados mantenerse informados sobre cada aspecto decisivo de la competición.

Temas Relacionados

Liga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El entrenador Pablo Guede tendrá que trabajar a toda velocidad para que el equipo y su idea estén listos cuando empiecen el curso oficial con lances de mayor rigor. Entremedias llega el Inter Miami

Alianza Lima parte de cero:

Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Después de la primera etapa, los 10 primeros seguirán su camino hacia el título, mientras que los dos últimos jugarán el cuadrangular de revalidación

Liga Peruana de vóley 2025/2026:

Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid se enfrentará a Real Betis, mientras que Manchester City chocará con Chelsea. Además, la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley llegará a su fin

Partidos de hoy, domingo 4

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Blanquiazules’ y chorrillanas perdieron en la jornada anterior, pero buscarán redimirse en Villa El Salvador. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Regatas Lima

Jairo Vélez pasa la página de Universitario para enfocarse en Alianza Lima: “La primera vez que jugué a estadio lleno fue en Matute”

Asegura el volante ecuatoriano-peruano que su único centro de atención es el club de La Victoria, con el que desea ganar el campeonato local del reciente año. “Es una gran oportunidad para mi carrera”, sostuvo

Jairo Vélez pasa la página
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Critican a Sigrid Bazán por

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

JEE admite tercera tacha contra Mario Vizcarra por su condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly celebra la captura

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

Erick Elera rompe el silencio sobre ‘Mande quien mande’ y revela sus planes para ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mónica Sánchez y Tatiana Astengo expresan su preocupación por el incierto futuro de Venezuela bajo el mando de Donald Trump

Karla Tarazona responde con fuerza a Christian Cueva por polémica con Christian Domínguez y Pamela Franco: “Da vergüenza ajena”

DEPORTES

Alianza Lima parte de cero:

Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Liga Peruana de vóley 2025/2026: fecha confirmada del inicio de la segunda fase del campeonato

Partidos de hoy, domingo 4 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jairo Vélez pasa la página de Universitario para enfocarse en Alianza Lima: “La primera vez que jugué a estadio lleno fue en Matute”