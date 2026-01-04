Calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: fechas de la segunda etapa, playoff, semifinales y final del torneo

Universitario acabó en el primer lugar de la Primera Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 ha entrado a su desenlace. Aunque faltan unos pocos encuentros para cerrar la Primera Etapa, se ha conocido que Universitario de Deportes acabó en el primer lugar de la clasificación. El triunfo aplastante reciente contra Deportivo Wanka ubico a la ‘U’ en lo más alto, dejando relegado por poco a la U. San Martín.

Lo que sigue ahora para el sexteto encabezado por Francisco Hervás, así como los nueve equipos restantes mejor clasificados en la campaña regular, es afrontar con responsabilidad y esfuerzo la Fase 2 de la LPV. Por su actual posición, las ‘pumas’ corren ventaja en cuanto a puntuación, lo que las ubica como favoritas nada más empezando la siguiente recta.

A pesar de que aún no se ha relevado el calendario como tal de los 45 partidos próximos a desarrollarse en nueve fechas, sí se conoce la estructura del cronograma. De acuerdo con el decálogo oficial, la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 cuenta con una fecha tentativa de inicio del 10 de enero del presente año y se prevé que la conclusión llegue el 8 de marzo.

Es preciso señalar que el sistema establece una dinámica de todos contra todos en solo una vuelta con la presencia de 10 participantes, que de momento son los siguientes, a excepción de uno en disputa: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Universidad San Martín, Regatas Lima, Deportivo Géminis, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Olva Latino y Circolo Sportivo Italiano.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV

Lo que vendrá después es la Tercera Etapa de la LPV, que representa el cruce de las cuatro llaves de cuartos de final. El emparejamiento en esta etapa será de la siguiente manera: primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto.

De ahí se allana el camino para la Cuarta Etapa que comprende tanto las semifinales del campeonato nacional como las definiciones del quinto al octavo lugar. Finalmente llega la final y la determinación del podio con el 3er lugar. Todo ese circuito, en teoría, está consignado entre el 14 de marzo al 3 de mayo del 2026.

Así puedes seguir la Segunda Fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La difusión de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 permite a los seguidores acceder a los vibrantes partidos a través de múltiples plataformas. Latina es responsable de emitir la totalidad de los encuentros, tanto en su portal digital y aplicación como en televisión, utilizando los canales 2 y 702.

Por su parte, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) facilita la visualización de los compromisos desde su página web oficial y mediante el perfil de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, ampliando así las posibilidades de acceso a la competencia.

Infobae Perú, además de las transmisiones en vivo, ofrece un seguimiento detallado de los partidos más relevantes, proporcionando información previa, actualizaciones en tiempo real y otros datos significativos, lo que permite a los aficionados mantenerse informados sobre cada aspecto decisivo de la competición.