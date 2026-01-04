Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos confirmados que disputarán el cuadrangular de revalidación para evitar el descenso

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos confirmados que jugarán el cuadrangular de revalidación para evitar el descenso.

El sábado 3 de enero comenzó la última fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta jornada definía muchas cosas, como el líder de la tabla de posiciones, y sobre todo los dos equipos que tendrían que disputar el cuadrangular de revalidación con los dos primeros de la Liga Intermedia.

Cabe señalar que en el cuadrangular solo uno logrará participar en la siguiente edición de la máxima categoría. Y es que la Federación Peruana de Vóley (FPV) busca reducir el número de participantes de la próxima temporada, pasando de 12 a 11 y posteriormente a 10.

Los equipos confirmados para cuadrangular de revalidación

Hasta el momento, tres clubes están confirmados para el cuadrangular de revalidación para mantener la categoría o ascender a la Liga Peruana de Vóley. Estos son los siguientes:

- Deportivo Wanka

- Molivoleibol

- Túpac Amaru

Wanka quedó involucrado en la pelea por no descender luego de caer 3-0 ante Universitario de Deportes. El cuadro dirigido por Martín Rodríguez no supo hacerle frente a muchos equipos a lo largo de la primera fase, al punto que solo sumó una victoria en once jornadas.

Ahora, las ‘wankas’ tendrán que voltear la página y concentrarse en el cuadrangular. Rodríguez cuenta con grandes voleibolistas para salvar la categoría, tales como la central Alejandra Santana y la punta Susana Castro. Ambas deportistas son jóvenes, pero con un enorme talento.

Con una actuación dominante y el remate decisivo de Coraima Gómez, Universitario se impuso a Deportivo Wanka. El equipo celebra junto a su hinchada el liderato de la liga, cerrando una primera fase perfecta| Latina TV

Molivoleibol y Túpac Amaru, por su parte, fueron los finalistas de la Liga Intermedia. El primero causó sorpresa al dejar en el camino a Deportivo Alianza, uno de los favoritos. Y el segundo -que tiene experiencia reciente en primera- se coronó campeón de este torneo. Los dos son rivales de cuidado.

El cuarto club que disputará la revalidación

El último club que afrontará el cuadrangular se definirá este domingo 4 de enero cuando se dispute el Deportivo Soan vs Olva Latino, programado para las 12:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Soan deberá ganarle a Olva por el resultado que sea para clasificar a la segunda ronda del campeonato y evitar la revalidación. Este score lo llevaría a registrar una segunda victoria, igualando a Kazoku no Perú, pero lo pasaría en puntaje (10 puntos ante 8 puntos), siguiente factor de desempate.

Kazoku perdió una oportunidad de oro al dejarse voltear el partido por la Universidad San Martín. El recién ascendido comenzó ganando y terminó perdiendo 3-2, inclusive en el parcial final estuvo cerca de cerrarlo con un 15-13, pero no tuvo contundencia y las ‘santas’ se impusieron 16-14.

Intensidad y emoción hasta el último segundo. Disfruta de los momentos finales del apasionante encuentro entre la Universidad San Martín y Kazoku, donde un bloqueo decisivo selló la victoria para las 'santas' en un quinto set no apto para cardíacos.

Dónde ver cuadrangular de revalidación de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Hasta el momento, no se ha confirmado las fechas exactas de los duelos por la permanencia en la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, estos enfrentamientos serán transmitidos por la señal de Latina TV (canal 2), dueño de los derechos de televisación de este campeonato.

Este canal también pasará estos duelos por su aplicación y su página web. Además, la Federación Peruana de Vóley (FPV) lo emitirá por su sitio digital y la propia Liga lo compatirá por su Facebook. Por último, Infobae Perú hará la cobertura total en su espacio.